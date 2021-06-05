Наглядно она отразилась и на списках участников форума – увы, в нынешнем году среди спикеров фигурировали в основном российские чиновники, предприниматели и эксперты, тогда как зарубежные гости в силу ковидных ограничений оказались в явном меньшинстве. Но есть темы и вызовы, которые иностранные топ-менеджеры предпочли все-таки обсудить в «живом формате», несмотря на все ограничительные меры, лично прилетев в Санкт-Петербург. И дело тут не только и не столько в актуальности и важности этих тем, а в том, что именно из России сегодня звучит «голос разума», призывающий отделить зерна от плевел и на фоне пандемии не впадать в крайности, не пилить в безумном порыве тот сук, на котором сидит все мировая экономическая система.

Такая тема – это роль углеводородной энергетики в постпандемийном мире.

Как известно, карантинные локдауны привели к серьезному сокращению потребления энергоресурсов, и в частности нефти и газа. Цены на эти энергоносители ушли в крутое пике и только в последние месяцы начали интенсивно восстанавливаться. И на этом фоне еще громче и увереннее стали звучать голоса тех, кто пророчит скорый конец нефтяной эры, полный отказ от углеводородного сырья в пользу так называемой альтернативной энергетики и еще даже не созданных новых технологий. А, как известно, появление лжепророков – первый предвестник Апокалипсиса. И он несомненно наступит, если в порыве «зеленого энтузиазма» будет разрушена основа современной энергетики – нефтегазовый комплекс.

Именно эта тема стала центральной на состоявшейся в рамках ПМЭФ дискуссионной панели «Трансформация мировой энергетики». И список присоединившихся к ней топов наглядно свидетельствует о необычайной актуальности поднятой темы.

Так, в мероприятии приняли участие главный исполнительный директор BP Бернард Луни, старший вице-президент ExxonMobil Нил Чапман, председатель CNPC PetroChina Дай Хоулян, исполнительный директор ONGC Videsh Алок Кумар Гупта и многие другие лидеры мирового НГК.

Уже традиционно с ключевым докладом на этой панели выступил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

Собственно, не будет преувеличением сказать, что перечисленные высокие гости приехали в Питер послушать именно главу «Роснефти».

И, видимо, не только послушать, но и самим фактом своего присутствия подчеркнуть правильность и важность высказываемых им идей. Тех идей, которые они не всегда рискуют озвучивать у себя дома в силу так называемой «зеленой повестки», довлеющей в мировой политике.

В отличие от эмоциональных, но малообоснованных призывов «лжепророков от экологии», глава «Роснефти» в своём докладе четко и аргументированно разложил все по полочкам, представил реальную картину настоящего и будущего нефтегазовой отрасли. И показал, что это будущее во многом зависит от правильного выбора тех, кто в данный момент находится в зале питерского «Экспофорума».

Как справедливо отметил Сечин, по мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. «Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс», – подчеркнул глава «Роснефти».

При этом, по имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка 17 трлн долларов. Но многие ведущие «стейкхолдеры» сегодня требуют полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор. В результате прирост запасов углеводородного сырья в последние годы находится на исторических минимумах, наблюдается дефицит ресурсов и дальше он будет только нарастать.

Может ли этот дефицит быть скомпенсирован за счет «зеленых» источников?

Ссылаясь на оценки МЭА, Игорь Сечин отмечает: к 2050 году около половины разрабатываемых сейчас технологий низкоуглеродной энергетики будут находиться на стадии прототипов и пилотных проектов.

Даже к 2070 году 30% технологий все еще будут требовать доработки для ввода в коммерческую эксплуатацию. Одновременно это означает чрезвычайно высокую потребность в инвестициях – порядка 4 трлн долларов в период 2030-2040-х годов или около 4% мирового ВВП.

Вывод, сделанный Игорем Сечиным, очевиден и разумен: «зеленая» энергетика едва ли способна стать основой для развития мировой экономики, она по-прежнему нуждается в субсидиях, создает дополнительную долговую нагрузку, имеет более высокую совокупную стоимость, а также не дает гарантии по обеспечению бесперебойности.

По мнению главы «Роснефти», человечество недооценивает важность и значение нефти и газа для мировой экономики. В частности, по расчетам Citibank, вклад нефтегазовых компаний в мировой ВВП сейчас впервые превысил их долю в общей капитализации мирового рынка.

То есть нефтегазовая отрасль создает для мира больше ценности, чем получает инвестиций.

Иными словами, мир потребляет нефть, но не готов в нее инвестировать.

Собственно говоря, озвученные Игорем Сечиным тезисы – не некие абсолютные откровения, а достаточно широко известная истина. Но истина, которую стыдливо предпочитают не замечать или не афишировать, чтобы не раздражать «зеленое лобби», преследующие свои цели. Причем цели, как представляется, далеко не всегда благородные.

Те самые «лжепророки от экологии» зачастую не столько пекутся о «здоровье планеты», сколько пытаются создать волатильность на мировых рынках и тем самым половить рыбку в мутной воде.

И здесь у России и ее нефтегазовых компаний есть очевидное преимущество. Двойственное положение крупнейших мировых нефтегазовых корпораций лишает их не только мандата на развитие, но и на поддержание бизнеса. В таких условиях повышается вероятность возникновения дефицита предложения на энергетических рынках. Но одновременно это играет в пользу незарегулированных игроков рынка и дает «новое дыхание» для национальных компаний, которые смогут заполнить эту нишу. Ведь компании с государственным участием меньше зависят от волатильных настроений на фондовом рынке. И поэтому неудивительно, что главы мировых мейджоров слетелись в Санкт-Петербург, ибо именно Россия остается сегодня неким «заповедником здравого смысла» в том, что касается взгляда на будущее глобальной энергетики.

Впрочем, никто не отрицает необходимости повышения экологической ответственности и соблюдения требований Парижского соглашения по климату. Недаром в ходе того же ПМЭФ Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 октября разработать план, который к 2050 году позволит сократить выбросы до уровня ниже европейского. И вопреки всяческим предубеждениям, развитие нефтегазового комплекса – отнюдь не помеха реализации этих планов.

В частности, как сообщил Игорь Сечин, «Роснефть» реализует комплекс мероприятий по сокращению своего «углеродного следа». К 2035 году планируется уменьшить интенсивность выбросов в разведке и добыче на 30%, предотвратить выбросы парниковых газов в объеме 20 млн тонн, полностью прекратить рутинное сжигание попутного газа и снизить интенсивность выбросов метана. Все проекты «Роснефти», как подчеркивает Сечин, реализуются в соответствии с наивысшими экологическими стандартами. Так, инвестиционное сообщество высоко оценило проект «Восток Ойл», углеродный след» которого на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире.

Тем самым, есть все основания говорить о производстве в рамках данного проекта «зеленых баррелей» нефти».

Ведущие отраслевые эксперты убеждены, что надежное обеспечение потребностей мировой экономики в энергоресурсах и достижение экологических и климатических целей – это не противоречащие друг другу задачи. Но решены они могут быть не на базе полумифической «зеленой» энергетики, а на основе нефтегазового комплекса, соответствующего самым высоким природоохранным стандартам.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве России