Манипуляции Эр-Рияда

Интересно и поучительно другое.

А именно – как скудно были «вознаграждены» усилия Saudi Aramco по манипулированию мировым нефтяным рынком. Ведь по сути Эр-Рияд развязал настоящую ценовую войну против России (да и против своих союзников по ОПЕК), продавив в результате новые условия сделки ОПЕК+ на своих (и, добавим, на американских) условиях.

Саудиты не гнушались при этом и «запрещенными приемами», идя на откровенный подлог. Так, они вдруг заявили о рекордном росте своей нефтедобычи, а между тем начали «сливать» нефть из своих хранилищ по демпинговым ценам. Как раз это и привело к обвалу цен весной прошлого года.

В итоге Россия была вынуждена принять новые, невыгодные для нее условия соглашения ОПЕК+ и, в отличие от «королевства пустынь», сокращать не виртуально накрученную, а вполне реальную добычу «черного золота».

Понятно, что это была инициатива не только самого Эр-Рияда. За ним, почти не прячась, маячил образ легендарного «дяди Сэма». Вашингтон, с одной стороны, требуя от ОПЕК «справедливых» (то есть низких) цен на нефть, в то же время активно продавливал новое соглашение в формате ОПЕК+. Ведь Белому дому необходимо было высвободить нишу на мировом рынке для американской нефти и одновременно добиться для нее приемлемых цен. Это и было сделано – фактически за счет России и руками Саудовской Аравии.

И тут хочется спросить с интонацией Тараса Бульбы: «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи»? Результат этой сложной политической комбинации оказался не утешительным для Saudi Aramco, она все равно была вынуждена зафиксировать крупные убытки. Свободный денежный поток Saudi Aramco за 2020 год составил $49,1 млрд, снизившись в 1,6 раза год к году.

Вместе с тем, репутация Саудовской Аравии как надежного поставщика нефти на мировой рынок оказалась в последнее время существенно подмочена.

Мы помним, как атаки йеменских хуситов уже приводили к остановкам существенной доли производственных мощностей королевства. И пока официальный Эр-Рияд демонстрирует свою неспособность решить данную проблему – очередная атака хуситов на нефтяные объекты королевства состоялась буквально в прошедшую пятницу.

Безусловно, глобальные инвесторы прекрасно могут отделить зерна от плевел, результаты политических манипуляций и пиаровских кампаний – от реальных производственных успехов. Об этом свидетельствует их интерес к IPO Saudi Aramco, а вернее практически отсутствие такового. Напомним, в ходе первичного размещения акций компании в декабре 2019 года ориентир по ценам от крупных международных покупателей оказался между $1,1 и $1,5 трлн — существенно ниже ожиданий.

Власти Саудовской Аравии приняли в итоге решение провести размещение в сжатом формате: листинг только на Саудовской фондовой бирже всего 1,5% компании (из них треть досталась физическим лицам). Правила листинга в Лондоне и Эр-Рияде очевидно разнятся, и, по словам экспертов, IPO Saudi Aramco стало «фикцией»: вместо публичного размещения акций мы увидели их передачу «своим» людям. Хотя первоначально планировалось разместить 5% компании на западных рынках.

Все хитрые политические манипуляции 2020-2021 годов также никак не поспособствовали финансовым успехам компании и вряд ли повысили ее привлекательность в глазах инвесторов.

Автор — старший аналитик WMT Consult, доцент Финансового университета при Правительстве РФ