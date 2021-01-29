КПРФ подошла к точке невозврата

Определенный раскол в виде внутривидовой борьбы за власть в партии был всегда. Так что здесь, скорее, другое. Компартия погрузилась в хаос. И случилось это не 23 января, а гораздо раньше, когда коммунистические лидеры решили стать бенефициарами всех протестов, не обращая особого внимание на их содержание и реального инициатора.

Партийный вождь приветствовал откровенное «хайпожорство», не запрещал сотрудничество с проектом «Умное голосование», одобрял выстраивание московских коалиций с навальнистами. В результате кто сегодня встал в конфронтацию с официальной критической позицией Зюганова по Навальному? Это медийно раскрученные на скандалах и провокациях Рашкин, Куринный, Бондаренко. Коммунисты, которых по форме и содержанию, давно сравнивают с несистемщиками.

Эту машину не остановить, ею невозможно управлять. И Зюганов сегодня, как никогда, это понимает.

В итоге на пленуме ЦК КПРФ, который проходил в ту же субботу, 23 января, консервативный блок КПРФ пытался объяснять, что на самом деле имел в виду их радикальный фланг. В понимании Компартии ничего общего с поддержкой Навального и его сторонников это не имело. КПРФ – это некая третья оппозиционная сила.

Но все это звучало натянуто и неубедительно. А главное, обидно.

Обидно как для Рашкина, который так долго выстраивал отношения с навальнистами, так и для тех из них, кто ему поверил. В результате происходит следующее. Сторонники вернувшегося на родину оппозиционера сейчас отворачиваются от КПРФ, которая явно использовала их в попытке нарастить электорат, но оказалась не готова открыто поддержать.

Глава столичного горкома еще пытается играть в независимость, но для несистемщиков совершенно очевидно, что от такого точечного союза они не получат никакого выхлопа. Кроме того, Рашкина явно сейчас отодвинут от дел, на что уже намекнул Зюганов.

Вступать в открытую борьбу с вождем и лояльным ему кланом коммунистов он не станет, потому что Валерий Рашкин – опытный конъюнктурщик и к тому же, не идейный, а коммерческий политик, который если и пойдет до конца, так только если дело касается отношений депутата с бизнесом. Как это было с тем же Еруслановым, которого «Известия» называли ключевым спонсором Рашкина.

Таких людей Рашкин готов двигать и в политику, и защищать от правоохранителей, даже рискуя подставиться перед партийным лидером. Что до остальных, крайне сомнительно. Это в блоке навальнистов хорошо понимают.

Но однозначная потеря наметившегося было электорального прироста за счет альянса с несистемщиками - это еще не самое плохое для КПРФ накануне большой думской кампании.

Хуже то, что разброд в Компартии стал триггером для оттока идейного ядра.

Как раз из-за наработанной за последнее время популярности радикального крыла КПРФ, давние сторонники Компартии услышали в основном их.

То есть КПРФ за Навального и как следствие, за все, что с этим может ассоциироваться у человека, который, как коммунист, вроде как находится в оппозиции к русофобам-либералам. За евроценности, за внешнее вмешательство в выборы и любые внутриполитические процессы, за борьбу в формате беспорядков и даже цветных революций.

Игра в агрессивную политику ради политики вместо плотной, эффективной социальной работы.

Безусловно, базовый актив КПРФ разворачивается сейчас на 180 градусов и раздумывает над тем, в каком направлении от компартии двигаться дальше.

Надо отдать должное, Геннадий Зюганов предпринял попытки привести все хоть в какой-то порядок и заявил о создании в КПРФ единого информационного центра, который займется контентом партийных СМИ. По сути, речь идет о введении цензуры и системы жесткого вертикального подчинения в рядах коммунистов за счет выработки единой информационной политики и консолидации медийной вертикали «красных» в руках зампреда ЦК КПРФ Дмитрия Новикова.

Но сейчас крайне сложно спрогнозировать, сколько времени придется потратить федеральному штабу коммунистов на выстраивание единой идеологической линии. Да и удастся ли им в принципе вернуться к органичной идеологии и снять возникшее у сторонников ощущение хаоса и полного отсутствия содержания в КПРФ.

Но главное, на это придется потратить огромную часть времени накануне большой думской кампании. Вместо того, чтобы заниматься реальной работой с избирателем. Так что даже те 13% поддержки, которую дает сегодня КПРФ ВЦИОМ, сейчас — накануне выборов в Госдуму — под большим вопросом.

Автор — политолог, президент исследовательского центра «Политическая аналитика».

