Влипли в историю

С историей в школе опять вышел казус. Стоило Кравцову заявить, что историю надо бы изучать с первого класса, народ – учителя и родители – сразу возроптал. Министр просвещения тут же уточнил, что он, дескать, ничего такого в виду не имел, никаких новых предметов, а только выразил пожелание, чтоб истории уделялось больше внимания в рамках уже существующих дисциплин. Народ тем не менее в напряжении. Оно и понятно, людей и так вечно встряхивают дискуссией о введении по истории обязательного ЕГЭ, а тут такие разговоры. К чему бы это? Да и время ведь непростое. У нас же любят на виражах что-нибудь под шумок отреформировать. А история – это прямо какой-то совсем уж больной вопрос.

Почему же этот вопрос такой больной? Какие страхи он вскрывает в обществе? И нужно ли все-таки еще больше истории в школе? И если да, то в какой форме и с какого возраста?

Сначала о страхах. Они разные в разных слоях обществах. Интеллигенция опасается идеологических перекосов. И опасается справедливо. Они случались не только в российской, но и в мировой истории не раз и будут случаться в будущем. У педагогов тоже свои фобии. Они очень хорошо знают на опыте, чем чреваты новые чиновничьи инициативы. Поставят гору новых задач, наобещают с три короба, а потом бросят со всем этом разбираться самостоятельно без ясных критериев, методической помощи, справедливых доплат. Зато требований будет ого-го. Родители вообще в панике. Не то чтобы они против истории, они скорее за, но они не понимают, куда ее вместить и как следует преподавать. Девять из десяти считают, что дети и так перегружены, что они и так изнывают от бесконечных зачетов, экзаменов и ВПР. Мамы и папы боятся, что увеличение часов истории в каких угодно рамках приведет к еще большему количеству контрольных работ.

Все эти опасения, в общем, понятны. Но понятно и то, что они обусловлены не самим фактом усиления роли истории в образовании, а российской спецификой воплощения вообще почти любых начинаний. Со спецификой можно и нужно бороться. Если же позволять страху парализовать сознание, то вообще от любого исторического знания можно отказаться.

Но, может, просто оставить все так, как есть? Не трогать ничего, пока нечто работает, – вполне хороший вариант. Но вот незадача: у нас, кажется, работает крайне скверно. Знания истории массового человека удручают, понимание истории как хода событий в причинно-следственных взаимосвязях для многих и вовсе недоступно. Все ведь помнят стыдные результаты опросов старшеклассников? Когда целые исторические периоды проваливались в их сознании будто в черную дыру, когда октябрьский переворот следовал сразу за отречением Николая II, минуя Февральскую революцию, когда Вторая мировая война начиналась в 1941 году? В этом смысле с преподаванием истории, безусловно, нужно что-то делать. И лично я, к слову говоря, совсем не против введения истории с первого или второго класса. И даже в рамках какой-нибудь отдельной дисциплины. И даже лучше, если в рамках отдельной дисциплины.

Увеличивать часы в рамках программы «Окружающего мира» мне кажется занятием довольно бессмысленным. Предмет этот в начальной школе и так представляется каким-то странным нагромождением всего и вся. Ну будет туда встроено не три урока по истории родного края, допустим, а семь, и все они опять размажутся по двум полугодиям, перемешаются с темами про космос и электричество. Зачем это нужно? У нас вечно жалуются на дискретное или пиксельное мышление современных школьников. А кто и что формированию такого мышления способствует? Нет, вовсе не одни только видеоигры на смартфонах, а помимо прочего еще и такие вот учебные программы.

Более-менее осмысленными блоками историю начинают изучать в рамках того же «Окружающего мира» во втором полугодии четвертого класса. И тут же начинается яростное натаскивание детей на сдачу ВПР. В четвертых классах пишут всероссийские проверочные работы по русскому, математике и многострадальному «Окружающему миру». И школьники тогда уже думают не о том, насколько история их страны интересна и многогранна, а о том, как бы не срезаться в тесте, в котором соболя надо отличить от песца. Спрашивают ведь материал за четыре года, а только начавшаяся история самым естественным образом задвигается куда подальше. А потом дети переходят в пятый класс. И мало того, что они и так сталкиваются со всеми трудностями адаптации перехода из одно звена в другое, так их, не прошедших толком по проложенному в конце четвертого класса мостику к истории как отдельному предмету, еще и сразу начинают усиленно пичкать датами, именами, цифрами, терминами.

Но куда и как встраивать историю в младшей школе? Как вариант это может быть факультатив. Разумеется, с безоценочной системой. А еще лучше отдельный курс наподобие «Основ религиозной культуры». Часы (один в неделю) можно позаимствовать у того же «Окружающего мира».

Параллель с ОРКСЭ может показаться кому-то совсем уж неудачной. У нас до сих пор мор многие настроены к этой дисциплине враждебно. Одни все никак не могут отойти от полемики десятилетней давности, когда повсюду кричали, что в школы возвращается Закон Божий, что головами малых сих будут владеть не учителя, а попы. Другие же попросту считают ОРКСЭ пустой тратой времени, забиванием детских голов ненужной ерундой. Но не правы ни первые, ни вторые. Время показало, что клерикализации школы не произошло, в большинстве учебных заведений акцент во время преподавания нового предмета делается все же на светскую этику, на культуру, а уже потом на религию (но опять же как на составляющую культуры). А что до тех, кому времени жалко на ерунду, так эти товарищи и на изобразительное искусство с музыкой времени тратить не хотят – им бы побольше математики, чтобы лучше деньги считать, а остальное побоку.

Но не рано ли вводить историю именно в младшей школе? Почему нет? Если преподносить ее занимательно (в определенных, конечно, пределах без жуткого креатива), если преподавание будет носить лишь ознакомительный характер и детей перестанут пугать двойками и тройками, то не только уместно, но и полезно.

Но ведь возможны разные спекуляции? Возможны. Но я бы не преувеличивала их влияние на неокрепшие детские души. Могу вновь привести сравнение в религиозным просвещением. Я, например, начала читать Библию, как только вообще научилась читать. Бабушка мне подарила красивую детскую книжку с адаптированными текстами и красочными иллюстрациями. Я читала с удовольствием, но, ей-Богу, как сказки, как истории о невероятных чудесах. Когда у нас появилось первое кабельное телевидение, я не без интереса смотрела какие-то пасторские проповеди. А будучи подростком, вообще шаталась из чистого любопытства по всяким религиозным собраниям – от баптистов до, прости Господи, сайентологов. И ничего. Сформировалась я вполне светским образом. Но при этом религиозный контекст не является для меня какой-то неизвестной Вселенной. Уже повзрослев, я с удивлением обнаружила, сколь многие реально плохо во всем этом разбираются. И даже люди, причисляющие себя к верующим.

Введение истории в начальной школе тоже хорошо бы сделать погружением в некий контекст. Конечно, было бы неплохо еще на старте избавить этот процесс от лишнего пафоса. Не нужно ставить никаких амбициозных планов. Не нужно преподносить это как борьбу за духовные ценности и прочие скрепы. Довольно руководствоваться самым простым принципом, что знание лучше невежества. И все приложится.



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