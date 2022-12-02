Гирлянда из пластиковых стаканчиков

Знакомая попросила проголосовать за сына на конкурсе рисунков. Сына ее я знаю неплохо – мальчишка очень способный. Перешла по ссылке, проголосовала, посмотрела другие работы и поняла, что у парня нет практически никаких шансов. Нет, у него отличный пейзаж, не лишенный оригинальности, – но это детская работа. А детская работа на детском конкурсе – это очень странный ход нынче, конечно. Абсолютно непонятный месседж. Попахивает даже манипуляцией. Участник притворяется сиротой? На жалость давит? Вот, дескать, сам, все сам. Или это вызов? Бунт? Мол, я такой, какой есть. Непонятно.

У других работы как работы. Вот город в серебристой дымке: перспектива, рассеянный свет, переливы, тонкая палитра, сложная техника, темпера – Соня, 6 лет. Вот набережная: водная рябь, гранит, фонари, объем, текстура, холодные блики, теплые тени, воздух – Артем, 4 года. А вот натюрморт в умопомрачительной графике, с фактурной штриховкой, полутенями и рефлексами – Маша 5 лет. Сразу видно, подошли ответственно люди. Сразу видно, постарались все: мамы, папы, бабушки, дедушки, педагоги. А как иначе?

Иначе как будто и правда уже никак. На фестиваль поделки «Золотая осень» несут затейливые композиции, словно взятые на время из музея народных промыслов. На выставке юных рукодельниц представляют дизайнерскую ювелирку. На литературные конкурсы сдают сочинения, над которыми корпели всей семьей, обложившись Паустовским и Пришвиным. В дистанционных турах олимпиад вообще давно сплошь одни вундеркинды, решающие задачи за пятый класс через тригонометрические уравнения и выявляющие трансцендентные интенции лягушки-путешественницы.

Зачем это все делается – загадка. Какое-то перепроизводство глупости и хлама. А ведь это хлам. Блестящий, причудливый, старательно сделанный хлам. И это глупость. Тратить время и силы на то, от чего нет ни пользы, ни радости, что ни уму, как говорится, ни сердцу, неумело обманывая при этом публику, чтоб потом все равно облажаться – в этом ведь нет никакого смысла.

Это же примерно как гирлянда из пластиковых стаканчиков и корзина из втулок от туалетной бумаги. Такая же стыдоба, да. Такой же мрак, выдаваемый за творчество. Такая же дурь под актуальную повесточку. Ну вы же смотрели хоть раз видео в соцсетях на эту тему? Не лукавьте, все мы не без греха. Да, к просмотру этих роликов стоит приговаривать за особо тяжкие преступления. Но вы-то однажды посмотрели все ж по доброй воле. Просто из чистого любопытства, просто чтобы выяснить, как смог блогер растянуть этот позор на 40 минут.

На этих видео всегда одно и то же. Бодрый гуру хендмейда с первых секунд начинает стыдить человечество за то, что оно не перерабатывает отходы в то время, когда весь мусор вселенной можно пустить на украшение дома. Между прочим, – уточняет гуру, – в магазинах города такая декоративная фиговина стоит тысячу-полторы, а вам несказанно повезло, вы попали на его суперполезный блог и сейчас станете все крутыми дизайнерами. Нужны только еще клеевой пистолет, клубок экологичной тесемки, провода, лампочки из китайской новогодней мигалки, стразы, щипцы, специальные ножницы, скобки, клепки, болты, шайбы, картон – в общем, сущая ерунда, у хорошей хозяюшки этого добра вагон и маленькая тележка. Дальше предлагается попыхтеть часов десять, проклиная идиота, который все это выдумал. Зато на выходе, на выходе... Ну, собственно, то, что всегда бывает на выходе, – продукт вторичный. Гирлянда, которую нельзя включать, потому что она расплавится, зато она страшилище и пылесборник, и монструозная корзина для полотенец, которую нельзя хранить в ванной, потому что она развалится в условиях повышенной влажности.

С родительским креативом, выдаваемым за детскую гениальность, дело обстоит примерно так же. Вглядитесь в эти картины. Да, они выполнены по всем художественным канонами, там геометрически выверенная композиция, там перспектива, игра света и тени, да они очень старательно сделаны, штрижок к штрижку, мазок к мазку, но они унылые и бессодержательные – пустые. Такого добра горы на развалах в переходах, в полуподвальных магазинчиках «Все для дома», в подборках обоев для рабочего стола. Зачем еще? Вчитайтесь в эти сочинения, во всю эту галиматью с паровозами давно обесценившихся прилагательных, в этот патетический бред с кучей причастных и деепричастных оборотов, в эту череду лозунгов и клише, приправленных умными литературоведческими терминами – да ведь скулы сводит на первом же абзаце. Все это ужасная мертвечина. Как ни старайся, как ни маскируй то, в чем нет ни капли, ни в вдоха жизни, впереди лишь разложение. И в конечном итоге – прах.

Крушение неизбежно. Просто подумайте. Вот так ребеночка, кровиночку, деточку двигают, протаскивают, продавливают, а потом внезапно наступает момент, когда он должен сделать что-нибудь сам. Очный тур конкурса или олимпиады, экзамен в вуз, собеседование при приеме на работу. Но все, что он может сам, выглядит уже таким неуклюжим и бледным, таким кривым и беспомощным, что люди, от которых что-то в его судьбе зависит, только отводят глаза. От человека столько ждали, он слыл одаренным ребенком, на него так рассчитывали, а он... Подвел, не справился – не вывез. И беднягу обходят какие-то середнячки. Те, кто никогда нигде не блистали, плелись в хвосте, теперь то тут подрежут, то там обскачут. Несправедливо!

И вот выросший детина в унисон с заботливыми родителями начинает голосить что-то про конкуренцию, которая совсем нечестная, про коррупцию и блат. Родителям-то больше ничего не остается, их ресурс закончился, во взрослом мире их старание и амбиции ничего не значат, а денег и связей у них не было и нет. А детина и вовсе не понимает, как устроен мир, голосит за компанию. Нет, коррупция и блат существуют. Но теплых мест, на которых можно ничего не делать, критически мало, а обходят теперь столь многие. Почему? Потому что кто-то просто решил, что нормального, здорового, растущего человека можно полжизни катать в инвалидном кресле, а потом сказать: «Встань и иди».

И ведь это явление гораздо более распространенное, чем кажется. Да, негодуют и смеются люди, когда феномен проявляется в каких-то совсем уж крайних формах. Взять хотя бы несчастную девочку из семьи Тепляковых. Тут все более-менее понимают, что феномен – не девочка, а раздутые до невероятных размеров амбиции папы. Но на самом деле и среди возмущающихся, и среди хохочущих немало тех, кто сам служит вечным костылем своим детям. Просто люди даже себе в этом не признаются, ни за что не подумают они, что сами они кого-то обманывают. Ведь они просто помогают своим безусловно талантливым детям. Совсем чуть-чуть. Самую капельку. Постепенно, понемногу делают из детей инвалидов.

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