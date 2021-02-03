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Критиковать нельзя помогать

Как выжить по правилам доказательной медицины во время эпидемии

Последние несколько месяцев, наверное, каждый житель планеты хоть раз, да подумал: «Что будет, когда я подхвачу COVID-19?». Вполне оправданный страх перед неизвестной болезнью усугубляется истерией в СМИ и соцсетях.

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Кому же верить

В первую очередь, конечно, работающим в «красной зоне» врачам. Они оказались в центре внимания. Население с жадностью хватало каждое слово, пытаясь понять, к чему нужно готовиться. В свою очередь, организаторы здравоохранения, опираясь на их опыт, составляли временные рекомендации по лечению COVID-19.

Как-то неожиданно быстро накопилось много информации, посты врачей в соцсетях стали пестрить все большим количеством непонятных терминов, стали публиковаться и первые научные работы. Как следствие, потребовались интерпретаторы. Таковых на просторах интернета, разумеется, нашлось немало. Появилось множество экспертов в лечении коронавируса, зачастую, правда, крайне далеких от врачебной практики и фармакологии. Полились и комментарии о том, как лечить нельзя…

И вот тут для доказательной медицины настал момент истины. Доказательная медицина – это идея, принцип, подход. Врач должен использовать средство, уже когда-то проверенное на тысячах пациентов.

Во время пандемии в эпицентре оказалось сразу много тяжелых пациентов и объективно ни одного метода лечения с доказанной эффективностью в отношении совершенно нового вируса. Что делать доктору, придерживающемуся принципов доказательной медицины? Вернуться к истокам: полагаться на знания анатомии, призвать на помощь опыт и интуицию и работать с тем, что есть. По этому пути и идет мировая медицина, в том числе российская.

Иное дело так называемые эксперты, которые ищут доказательства ради доказательств, а не ради спасения пациента. На первых этапах эпидемии они, опираясь на имеющуюся доказательную базу по противовирусной терапии, утверждали, что данную вирусную инфекцию лечить нечем, поэтому лечить не нужно - пейте чай с малиной*. Но короновирус оказался коварен, непредсказуем, и даже после достаточно легко перенесенной болезни у пациентов возникали осложнения. Непрерывно идет поиск лекарств, и очевидно, что медицинское сообщество и медицинские власти не могут отнестись к COVID-19 как к «обычной простуде».

А эксперты кто?

Одними из самых ярких критиканов способов лечения COVID-19, да и всей системы здравоохранения, выступили деятели Общества специалистов доказательной медицины во главе с президентом и по совместительству профессором НИУ Вышей школы экономики Василием Власовым. Это ж какое поле для деятельности: врачи в «красной зоне» спасают людей, ищут способы не допустить осложнений, пробуют новые лекарства, методы терапии и все это без должного уровня доказательности! Власов активно выступает на телевидении, дает интервью, читает лекции. Его комментарии часто выходят за рамки медицины и больше сводятся к конспирологическим суждениям об устройстве российского (и не только) здравоохранения.

Так, в мае 2020 года применение в качестве лечения плазмы переболевших COVID-19 Власов назвал в «Новой газете» глупым экспериментом. Однако этот метод до сих пор применяется во многих странах. Например, в США он одобрен для временного применения в августе 2020 года. Практикующие врачи видят пользу.

Примерно тогда же «досталось» академику Александру Чучалину, предложившему для лечения тяжелых форм COVID-19 кислородно-гелиевую смесь. «Сейчас мне представляется, что экстренный пресс-релиз связан с тем, что А. Чучалину представилась возможность доложить о работе президенту, и появилась надежда на то, что паблисити принесет славу, продажи прибора, патенты и прочее», – заявил Власов в одном из интервью. Других целей – поиск путей эффективного лечения тяжелых пациентов – он не увидел.

Минздрав – также постоянный предмет нападок профессора НИУ ВШЭ.

Одну свою статью Власов так и назвал: «Вредные советы Минздрава». В ней он недоумевает, что Минздрав включает в свои рекомендации по COVID-19 препараты off-label, то есть не по инструкции. «Уже девятая версия «методических рекомендаций» изобилует непроверенными и сомнительными инструкциями», «Никто в мире интерфероны не применяет, а методические рекомендации Минздрава России из версии в версию их предписывают использовать.», – сетует он. Профессор правда не учитывает, что не в каждой стране мира зарегистрированы и производятся препараты интерферона, а при возникновении новых инфекций в условиях пандемии всегда применяются те лекарства, которые уже применялись ранее по другим схожим показаниям.

Достается от профессора и всем отечественным препаратам и разработкам, которые так или иначе связывают с лечением COVID-19. Если Власов говорит о гидроксихлорохине, то исключительно о его побочных эффектах, фавипиравир – «безконтрольный и токсичный дженерик», интерфероны – «никто в мире не применяет», Арбидол – «парадоксально рекомендованный», а вакцина «Спутник V» якобы вообще недоисследована, со знанием вопроса заявляет он. Думаете, профессор анализировал имеющиеся научные данные, опубликованный международный опыт? Возможно. Вот только ни в одном интервью выводы его не подкрепляются никакими объективными доказательствами, за которые он же так ратует.

Чем же лечить коронавирусную инфекцию, профессор? Получается... Чаем с малиной?..

Так и хочется сказать: «Смените пластинку! Принесите уже пользу обществу объективным взглядом на проблему!».

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* Интервью сайту «Север.Реалии» — проект Русской службы «Радио Свобода», внесенного Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.