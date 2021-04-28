Рискованный бизнес: истерика Чехии ставит российских партнеров под удар

Позже подлил масла в огонь президент Чехии Милош Земан, заявивший, что имеет место некая «игра спецслужб». Как бы там ни было, очевидно одно: политическим и экономическим отношениям России и Чехии нанесен серьезный урон. Взаимное доверие, что так важно для ведения бизнеса, судя по всему, серьезно подорвано.

Антироссийскую политику Чехия ведет уже не первый год. Стоит вспомнить прошлогодний снос памятника маршалу Коневу в Праге. За этим беспринципным действием последовала высылка двух российских дипломатов, которых обвинили в попытке отравить чешских чиновников.

Нынешние действия Праги многие наблюдатели в России уже называют истеричными. Рядовые граждане Чехии рискуют попасть чуть ли не за решетку — просто за симпатии к Москве. На днях в Праге провели масштабный рейд — по подозрению в работе на российские спецслужбы задержали пятерых местных активистов.

«Важно понимать, что речь идет о задержании не русскоговорящих жителей республики, а непосредственно самих чехов. Им светит до 15 лет тюрьмы, — подчеркнул в разговоре с РИА «Новости» живущий в Чехии историк и политолог Павел Прилуцкий. — Такое впечатление, что весь этот скандал — попытка показать и собственным гражданам, что контакты с Москвой опасны».

Политолог Иван Преображенский считает, что отношения между Чехией и Россией будут в ближайшее время только ухудшаться. «Не очень сильно по сравнению с тем, что уже произошло. Но спираль взаимных санкций продолжится», - убежден он.

В этой ситуации естественной заботой для российских деловых кругов было бы стремление обезопасить себя.

Тем более что на фоне скандала сорвалась крупная сделка: «Росатом» исключили из участия в тендере по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы». Кроме того, чешская энергетическая компания ČEZ (ЧЭЗ) решила на предстоящие десять лет выбрать для реакторов АЭС «Темелин», расположенной на юге страны, другого поставщика ядерного топлива — вместо российской компании «ТВЭЛ» (топливный дивизион «Росатома»).

Возможно, под угрозой оказываются и другие проекты, в частности в сфере машиностроения, где россияне активно работают с Чехией. Например, Skoda поставляет оригинальные запчасти для Volkswagen в Калуге, Уральский завод гражданской авиации выпускает самолет L-410 по лицензии чешской Let. Холдинг «Синара — Транспортные машины» (СТМ) в 2019 году создал СП со Skoda Transportation по производству городского транспорта, в том числе трамваев.

Судя по всему, российскому бизнесу, сотрудничающему с чехами, стоит обдумать, как действовать дальше. Очевидно, что решения официальной Праги становятся всё менее предсказуемыми. Подчас, кажется, что логика в них просто отсутствует.

Да и с российской стороны, нужно задуматься: стоит ли продолжать «кормить» экономику чехов при таком отношении. В конце концов, насколько это патриотично? Ведь только в прошлом году товарооборот между странами составил $5,2 млрд. И это на 43% меньше, чем до пандемии, в 2019 году.

Возможно, что и Россия уже готовит ассиметричный ответ, считая, что Чехия перешла за так называемую «красну линию». Потенциальные ограничения могут коснуться любой из отраслей, но очевидно, что составляя новый «черный список», власти будут исходить из принципа «не навредить себе».

Будем реалистами: вряд ли производство автомобилей или пива, выпускаемых в России по чешской лицензии, остановят. А вот запрет импорта чешского пива, которого только в 2020 году было закуплено на $38 млн – вполне возможен.

Можно ли в этой ситуации говорить о близорукости ряда российских компаний?

Взять хотя бы ту же «Синару», которая, судя по всему, продолжает делать ставку на сотрудничество со Skoda. Так, в сентябре прошлого года, как писал «Коммерсант», ООО «Синара-Шкода» приобрела 100% уставного капитала ООО «Вагонмаш», которое производит подвижной состав для городского транспорта, включая трамваи, троллейбусы, электробусы и вагоны метро. По словам генерального директора «Синара – Транспортные машины» Виктора Леша, компетенций совместного предприятия хватит, чтобы снабжать рынок рельсового транспорта последующие 10-15 лет.

В августе 2020 года «Синара» заявила о запуске трамвайного производства по лицензии чешской Skoda на «Калугапутьмаше». Позже, как напоминает РБК, Минпромторг отказал в выдаче ООО «Синара-Шкода» заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. Дело закончилось таким образом, в том числе благодаря вмешательству депутатов Госдумы которые с помощью парламентских запросов, о которых сообщал «Прайм», привлекли внимание к ситуации.

В сложившейся ситуации крайне непрактичным выглядит решение продолжать развивать сотрудничество с чешскими компаниями, говорит руководитель центра экономических исследований Института Нового общества Василий Колташов.

«Недружественное отношение к России Чехия стала проявлять не вчера, хотя изначально она развила свою промышленность с опорой сперва на рынок австрийской империи Габсбургов, потом - на советский рынок. И Россия десятилетиями сохраняла торговые связи с Чехией, обеспечивая ей положительный торговый баланс. Между тем, чешские власти чем дальше, тем больше поднимали градус антироссийской риторики», — отмечает эксперт.

«Однако многие компании, привыкшие к закупкам на чешском рынке, не желали этого замечать. Если говорить о «Синаре», то она, конечно, вправе выбирать партнером любую зарубежную компанию. Но в нынешних реалиях продолжать продвижение чешской продукции на наш рынок не вполне патриотично. А в дальнейшей перспективе, не ударит ли это по их же бизнесу?» — задается вопросом Колташов.

«Кто знает, поставки чешского оборудования и комплектующих ведь могут оказаться под запретом... И как тогда выполнять обязательства уже перед российскими партнерами? — рассуждает эксперт. — Ведь речь идет об общественном транспорте. Не возникает ли риск подвести заказчиков или оставить уже поставленный транспорт без обслуживания? В конечном счете, от этого могут пострадать население наших городов».

Судя по всему, озабоченность депутатов, обративших внимание на попытку организации отверточной сборки чешских трамваев в Калуге, и позволила спасти транспорт целого ряда российских муниципалитетов от капризов чешской стороны и ее «старших братьев» из Брюсселя и Вашингтона, для которых динамика отношений с Россией в любой сфере зачастую чем хуже, тем лучше.