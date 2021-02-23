Война на поражение

Сильной России в западной картине мира просто не существует.

Документы дают полное представление о методах и способах этой войны: закрытые тендеры, конфиденциальные контракты, фейковые аккуанты в соцсетях, финансирование российских ютуберов, создание новых «независимых» СМИ в России, Прибалтике, Грузии, Белоруссии и на Украине. Средства на войну идут через теневое подразделение FCO, известное как Counter Disinformation & Media Development (CDMD).

Руководит программой бывший сотрудник МИ-6 Энди Прайс.

Среди получателей средств «британского Госдепа» такие оплоты свободы слова, как Bellingcat, Meduza и Mediazona (создана участницами Pussy Riot), что не удивительно.

Гораздо интересней тот факт, что в списках получателей средств на ведение подрывной информационной деятельности против России фигурируют Reuters и ВВС.

Понятное дело, в документах про информационные диверсии и подрыв государственного строя России никто не пишет.

В документах все чинно и благородно.

Например, в официальном тендере Thomson Reuters Foundation (некоммерческое подразделение Reuters), задание сформулировано как «заключение контракта с государственным секретарем по иностранным делам в лице посольства Великобритании в Москве» на реализацию проекта «Повышение потенциала в российских СМИ». (Подпись гендиректора Reuters Моник Вилль 31 июля 2017 года).

Свои предложения по освоению средств «британского Госдепа» Reuters мотивирует тем, что ими создана глобальная сеть из 15 000 журналистов и блоггеров посредством «мероприятий по наращиванию потенциала».

Только в России, по утверждению медиагиганта, через их программы обучения прошло не менее 400 журналистов.

А вот BBC, согласно «хакнутым» документам, больше заботится о людях в «горячих точках» планеты. В частности, BBC Media Action предлагала использовать деньги FCO для создания и развития отдельной пропагандистской программы в конфликтных зонах, таких как Донбасс на востоке Украины через ныне уже несуществующую разведывательную компанию Aktis Strategy.

Своим ключевым союзником BBC называет все тот же Reuters.

Благородным обоснованием программы выступает тезис про «противодействие пропаганде, финансируемой государством». Забавно, что политические установки правительства России Reuters идентифицирует как экстремистские, а свои усилия по информационному противодействию государственным установкам за деньги другого государства – как «беспристрастную журналистику».

Благородные цели требуют достойного финансирования. Например, Zinc Network (одна из фирм программы), предлагает для поддержки антиправительственных протестов внутри России «активировать ряд материалов» и обозначает принцип работы как «поддержку участников в совершении и получении международных платежей без регистрации в качестве внешних источников финансирования».

В документах отражено, что Zinc помогала влиятельным ютуберам «разработать редакционные стратегии для передачи ключевых сообщений» и следила «чтобы их участие оставалось конфиденциальным». Свою программу скрытой пропаганды Zinc осуществляла под лозунгом «продвижения честности СМИ и демократических ценностей».

Финансировалась вся программа по закрытым статьям бюджета.

Когда член парламента Великобритании от лейбористов (уже бывший) Крис Уильямсон запросил документы по деятельности CDMD, ему было отказано в доступе не только к бюджетным цифрам, но и к переписке. «Мне сказали, что раскрытие этой информации может «нарушить и подорвать эффективность программы», – сказал в своем интервью Уильямсон.

В общем, чтиво замечательное. Замечательно, что в сети оно появилось на фоне речи президента США Джо Байдена на Мюнхенской конференции по безопасности. Цитирую: «Кремль атакует наши демократии… Борьба с вседозволенностью России и ее хакерскими атаками на компьютерные сети в США, по всей Европе и во всем мире стала критически важной для защиты нашей коллективной безопасности».

Именно так, как вопрос государственной безопасности, надо рассматривать идеологическое вмешательство. Чтобы разрушить страну, сегодня не нужны ядерные ракеты, нужно «стереть» в головах граждан представления о стране, уничтожить память о ней. По этой схеме происходило разрушение Советского Союза.

В МИД России документами уже зачитываются.

Именно этот термин использовала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Facebook: «Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется – миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании».

Захарову процитировали «Вести», ТАСС, РИА «Новости», РЕН-ТВ и масса других новостных ресурсов. Хотя в чем тут новость, не понятно.

Госпожа Хиллари Клинтон, еще будучи главой Госдепа, когда ей презентовали Facebook, сказала, что он заменит нам «Солидарность». Кто не помнит, так назывался польский профсоюз, который во главе с Лехом Валенсой стал инструментом государственного переворота в Польше.

Риск для России колоссальный.

Мы слишком долго «жили» в рамках чужой социальной модели. Мы вырастили целое поколение управленцев, идеологов и информационщиков с промытыми мозгами, которые свято убеждены, что все должно быть, как у них, а Россия – немытая страна рабов.

«Независимые» медиа и прошедшие курс «молодого бойца» журналисты сражаются на идейном фронте. Психика человека устроена так, что он всегда реализует собственное видение мира, даже выполняя другой приказ. Под огнем церковь, как институт культурной идентичности.

Под огнем ключевые российские (преимущественно, государственные) корпорации как институты выработки и обеспечения национальной стратегии экономического роста (общественная устойчивость).

Бьют по компаниям и отдельным бизнесменам, по ключевым сделкам. Работа идет системно. Схема простая и эффективная: информация легализуется через российские «независимые» медиа, потом ее подхватывают на Западе и находят дополнительную (офшорную) фактуру.

Особо «независимые» требуют санкций против российского бизнеса и получают их.

Все это, разумеется, не значит, что в российском бизнесе и политике царят безупречные правила. Речь идет не об их исправлении, а о смене режима. Здесь тоже ничего нового нет. Культурные матрицы всегда находятся в состоянии идеологической конкуренции. А ключевым инструментом этой конкуренции является свобода распространения информации, которую мы ошибочно принимаем за свободу слова.

Один из отцов «холодной войны» и основоположников принципов противостояния США — СССР Джон Фостер Даллес предельно просто выразил свое кредо: «Если выбирать из множества принципов и механизмов внешней политики, выбирать следует принцип свободного потока информации».

Позже американский социолог Герберт Шиллер в своей книге «Манипуляторы сознанием» опишет принцип действия «свободного потока информации»: «Для успешного проникновения держава, стремящаяся к господству, должна захватить средства массовой информации... Нация, чьи СМИ управляются из-за рубежа, не нация – отраженный свет».

Документы об информационной войне, всплывшие в сети, новостью могут быть только для МИД или спецслужб, потому что дают конкретику для процессуального разбора ситуации. Для людей, связанных с образованием, ничего нового они не открывают. Говорить здесь надо не столько о СМИ, сколько о культурных кодах, определяющих социальный уклад общества (историческая проектность).

Глупо рассчитывать на суверенное будущее своей страны, если ваши дети переходят на образовательный стандарт другой страны, ваши журналисты сертифицируются через учрежденную в Калифорнии школу Internews, а чуть ли не обязательным условием приема на высокий пост является диплом МВА.