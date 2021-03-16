Куда ведут алгоритмы соцсетей

Люди приходят в соцсети, рассчитывая на то, что смогут самостоятельно выбрать интересный для них контент. Но проблема в том, что в действительности они практически не контролируют ту информацию, которую видят. Власть на интернет-площадках полностью принадлежит сложным рекомендательным алгоритмам, которые сделают все, чтобы удержать человека перед экраном и заставить его скроллить ленту как можно дольше. Ведь только так можно добиться просмотров рекламы, а значит получения дохода.

К несчастью, цифровые платформы осознали, что только контентом с котиками «зависимость» не вызвать – нужны негативные эмоциональные триггеры: разжигающие ненависть высказывания, фейки, теории заговора и прочий деструктив. Все то, что пользователь, возможно, никогда бы и не искал самостоятельно.

И такая модель потребления сильно отличается от того, что было в самом начале пути соцмедиа.

Рекомендательный сервис – это черный ящик, его устройство непрозрачно и скрыто, и можно только догадываться, как он работает на самом деле. Мы знаем, например, что количество лайков и других различных реакций на определенный тип контента влияет на появлении схожей информации в ленте. С другой стороны, в Facebook работают одни алгоритмы, а в TikTok — другие, и подчинены они разным механикам – в зависимости от талантов разработчиков.

Кстати, если российские интернет-площадки, например ВКонтакте, позволяют пользователю включать или выключать систему рекомендаций по своему усмотрению, и эта функция не спрятана в недрах соцсети, то на американских площадках Facebook и Instagram рекомендательная система работает для всех без исключения. Изменить порядок выдачи информации или как-то на него повлиять пользователь практически не может. В результате общество не понимает, как формируется информационная картина мира, и почему интернет-площадка решает за него, что ему видеть, а что нет.

И тем самым, между прочим, посягает на его конституционное право на свободу доступа к информации.

Говоря о предвзятой модерации контента и нарушении цифровых прав граждан, нельзя, конечно, не упомянуть Twitter. Соцсеть не только манипулирует пользователями, но и нарочно хранит на своей платформе всю грязь, что можно найти в интернете: наркотики, призывы к суициду, детскую порнографию. Но к таким «цифровым отморозкам» и подход особый.

В условиях того, что за поиском нового контента мы все чаще обращаемся именно к соцсетями, степень их влияния на принятие тех или иных решений возрастает. Сегодня системы рекомендаций являются основой манипулятивных технологий, которые цифровые платформы уже используют для решения политических задач. Как вы думаете, почему несмотря на громкие анонсы новейших инструментов фактчекинга и привлечения большого количества модераторов, в Сети не становится меньше фейков?

Не потому ли, что дезинформация – это не только способ исказить реальную картину мира, но и внести разобщенность, вызвать к жизни социальные явления, в которых заинтересованы те или иные политически силы? Лозунг «разделяй и властвуй» стар как мир, и рекомендательные механизмы, раскидывающие пользователей по разные стороны «цифровых баррикад», только помогают цифровым платформам достичь своих целей.

Обсуждение данной проблемы все чаще сводится к дискуссии о том, действуют ли интернет-платформы «по чей-то указке» или, злоупотребляя монопольным положением, самостоятельно решают, кому давать право голоса, а у кого отнять. Мне кажется важным, что какую бы роль квазигосударств не приписывали себе ИТ-корпорации, они все равно остаются «частными лавочками». А у бизнеса один интерес – это прибыль. Не народ. И решать, что для людей хорошо, а что плохо компании не могут и не должны по определению. А государство не может допустить ситуации, при которой пользователи останутся один на один с силами, которым не могут противостоять.

Поэтому переломным моментом в правовом регулировании онлайн-пространства, необходимость которого сегодня отрицают только совсем уж законченные маргиналы, должно стать создание четких, ясных и прозрачных правил функционирования рекомендательных сервисов с обязательным регулярным отчетом социальных сетей о фильтрации контента.

Автор — депутат Государственный Думы РФ, член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи