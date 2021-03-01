Банкротству юрлиц пора реабилитироваться

По данным ЕФРСБ более 98 процентов дел по итогам процедуры наблюдения заканчиваются конкурсным производством. Следовательно, наблюдение является абсолютно ненужной процедурой, которая, если обратиться к недалёкой истории попала в российский правопорядок по ошибке, как общая процедура.

Процент реально оздоровившихся юридических лиц посредством применения реабилитационных процедур сейчас не превышает 0,2%.

Вкупе с большим количеством конкурсных производств это говорит о том, что необходимо развивать реабилитационные процедуры, причём не количественно, а качественно, и это возможно сделать только через ограничение прав кредиторов и расширения судейского усмотрения. Тем более, наши банкротные судьи уже научились разбираться в сложных экономических категориях, оценивая бизнес-решения для целей привлечения к субсидиарной ответственности и определяют дату объективного (экономического) банкротства при оспаривании сделок и субординации требований кредиторов.

Однако самым любопытным представляется сочетание следующих цифр.

За все годы существования современного российского банкротного права процент погашения требований кредиторов даже в лучшие годы не превышал 5% (вместе с залоговыми кредиторами), а имущество на торгах при банкротстве продаётся по цене, составляющей 10-20% от оценочной стоимости на начало продаж. При этом общее количество судебных споров, связанных с банкротством в последние годы стало приближаться к 50% от общего количества всех дел в арбитражных судах.

Казалось бы, где экономическая логика – неужели всё это из-за 5 копеек с одного рубля вместе с залоговыми кредиторами (а незалоговые кредиторы, следовательно, не получают практически ничего)?

При этом разворачиваются баталии о том, надо ли менять систему арбитражного управления, кредиторы бьются за своего арбитражного управляющего, количество громких прецедентов, рассматриваемых экономической коллегией ВС РФ по банкротству также бьёт все рекорды, термин «контролируемое банкротство» не нужно объяснять уже даже студентам.

Очевидно, что всё это происходит не в борьбе за указанный процент статистики погашения требований и данная цифра вместе с итоговой продажной ценой имущества банкрота показывает, что в банкротстве не всё порядке с прозрачностью на торгах, и, по-видимому, эта непрозрачность связана с порядком назначения арбитражного управляющего, раз за его назначение в судах развиваются серьезные споры.

Нужно ли совершенствовать процедуру торгов и реформировать институт назначения арбитражных управляющих, чтобы исключить битвы за них? Ответ очевиден.

Цифры выше показывают, что сегодня в российском банкротстве нарушается основной принцип – принцип пропорционального удовлетворения требований кредиторов.

Нарушается за счёт получения одной группой кредиторов контроля над процедурой и последующего получения контроля над активом должника в ущерб интересам других кредиторов, с которыми делятся только тем, что останется от пятнадцати процентов продажной цены имущества после погашения текущих платежей.

И эта крайне прокредиторская направленность действующего закона с минимальным контролем суда демотивирует самих должников действовать добросовестно и обращаться на ранних стадиях финансового кризиса в суд.

С учётом этого, очевидно, что реформа несостоятельности (банкротства) требует безусловной поддержки. Поддержки требует и магистральное направление законопроекта, состоящее в расширении возможностей реабилитации должников-юридических лиц, в том числе путем введения в российское законодательство новой реабилитационной процедуры – реструктуризации долгов и возможности суда не согласится с заявлением о банкротстве. Концептуально требует поддержки и изменение подхода к саморегулированию арбитражных управляющих и порядка их назначения в целях их действительной независимости и действительной эффективности саморегулирования, когда один отвечает за всех, а все за одного.

Да, могут быть вопросы к методике отбора, но эти дискуссии могут быть перенесены на поле подзаконного нормативного регулирования.

Безусловной поддержки также требуют совершенствование процедуры торгов с созданием удобного «маркетплейса», - действительно конкурентноспособной площадки потенциальных покупателей. Также поддержки требуют и ограничения аффилированных кредиторов и многие другие улучшения существующей процедуры.

При всех спорных моментах, позитивных изменений в предлагаемом Минэкономики проекте более 98 процентов и чем раньше он будет принят, тем больше шансов быстрее получить в России эффективный банкротный правопорядок в будущем с минимальными экономическими потерями для экономики страны.

Автор — кандидат юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и процесса Российской школы частного права Исследовательского центра частного права им. С.С.Алексеева при Президенте Российской Федерации, учредитель и член наблюдательного совета некомерчесской ассоциации «Банкротный клуб».