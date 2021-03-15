Готовь госуслуги летом

Следует признать, что эта новость выглядит несколько неожиданно на фоне общего технологично-прогрессивного образа Соединённых Штатов, полного стремительных стартапов, поражающих воображение новейших технологий и всемогущего конгломерата BigTech, плодами которого абсолютно каждый из нас пользуется каждый день.

На этом фоне некое сравнение опыта других стран в области цифровизации вакцинации выглядит достаточно интересным.

Коронавирусная пандемия в целом сильно повысила проникновение цифровых технологий: с интернетом, соцсетями и форматом удалёнки познакомились даже те, кто и на смс-сообщения смотрел с некоторым недоверием. Начало массовой вакцинации неизбежно и предсказуемо обрело все черты этой опережающей цифровизации: начиная с систем учёта прививок и заканчивая возможностью записаться на укол через интернет.

Массовая вакцинация в России стартовала 19 января. Днём позже на портале «Госуслуги» появился федеральный сервис записи на прививку: россияне от Чукотки до Калининграда получили возможность выбрать дату и место получения укола от коронавирусной инфекции онлайн. Правда сравнивать это с другими странами не совсем корректно, ведь наша площадка электронных услуг для граждан существует уже более 11 лет, а все медицинские сервисы, больницы и поликлиники были глубоко интегрированы в неё задолго до пандемии. Таким образом электронная запись на прививку от ковида для нашей страны оказалась достаточно рядовым событием. Настолько, что некоторые соотечественники откровенно не спешат с вакцинацией, тогда как в других странах очереди иногда расписаны на месяцы вперёд. Особенно широко в этом смысле процесс организовала Москва, где поставить укол вакцины «Спутник V» можно даже в новомодном фуд-корте «Депо», очевидно в перерыве между конкильи с ветчиной в сливочном соусе и матча-латте на кокосовом молоке. То, что при этом из анонса еще не запустившегося сайта для вакцинации другие страны делают целое обращение к нации, конечно же не может вызывать смешанных эмоций.

Проблема разрозненности существующих медицинских систем стала, пожалуй, одной из ключевых при запуске аналогичных сервисов в других странах. Например, в Австрии власти открыли сайт, посвящённый вакцине, однако единой формы записи на нём нет, а есть 9 ссылок на отдельные медицинские ведомства австрийских земель. Конечно же, у каждой земли - своя форма регистрации.

Национальная служба здравоохранения Великобритании открыла на своём сайте довольно простой сервис, позволяющий записаться, имея медицинский ID. Однако запись доступна ограниченного количества категорий граждан.

Французский департамент здравоохранения запустил на своём веб-сайте специальный сервис, позволяющий по названию или индексу узнать о ближайших центрах вакцинации. Но и здесь цифровизация не повсеместна – в некоторые центры вместо календаря записи предлагается по-старинке звонить по телефону.

Индия запустила цифровую запись в рамках второго этапа вакцинации совсем недавно, 3 марта. Услуга предоставляется через специальный вебсайт, который потребует лишь номер мобильного телефона, ID, фотографию, имя, пол и возраст. Это крайне небольшой по сравнению с сервисами в других странах набор данных, однако онлайн-запись пока доступна только для лиц старше 60-ти лет или для тех, кто к своим 45-ти годам успел получить различные сопутствующие заболевания, повышающие риск тяжелого развития Covid-19.

Конечно, это лишь отдельные кейсы создания государственных сервисов по вакцинации людей от коронавируса.

Однако легко можно сделать вывод, что с задачей построения таких систем более-менее успешно и быстро справились только те страны, где уровень цифровизации государственных медицинских услуг изначально был на высоком уровне. Остальные же сейчас в полной мере ощущают на себе смысл фразы «Готовь госуслуги летом», на ходу создавая временные сервисы и механизмы учёта вакцин.

Автор — ведущий эксперт АНО «Диалог»