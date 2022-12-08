«Пассивный доход» дают только активы

Чем меньше денег, тем больше о них думаешь – классика. Чем тяжелее эти деньги даются, тем чаще грезишь о выигрыше в лотерею или о каком-нибудь нечаянном наследстве. Но это, конечно, смешно – мечтать о таком. Несолидно как-то. И мозг услужливо рационализирует эти вздорные мысли в стремление к пассивному доходу. Пассивный доход – навязчивая идея нашего обывателя последних лет тридцати. И с каждым кризисом случается обострение. Куда ни глянь: все думу думают, как бы так еще раскорячиться, чтоб на карту само что-нибудь падало. И чтоб источник благоденствия не иссякал более никогда.

В социальных сетях все делятся лайфхаками, рассказывают, во что инвестировать последнюю тысячу, сэкономленную за месяц на невыпитых чашках кофе. О, какие невероятные горизонты открываются перед человеком железной финансовой дисциплины, вырвавшим немного денег из повседневных трат! Ведь можно накупить акций, пополнить вклад, вписаться в лендинг! Какая-то мышиная возня? Ничего вы не понимаете. «Путь в тысячу ли начинается с первого шага» – статусы в социальных сетях не могут врать! Сегодня вложил тысчонку, завтра другую, с партнерок и рефералок добавил копейку, кешбэков насобирал – и все, через год находишь свою фамилию в списках Forbes. И можно, наконец, послать к черту начальника-самодура, не поднимавшего зарплату с 2013 года. Можно больше не возвращаться в этот унылый офис (на склад, в МФЦ, за кассу, в цех, в барбершоп, в такси, в шиномонтажку).

Не то чтобы люди не хотят работать. Люди, конечно, больше всего не хотят впахивать. Это называется у нас нежеланием «работать на дядю». Просто так уж повелось, что почти все наши «дяди» заинтересованы больше в своем процветании, нежели в благополучии своих работников. Странно, правда? В общем, у народа не такой уж большой выбор возможностей. Особенно в провинции, особенно у трудящихся, не обладающих какими-то уникальными навыками. Большинство работает тяжело, долго, за троих и за очень скромные деньги. Естественно, так вкалывать неинтересно и неприятно. Понятно, что лучше не работать вообще, чем отбывать эту вечную каторгу.

И вот это «не работать вообще» успешно эксплуатируют продавцы идеи о пассивном доходе. Только под пассивным доходом они понимают черт знает что.

Мне даже неудобно, что я пишу такие банальности, но правда в том, что пассивный доход могут приносить только активы. Чтобы иметь возможность не работать, стоимость активов должна в десятки раз превышать сумму, которую человек полагает достаточной для покрытия всех своих ежемесячных расходов.

Да, можно жить на проценты с банковского вклада. Но на счету должно лежать миллионов двадцать. И то мало будет. Это надо быть настоящим идейным дауншифтером, чтобы имея двадцать миллионов свободных рублей, довольствоваться скромной жизнью на 7-8% годовых. Можно вложить эти двадцать миллионов в недвижимость. Но доход от сдачи ее в аренду будет еще меньше, чем проценты по вкладу. Да и пассивным его уже не очень-то получается назвать. Недвижимость нуждается в грамотном управлении. А перспективы этого бизнеса весьма туманны. К нему уже давно присматривается государство как к еще одной возможности повысить собираемость налогов. Да, сейчас власти немного не до того, все отвлеклись на внешнюю политику, но к вопросу наведения порядка на рынке аренды чиновники непременно вернутся. И еще неизвестно: может быть, все попытки заработать на лишних метрах приравняют к подлым спекуляциям, к какому-нибудь новому кулачеству. Да, можно и акций скупить на все двадцать миллионов, выбрав самую безрисковую стратегию (хотя риск всегда остается существенным), но и тогда доходность будет небольшая – 5-7%.

Вопрос только один: где взять человеку, обладателю российской средней зарплаты и 1/6 доли в бабушкиной хрущевке, двадцать миллионов (хотя бы!)? Вопрос этот по традиции наш человек игнорирует. Человек наш жаждет чуда. И поэтому его любимый контент в интернете (после новостей о личной жизни звезд и выдержек из мамских чатов) – это статьи с заголовками «Доход без вложений» и «Пассивный доход с нуля». Лучше бы почитать, конечно, учебник физики, главу про закон сохранении энергии, но это сложно и скучно, а вот обещание быстрых и больших прибылей захватывает сильнее, чем самый обсуждаемый в году сериал.

Но ведь что-то же предлагают незадачливому обывателю в этих статьях про гарантированное обогащение без первоначального капитала? О да! Людям предлагают вложиться в свой будущий финансовый успех не деньгами, а временем. Просто потратьте после своей изнуряющей и тупой основной работы еще тысячу часов своего никчемного времени, и все будет! Да, пассивный доход по-русски – он такой: странный, несуразный, противоречивый.

Говорят: заведите блог, раскрутите его, и он принесет вам миллионы. Не говорят, что реально зарабатывают только 1% блогеров. Зарабатывают на жизнь, а не на булавки. Не говорят, что если даже самый раскрученный блог забросить, он перестанет приносить даже те копейки, на которые удалось выйти за три года, через неделю. И тогда на кону мочало – начинай сначала.

Говорят: станьте партнером маркетплейсов или банков, размещайте ссылки на товары в своих соцсетях, оформляйте кредитки на друзей, и будет вам счастье. Не говорят, что эта каторга похлеще работы на дядю, потому что это требует ежедневных временных затрат, а никакой результат не гарантирован вообще. Хотя… с определенной долей вероятности можно утверждать, что друзей после таких авантюр все-таки поубавится.

Говорят: создайте авторский курс обучения чему угодно, напишите книгу, выложите в интернете ссылку и получайте процент за каждое скачивание. Не говорят, что даже на Поле Чудес в Стране Дураков уже давно не протолкнуться. Не говорят, что некому больше учиться и читать всякие бредни – все учат и сочиняют.

Удивительно, как люди во все это вписываются. Причем многие во все сразу, разрываясь на части. А потом жалуются: уж я и так, и эдак, а пассивный доход у меня чего-то не растет. Ну, естественно, он же пассивный, ему положено уклоняться, но вы не отчаивайтесь, конечно, крутите педали дальше, быстрее-быстрее-быстрее, все равно вам энергию девать некуда, а так вас можно подключить к генератору. Ах, генератор вас не устраивает, вы хотели выйти из системы, стать свободным и независимым, а не продолжать вот это вот все? Ну, извините. Выйти из системы, став ее самым усердным винтиком, не удавалось еще никому.

Энтузиасты пассивного дохода, впрочем, не сдаются. Они полны оптимизма. Они смеются: а вот увидите, а вот мы еще покажем. Ага, чего мы только в этой жизни уже не видели. Раньше, помнится, те, кто косметикой торговал по каталогам и БАДы усиленно рекламировал, также грозились стать финансовыми гигантами, лениво попивающими коктейли под пальмой. Где они? Нет, не под пальмами. Живут себе в своих череповцах и нижневартовсках, получают свою среднюю пенсию и на продаже ссылок в соцсетях вот еще пытаются заработать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.