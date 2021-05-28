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Дискуссии

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Два мира – два подхода к борьбе с инфляцией

На днях практически одновременно пришли две новости о кардинально различных методах борьбы с инфляцией, применяемых в России и в Китае в условиях ее глобального ускорения, вызванного прежде всего утратой контроля за долларовой эмиссией. Особую тревогу вызывает удорожание металлов, ставших одним из ключевых объектов инвестирования глобальных спекулянтов, ориентирующихся на восстановление мировой экономики после вызванной коронавирусом волны панических локдаунов.

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В Китае высшее руководство страны провело встречу с ведущими производителями металлов, пригрозив им суровым наказанием не только за чрезмерную спекуляцию, но даже и за распространение ложной информации. Сообщается, что китайские власти пообещали «нулевую терпимость» ко всем формам злоупотребления монопольным положением, включая даже вроде бы невинное накопление запасов.

Заслуженный многолетними эффективными действиями (в том числе в отношении монополий) авторитет этих властей оказался таким, что сталь разом подешевела на 6%.

Кстати, общий уровень инфляции, которая так озаботила китайское руководство, в апреле составил 1% - по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Что в разы меньше не только современного российского, но и американского уровня.

Данный подход для российских либералов представляется, судя по всему, неприемлемым.

Возглавляемая ключевой фигурой российского либерального клана Алексеем Кудриным Счетная палата выдвинула в отношении отечественных металлургов качественно иные предложения: предоставить им весомые налоговые льготы на проведение геологоразведки.

Формальная логика безупречна: в 2020 году НДПИ на добычу руд цветных и черных металлов был повышен в 3,5 раза, - в качестве весьма робкой попытки увеличить мизерное налогообложение металлургов, которое в сравнении с налоговым бременем других сырьевых отраслей стремится к нулю.

Естественно, крупные частные корпорации в отсутствие деятельности государства по ограничению произвола монополий получили мощный стимул переложить пусть даже и небольшой для себя прирост расходов на потребителей – через увеличение цен. Значит, чтобы снизить цены, надо сократить издержки крупного бизнеса – снизив налоговое бремя.

При этом для либералов, на мой взгляд, является принципиально недоступным понимание реального финансового положения этих корпораций.

То, что критически значимая часть металлургических компаний выведена в офшоры и, соответственно, выплачиваемые ими налоги вплотную приближены к абсолютному минимуму (и эта ситуация наглядно отражается в том числе в списке Forbes), находится вне сферы восприятия либералов.

Поэтому в то же самое время, когда китайское руководство, служа своему народу, ограничивает китайские монополии, — российские либералы, служа корпорациям (в том числе выведенным в офшоры), по факту заботятся об улучшении финансового положения не столько народа, а этих корпораций. Используя для этого самые разнообразные механизмы и не заботясь даже о правдоподобии используемых предлогов.

При этом Счетная палата проявляет трогательную заботу о недостаточных темпах приватизации, то есть передачи привлекательных элементов госсобственности в частные руки.

Если вспомнить другие трогательные инициативы руководителя Счетной палаты Кудрина, выдвинутые в последнее время в самых разных сферах (вплоть до борьбы с бедностью), возникает наивный вопрос, - почему он так настойчиво занимается вопросами, не имеющими прямого отношения к его служебным обязанностям.

Ведь Счетная палата должна прежде всего следить за эффективностью исполнения бюджета, - которая, судя по ее же отчетам, находится на катастрофически низком уровне. Однако вместо решения своих задач руководитель Счетной палаты прилагает колоссальные усилия, размениваясь на вопросы, не имеющие к нему прямого практического значения.

Возникает ощущение, что реальное значение для руководителя Счетной палаты имеют не его прямые формальные обязанности, а политически значимые вопросы, даже находящиеся вне прямой компетенции Счетной палаты.

Такое возможно в одном случае: если руководитель Счетной палаты рассматривает свою должность лишь как ступеньку к более высокой, - скорее всего, премьерской.

В конечном же счёте мораль проста: чтобы ограничить инфляцию, надо бороться с ее фундаментальной (в отсутствие избыточной денежной массы) причиной – с произволом монополий.

Если же бороться не с ростом цен, а за власть, - цены могут только расти, так как в этой борьбе ее участники вынуждены опираться прежде всего на крупные частные корпорации, которые как раз — в силу безнаказанности злоупотребления монопольным положением — и являются ключевым инструментом ускорения инфляции.