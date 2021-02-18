Крокодиловы слезы Эр-Рияда

На днях очередную порцию «крокодиловых слез» пролила Саудовская Аравия, выражая сочувствие братской американской нефтяной индустрии, попавшей в тяжелое положение из-за необычайно сильных морозов в США. Действительно, зима в этом году не только радует россиян, соскучившихся по сугробам и сибирским холодам, но и пугает европейцев и американцев, в массе своей непривычных к таким сюрпризам природы.

Так, в Техасе в начале февраля столбики термометра опустились до невиданных уже 50 лет отметок – в пересчете с Фаренгейта на Цельсий до минус 20 градусов. На месторождениях сланцевого бассейна Permian фиксировалась температура до –180С, и даже на побережье Мексиканского залива, откуда ведется отгрузка нефти, похолодало до –100С.

Как следствие, компании-операторы были вынуждены экстренно останавливать нефтяные скважины и нефтепроводы, не рассчитанные на такие морозы. Это же не Западная Сибирь, где над таким «климатическим авралом» могли бы только посмеяться…

Свою роль сыграли не только холода, но и гололед и снежные заносы в Техасе – согласно принятым в США правилам безопасности, смены нефтяников попросту перестали выезжать на удаленные участки.

В результате добыча нефти в США резко упала: примерно на 3,5 млн барр./сут. или на 30%, в том числе в басcейне Permian – на 2 млн барр./сут (на 45%).

И даже альтернативная энергетика, на которую так уповает Техас, тут не спасла – лопасти ветряков не выдерживают морозов, а снегопады и ураганы заносят снегом солнечные панели.

Одним словом, американцев можно только пожалеть. Что и сделали саудиты. 17 февраля в ходе симпозиума ОПЕК-МЭА министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил, что «королевство пустынь» может нарастить добычу нефти, чтобы не допустить резких ценовых колебаний из-за падения производства в США вследствие заморозков. Благо хоть до Аравийского полуострова нынешняя суровая зима не добралась.

Конечно, о том, чтобы компенсировать выбывшие из-за американской стужи объемы совместными усилиями Саудовской Аравии, России и других стран-экспортеров, речь не идет. Эр-Рияд готов самоотверженно, не жалея сил, самостоятельно справится с этой нелегкой задачей. Другие страны могут расслабиться и продолжать соблюдать дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+.

Что ж, очень трогательная забота и о США, и о мировой энергетике. Вот только цель этой заботы все прежняя – манипулирование рынком в своих корыстных интересах. И нынешние «крокодиловы слезы» Эр-Рияда – лишь очередное звено в длинной цепи аналогичных заявлений и событий.

Вспомним, в прошлом году Саудовская Аравия, под видом заботы о «правильном балансе» нефтяного рынка, по сути развязала «нефтяную войну» против России и других стран-экспортеров. Якобы стараясь «убрать излишки» предложения, она де-факто начала выкручивать руки Москве, навязывая россиянам невыгодные для них условия обновленной сделки ОПЕК+. Тут все средства оказались хороши. Саудиты, надеясь запугать в Москву, заявили о рекордном росте своей нефтедобычи, а на самом деле начали «сливать» нефть из своих хранилищ по демпинговым ценам, обрушая тот рынок, о котором они вроде бы так пекутся…

Затем, проливая все те же крокодиловы слезы, Саудовская Аравия согласилась на пару с Россией прикрутить вентили на своих месторождениях. С той только разницей, что Россия сократила реальную добычу, а Эр-Рияд урезал «бумажные объемы», наращенные в период упомянутой «нефтяной войны».

Уже после заключения сделки ОПЕК+ в обновленном формате саудиты не оставили своего чуткого попечительства о нефтяном балансе. В мае прошлого года в сторону американского побережья выдвинулась армада танкеров, заполненных до краев саудовской нефтью – благо, что в самих США в тот период добыча была на минимальных уровнях. То есть, публично проявляя трогательную заботу о хрупком здоровье мирового нефтяного рынка, Эр-Рияд постоянно старается откусить от него кусок пожирнее, что тот крокодил.

При этом саудитам не занимать искусства манипулирования рынком.

Как известно, соглашение ОПЕК+ ограничивает лишь объемы добычи нефти, но не ее экспорта. Благодаря этому Саудовская Аравия, располагающая крупными запасами уже извлеченного из недр сырья, имеет возможность существенно увеличить объемы экспортных поставок на среднесрочном горизонте, тем самым частично вытесняя Россию с зарубежных рынков.

Кроме того, Saudi Aramco активно приобретает нефтеперерабатывающие мощности в Китае и Индии, что обеспечивает компании заключение долгосрочных контрактов на поставки сырья в АТР. И выполнять их саудиты могут за счет накопленных резервов, минуя квоты в рамках ОПЕК+.

А как же, спрашивается, так нежно лелеемый Эр-Риядом баланс рынка? Да что о нем вспоминать, когда крокодил обедает…

Результаты такой политики не заставляют себя ждать. Одно только заявление саудовского министра о желании «поддержать» замерзающие США сразу же привело к снижению нефтяных котировок на $1/барр. Но это, как говорится, издержки процесса. Главное, чтобы крокодил был сыт.

Автор — старший аналитик WMT Consult, доцент Финансового университета при правительстве РФ