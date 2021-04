Паучьи сети: соцсети 18+ или детям слишком опасно

С развитием социальных сетей в открытом доступе появляется все больше деструктивного и даже потенциально опасного контента. Отчасти в этом виноваты сами интернет-платформы и их тотальное безразличие к проблеме. Тем временем число посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних растет уже в геометрической прогрессии и приобретает поистине всемирный масштаб.

Так, в Австралии материалов сексуальной направленности в отношении детей за год стало на 70% больше. В Ливане случаи сексуального шантажа в отношении несовершеннолетних увеличились более чем на 700% за последние два года. А в Великобритании полиция ежемесячно арестовывает более 700 человек, защищая от посягательств почти тысячу детей.

Согласно докладу ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Специального представителя ООН по вопросу о насилии в отношении детей и Партнерства за ликвидацию насилия, ежегодно во всем мире половина детей подвергаются физическому, психологическому или сексуальному насилию.

Это порядка 1 млрд юных жизней!

К несчастью, социальные сети вместо того, чтобы защищать своих несовершеннолетних пользователей, стали прибежищем для преступников и рассадником непристойных материалов. Пандемия COVID-19 и сопутствовавшая ей изоляция только усугубили ситуацию.

Правоохранители регулярно получают жалобы от пользователей, которые сталкиваются в Instagram, Facebook, Twitter и YouTube c распространением ссылок на непристойные фото и видеоматериалы с участием детей. Какие-то ссылки ведут на файлообменники, какие-то на группы в мессенджерах. Согласно отчету Национального центра поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC), наибольшее количество такого контента, распространяется через площадки Марка Цукерберга.

В частности, за прошедший год в самом Facebook, а также на принадлежащих ему платформах, зафиксировано 20 307 216 неуместных материалов с участием детей. Это на 31% больше, чем в 2019 году. На втором месте Google – 546 704 выявленных случаев. На пятой строчке отчета – Twitter и 65 062 материалов.

По заверениям разработчиков Facebook более 99% контента сексуального характера удаляется еще до появления жалоб.

Другие же американские интернет-компании даже не стараются демонстрировать активность в борьбе с детской порнографией и удаляют запрещенные материалы только по требованию. Впрочем, на их родине, в США, от них большего и не ждут: в стране нет законов, обязывающих проактивно искать материалы о сексуальном насилии над детьми. Такое положение дел ожидаемо не устраивает самих граждан Соединенных Штатов.

Так, обеспокоенные американские родители самостоятельно выявили целую сеть аккаунтов в Instagram, где фотографии несовершеннолетних сопровождались подписями, предлагающими совершить действия сексуального характера с детьми. Однако администрация соцсети далеко не сразу стала разбираться с этой вопиющей ситуацией, сославшись на чрезмерную загрузку в период пандемии и обозначив, что в приоритете находится потенциально более вредный контент.

Вероятно, схожими принципами руководствовался и Twitter.

По данным отчета, предоставленного ИТ-компанией в Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей, в первой половине 2020 года соцсеть заблокировала 438 809 учетных записей за демонстрацию материалов с сексуальной эксплуатацией детей. При этом, ее представители отметили, что удалить все, что генерирует аудитория из более чем 190 млн пользователей ежедневно попросту невозможно. К тому же, остается только догадываться насколько правдоподобен отчет интернет-платформы о непристойном контенте.

Судить о порядочности Twitter мы можем по тому, что происходит у нас «дома».

В российском сегменте Интернета именно Twitter лидирует по числу неудаленных материалов, связанных с детской порнографией. При этом 28 тысяч направленных Роскомнадзором требований об удалении этой и другой запрещенной информации компания попросту проигнорировала. Резонно, что регулятору в конечном итоге пришлось прибегнуть к наиболее оправданной в данном случае мере – замедлению трафика платформы.

И тут администрация соцсети, конечно, «зашевелилась»: было проведено онлайн-совещание с российским ведомством, удалено около 1 900 из 3 100 запрещенных материалов, не удалявшихся с 2017 года, из 650 появившихся новых ссылок удалено около 580. Правда скорость реакции Twitter по-прежнему оставляет желать лучшего.

Хочется верить, что решительные и, подчеркну, законные действия Роскомнадзора, направленные на защиту российских пользователей, дадут понять Twitter и другим иностранным соцсетям, что Россия не намерена подвергать опасности своих граждан и закрывать глаза на злостное нарушение своего законодательства.

В 35% российских семей есть дети младше 12 лет, которые уже пользуются интернетом. И благополучие наших детей зависит от того, сможем ли мы призвать к порядку зарвавшиеся интернет-площадки и заставить их нести ответственность за контент, который они распространяют. Уверен, это в наших силах.

Автор ― член Общественной палаты РФ, директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.