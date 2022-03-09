Давайте сами, ладно?

Я иду по улице и за пять минут встречаю трех-четырех курьеров. Каждая десятая проносящаяся мимо машина – такси. Я просматриваю новости своего района, и через каждые пять постов мне попадаются объявления мастеров маникюра и наращивания ресниц, клинеров и мойщиков окон, еще обязательно реклама от домашних кондитеров. Я смотрю на это и думаю, как переживут эти люди кризис. Что они будут делать, когда их клиенты начнут по-настоящему экономить?

Когда наступают трудные времена, люди в первую очередь отказываются от того, без чего можно обойтись. Обойтись без искусственных ресниц можно легко. Без торта с нагромождением мультперсонажей – в общем, тоже. И самому зайти в магазин у дома за хлебом и молоком, оказывается, совсем не проблема. Услуги курьеров и бьюти-мастериц востребованы сегодня только потому, что дешевы. Необоснованно, несправедливо дешевы.

Но когда на счету каждая копейка, дешевизна необязательной услуги – так себе аргумент. Готовы ли стойкие оловянные солдатики гиг-экономики к таким вызовам?

А ведь готовыми быть нужно. Спасать их, кажется, некому. Власть об их судьбе молчит. Собственно, вся эта сфера простых и дешевых услуг и разрослась так, потому что многие государства отказались регулировать рынки труда. Да, это проблема не специфически российская. Усиливающаяся прекаризация – общемировая болезнь.

Государства долго закрывали глаза на нехватку рабочих мест, на необходимость профессиональной переориентации тех, кого заменяют программы, на желание работодателей нести как можно меньше не только социальных, но и производственных издержек. Государства нашли, что стратегия «спасение утопающих – дело рук самих утопающих» на самом деле работает, а иногда даже работает хорошо. Многие утопающие вполне научились плавать. Некоторые даже красиво.

В России в этом смысле введение самозанятости явилось практически как социально-экономическое и даже идейное завоевание. Тут вам и специальный, весьма щадящий налоговый режим, тут и особый статус свободного человека, тут и психология радостного несения «ответственности за свою жизнь». Хотели всего лишь вытащить хоть сколько-нибудь народу из теневой занятости, а получилось вон как замечательно.

На самом деле хорошего, конечно, мало. Хоть налоговики и закидывают нас бодрыми рапортами и прогнозами, дескать, официально, к концу 2021 года самозанятость оформили уже 3,5 млн человек, а к 2024-му их станет уже 8,4 млн (то есть половина занятых в серых сферах), реальных поводов для оптимизма мало. Достаточно посмотреть, кто составляет большую часть этих 3,5 млн. Миллион – это, например, только курьеры.

Что мы знаем сегодня о работе доставщиков? О ней сложилось уже много мифов. Многие поверили, что в век развития информационных технологий этот труд превратился чуть ли не в легкие прогулки по городу. А раз так, это прекрасная подработка для студентов. Говорят, это очень удобно, можно работать ровно столько, сколько можешь себе позволить – пару часиков после лекций в университете. Говорят, искусственный интеллект так заботится о человеке, что он может работать лишь в своем микрорайоне. Говорят, в доставке сейчас крутятся хорошие деньги, пять тысяч за день можно заработать даже в провинции.

Как происходит на самом деле? Для большинства курьеров доставка – основной вид заработка. Работают многие по 12-14 часов – иначе не заработать. Причем часто берут так называемые слоты – обязуются быть на линии строго определенное количество времени, тогда люди получают какую-то минималку, если вдруг заказов будет немного. Логистика сервисов часто дает сбои – устраивает пешим курьерам марафоны, предлагая преодолеть с десяток километров за 15 минут. Не успеешь – лови штраф. Формально на систему можно за такие шутки пожаловаться, но обычно увлекательные переписки с роботами ни к чему не приводят. Что до заработков, то пять тысяч можно наколотить, только если развозить бургеры, пиццы и картошку на машине часов 12-15. Но посчитайте издержки? Бензин, амортизация, антидепрессанты, упущенные возможности.

Работа в доставке, эта вечная гонка, буквально не дает человеку опомниться, оглянуться по сторонам в поисках более привлекательных вариантов. Эта работа не требует никакой квалификации, но она не дает и никакого развития, не позволяет скопить никаких излишков. Многие попадают в курьеры, чтобы пережить непростые времена, но застревают на долгие месяцы и годы. Хорошо еще, когда есть спрос, когда крупные сети постоянно удешевляют сервис за счет собственных ресурсов, а если спроса не будет? Люди просто оказываются не у дел без выходного пособия, без каких-либо конкурентных навыков.

А еще грустная правда в том, что расцвет доставки точно не имеет никакого отношения к борьбе с теневыми рынками. Скорее, наоборот. В курьеры чаще уходят те, кто раньше работал по трудовой книжке. Уходят не от хорошей жизни. Бегут от совсем уж стыдных зарплат и невыносимых условий.

Несколько иначе ситуация складывается с таксистами. Но не так чтобы совсем. Часть нынешних самозанятых, работающих через агрегаторы, – это и правда бывшие «бомбилы», но теневая отрасль совсем не рассосалась. Это удивительно, но при почти тотальном покрытии монополистами рынка две трети извозчиков остаются у нас нелегалами. Таковы данные Общественного совета по развитию такси на 2021 год. Так кто же уберизируется официально? В таксисты подались бывшие работяги с заводов и мелкие клерки. То есть опять мы наблюдаем вместо обеления серых сфер сокращение рабочих мест, где были хоть какие-то социальные гарантии.

Проблемы таксистов те же, что и у курьеров. Месяцы и годы жизни тратятся вхолостую. Человек не только не движется вперед – он может оказаться в глубоком минусе. Большинство таксистов работают либо на арендованных, либо на кредитных машинах. Воистину, новый дивный мир.

Маркс с Энгельсом переживали, что клятые капиталисты присваивают средства производства, а тут люди за эти самые средства еще и доплачивают. Кредит – это, конечно, совсем мышеловка. Люди думают, что так они выкупают свою свободу, но, чтобы платить по счетам, они точно не могут отказаться от 12-часовых смен. Заказы тоже выбирать особо не приходится – никаких своих каналов связи с пассажирами у работников нет. Через два года авто перестанет быть новым, а значит, соответствовать бизнес-тарифу, через пять лет, когда кредит наконец будет выплачен, машина, может, и вовсе развалится. И вот ради чего стараться, угождать клиентам, нарабатывать рейтинг в системе? Но самое ужасное, что с дистанции можно и раньше: болезнь, пандемия коронавируса, доллар по сто – и вот уже либо ты не ездок, либо людям никуда не надо, потому что ни у кого нет денег.

А сколько появилось помощников по хозяйству! Кажется, хозяйств столько нет, сколько теперь существует помощников.

Причем деление на специализации тут, кажется, такое же бесконечное, как вселенная. Одни моют окна, другие чистят ванны, третьи орудуют пароочистителем. Это происходит оттого, что с минимальным набором инструментов и средств легче начать зарабатывать сразу хоть что-то. Почти все мечтают, что со временем расширятся и чуть ли не собственное клининговое агентство откроют, но что-то все никак не выходит. Не получается даже выстроить нормальные логистику и график. Вот вроде нашел хорошего клиента, который готов платить не триста рублей за окно, а целую тысячу, но он живет черт-те где, и через сколько часов простоя попадется следующий такой щедрый заказчик, непонятно. К слову, когда многие, говоря о супервостребованности низкоквалифицированной рабочей силы, используют аргумент, что на их услуги запись на две недели вперед, просто не понимают, что самозанятые всего лишь хотят минимизировать число простоев, объединяя недельные заказы одним днем.

Большинство этих людей уже когда-то выдавил рынок труда. Объективно сегодня экономика устроена так, что для производства реально необходимых благ не нужно столько трудоспособного населения, сколько есть в мире. Но власти большинства стран никак эту проблему не решали. Власти сказали: ребята, давайте сами, ладно? И ребята стали крутиться, как уж у них получалось. У некоторых получалось неплохо. Но что дальше? Рынок услуг доставщиков, уборщиков и мастеров маникюра и без кризиса не может расти бесконечно, он неспособен вместить всех, кого вытесняет автоматизация и роботизация. Государствам стоит задуматься об этом. Сегодня это как никогда актуально.

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