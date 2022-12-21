Верните ребенка в семью

Декабрь в школе – особая пора. Концерты, новогодние огоньки, экскурсии, квесты, дискотеки. Столько всего, что голова кругом. Столько всего, что не переварить. И, главное, непонятно, кому и зачем столько всего нужно. Детям? Так они уже после первого мероприятия проклинают всю эту активность. То стихи учи, то танец репетируй. Родителям? Вот уж действительно трудно придумать досуг интереснее, чем беготня по магазинам в поисках пиратской шляпы для спектакля. Педагогам? Написала, и меня разбил нервный смех, глаз задергался. Хочется крикнуть: доколе? Сколько можно уже увеселяться из последних сил?

Я вот педагог и родитель. И ни с той, ни с другой стороны я происходящего уже не понимаю. Да и как бывший ребенок – тоже. Мой внутренний ребенок, как модно сейчас говорить, просто в комок сжимается от воображаемых картин, где все дружно, толпой, каждый день то на елку, то в музей, то на танцы. Если бы в моем детстве так было, я бы заикалась до сих пор, честное слово. Но оставим это, не будем эксплуатировать потенциальные детские травмы, и без того охотников хватает. Поговорим как взрослые люди.

Давайте посмотрим на эти дикую ситуацию с точки зрения педагогов. Ни для кого не секрет, что многие учителя сегодня работают на полторы-две ставки. Это много. Это по шесть-семь уроков в день, плюс проверка тетрадей, подготовка материала, отчеты, журналы, совещания, курсы, методические объединения. А потом ему предлагается еще подежурить на дискотеке до 9-10 вечера, прокатиться в выходной с классом на экскурсию, сходить в театр.

Доходит до абсурда. Тут в осенние каникулы школы обязали выяснить, что там у детей с досугом, и если, не дай бог, все грустно, то что-нибудь организовать. Сейчас еще веселее. Сейчас речь идет уже о зимних каникулах. То есть если осенью еще можно было поехать на экскурсию с классом вместо сидения на методсовете (а иначе никак, все каникулярные дни у педагогов расписаны под рабочие мероприятия), то сейчас вообще непонятно, на каком основании чиновники замахнулись на законные выходные учителей.

Нет, если за дополнительную оплату, точнее, двойную, как и положено в случае переработок, если за отгулы, то можно рассмотреть предложения потрудиться и в первые дни января. Но в большинстве школ ничего такого просто не предусматривается. В очень редких учреждениях администрация как-то выкручивается, компенсируя переработки педагогов чем-то приятным. Гораздо чаще педагогов уверяют, что всегда быть с учениками — их священный долг. Причем со всех сторон. С одной стороны начальство стыдит работников, не желающих работать бесплатно, с другой родители наседают.

Говорят, неоплачиваемый труд во внеурочное время – это воспитательная работа такая. Доказывают, что она неотделима от образовательного процесса. Объясняют, что без этого вообще никуда.

Таблицу умножения дети не выучат, правила склонения существительных не усвоят без выездов с любимым классным руководителем на природу или в музей. А если учитель против, то он, ясное дело, просто не любит детей. Интересное кино.

Казалось бы, проблема с досугом решается очень просто. Ничего вроде бы не мешает организовать один выезд в четверть в урочное время. Никаких существенных пробелов в знаниях от пропуска шести уроков за два месяца не произойдет. Так можно. Так делают. Но оказывается, этого мало, и в выходные, и вечерами, и в каникулы тоже нужно что-нибудь придумать. Но почему бы это время детям не проводить со своими родителями? Это полезнее. И тут начинается. Спрашивают: а что делать тем, чьи родители работают?

Черт возьми! С каких это пор работающие родители стали приравниваться к родителям, которых вовсе нет? Нет, правда, я вот вроде бы работаю в обычной районной школе, а порой такое чувство, что в детском доме. Или, знаете, в школе-коммуне. Помните, в начале двадцатого века таких было много, там беспризорников перевоспитывали. Но мы же, кажется, все-таки в другое время живем? В чуть более благополучное, да? Или нет?

Нет, если учителя работают с сиротами, никаких вопросов. Несчастных, обездоленных обижать нельзя. Их право на культурный досуг, на развитие вне стен школы не может быть нарушено. Задача ответственных чиновников только в том, чтобы грамотно все организовать и опять же обеспечить достойную оплату педагогам за этот тяжелый труд. Но если речь об обычных семьях, то не пора ли детей в эти самые семьи вернуть? Что значит – родители работают? Все работают. Может быть, если у человека семья, то он уже не может позволить себе быть трудоголиком? Может быть, ему стоит поискать работу на пятидневке с восьмичасовым рабочим днем?

Вот только не надо, пожалуйста, заламывать руки и рассказывать, что люди вынуждены работать без продыху из-за бедности. Бедные дети на экскурсии как раз почти не ездят. Да, если они и с родителями никуда не ходят (даже бесплатно), это прискорбно, но школа тут все равно помочь ничем не может – это вопросы социальной политики. Дело в том, что большинство мероприятий с классом совсем не дешевы. Коллективные поездки в музеи на заказных автобусах давно уже стали дороже индивидуальных. И существенно – в три-пять раз. Классные чаепития давно уже не обходятся без доставки готовых блюд. К школьным спектаклям родителям нужно раскошелиться на костюмы. Получается, деньги есть. Чего же нет? Времени? Нет, не поверю, что его совсем не выкроить. Может быть, нет желания?

Да, дело, кажется, в этом. Я сейчас напишу неприятное. Очень часто массовые мероприятия с классом проходят довольно уныло. Скучающие дети, грустные лица экскурсоводов, которым никак этих детей, отправленных взрослыми «окультуриться», не расшевелить. В автобусах все играют в телефоны, в музеях спрашивают, когда обед и будут ли наггетсы. Организаторы мероприятий вынуждены все больше повышать градус завлекательности. Но это все только усугубляет. Гиды рассказывают небылицы, в музеях уже чуть ли не бег в мешках устраивают, в театре, даже в кукольном, теперь юмор на грани фола. Школьники на мгновение оживляются, а потом опять скучают. Они хотят не вот это вот все, а «Бургер Кинг» и в игровую зону торгового центра. Дети вообще всегда хотят того, к чему привыкли, они не могут желать того, чего не знают.

Скажут: это пишет злая и обиженная училка. Что ж, выступлю как родитель. Я из тех родителей, чьи дети почти не участвуют во внеклассных школьных мероприятиях. Дорого (а я бедная), неинтересно, бессмысленно. Я нескромно считаю, что в силах организовать своим детям досуг увлекательнее и полезнее. И организую. И, к слову, не только для своих детей. Я часто предлагаю какие-то вылазки своим ученикам в рамках журналистского кружка, мы ездим в бесплатные или совсем бюджетные музеи, гуляем в парках, где я сама рассказываю об истории места. Такие вылазки я предлагаю не только газетчикам, но у меня есть условие: беру лишь тех, кому действительно интересно. Родителей не спрашиваю, только учеников. Желающих обычно человек 10-15, даже несмотря на то, что школьников освобождают от последних уроков. И это хорошо – в малочисленных группах комфортнее.

Но я отвлеклась. Я же перешла к оценке феномена массовых внеурочных мероприятий с точки зрения родителя. То, что я их не люблю и детей своих туда не толкаю, вы поняли. Проблемы вроде бы быть не должно. Не хочешь – не участвуй. Но нет, навязывают. Как в старые недобрые времена, раздаются призывы не отрываться от коллектива. Ужасно отвлекает вся эта агитация в родительских чатах на двести сообщений к ряду в духе «Если мы наберем группу в 35 человек, получим скидку в 5%, ну что же вы такие неактивные?» И отключение уведомлений не спасает. Звонят, уговаривают: «Ах, у нас Петя заболел, деньги за экскурсию не возвращают. Не хотите на его место? Всего две тысячи рублей». Не хочу. Я хочу проводить свои выходные в кругу семьи и друзей. А не в толпе из сорока человек.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.