«Коренные народы» Украины и блеф Зеленского

Столь необычная таинственность объяснялась некоторыми украинскими комментаторами желанием самого Зеленского «не раздражать Россию». Версия интересная, особенно в том отношении, что предвидя неизбежное «раздражение» с нашей стороны, сторона украинская момент официального обнародования законопроекта явно оттягивала до определённой даты. И это очевидно именно 11 июня – начало саммита G7 и затем саммита Россия – США, то есть личной встречи Владимира Путина и Джо Байдена. Очень похоже, что Зеленский своим законопроектом попробовал навязать и G7, и американскому президенту персонально особую «украинскую повестку».

В чём же смысл этой украинской «игры» и суть законопроекта, который вроде бы имеет благородные и морально безупречные цели? И почему понадобилось «нейтрализовать» неизбежное «раздражение» России ожидавшейся политической поддержкой со стороны таких «тяжеловесов» как G7, Европейский Союз и США отдельно?

Всё дело в том, что на первый взгляд «невинный» юридический документ, на самом деле является хитроумной «операцией» в той гибридной войне, которую Запад в целом, США в особенности и Украина как американская марионетка ведут против России с 2014 года. Стоит уточнить – против России как отдельной цивилизации, которая по определению трансгранична и составляет уникальный «Русский мир». Живучесть и духовную силу этой цивилизации ещё семь лет назад наглядно продемонстрировали Крым и Севастополь. А сегодня демонстрируют героический Донбасс, волю которого уже семь лет пытаются сломить украинские «майданные» власти при прямой поддержке «коллективного Запада».

Сам Зеленский анонсировал законопроект в своей речи 18 мая, приуроченной к очередной годовщине депортации крымских татар 18 мая 1944 года в Узбекистан, Казахстан и Таджикистан. Расчёт простой – сыграть на чувствах крымско-татарского народа, приравнять преступления сталинского режима (обозначенные им как «геноцид») к так называемой «российской оккупации Крыма и Севастополя» (жители которых проголосовали за возвращение в Россию в ходе референдума в марте 2014 года) и, тем самым попытаться подорвать межнациональный и религиозный мир на Крымском полуострове.

Это – одна цель. А вторая – юридическим путём переписать реальную историю и исключить главным образом русских (а так же русинов, поляков, венгров, тех же евреев и другие национальные меньшинства) из состава государствообразующего народа.

То есть, забыто всё, прежде всего тот бесспорный исторический факт, что государство Украина в тех границах, с которыми оно выходило из СССР 24 августа 1991 года – это искусственный конструкт, созданный Лениным в 1921 году, Сталиным в 1939 году и, наконец, Хрущёвым в феврале 1954 года.

Русский Донбасс, русская Новороссия, русская имперская Галиция – всё это неотъемлемые и органичные части «Русского мира», подаренные Украине коммунистическими вождями. И вместо благодарности – запрет коммунистической партии, приравнивание коммунистической идеологии к нацистской и разрушение всех памятников советской эпохи. А теперь – ещё и попытка превратить русских в иноземных пришельцев, никакого отношения к украинскому государству не имеющих. А потому и не имеющих прав на защиту, использование и обучение на русском языке, прав на собственные СМИ, на собственное политическое представительство. И прочие льготы и привилегии, которыми законопроект Зеленского наделяет крымских татар, караимов и крымчаков.

Спору нет – они действительно «коренные».

Хотя происхождение «караимов», исповедующих иудаизм не очень ясно и есть версия, что это переселенцы из Великого княжества Литовского.

Отдельная история – так называемые «крымчаки», также исповедующие одну из версий иудаизма.

Крымские же татары действительно «коренные», но только с той непременной оговоркой, что «коренными» для Украины они оказались лишь с февраля 1954 года. А до этого как минимум с 1783 года они являлись «коренными» в составе Российской империи и Российской Федерации.

Президент Владимир Путин в своих комментариях к этому законопроекту достаточно чётко определил его смысл (точнее – бессмыслицу) и обозначил те последствия, к которым неизбежно приведёт его принятие. Главное из них – это возвращение к нацистской теории деления народов на «полноценные и «неполноценные». Что фактически уже и пропагандируется определённой частью украинских «интеллектуалов», рассуждающих о «генетическом мусоре» на Донбассе. И поддерживается ещё более определённой частью украинских политиков, призывающих сбросить на жителей ДНР и ЛНР «ядерную бомбу».

И это уже не сталинские «этнические чистки», а нечто весьма близкое к «геноциду».

И, если Зеленский своей «игрой» в благодетеля и защитника «коренных народов» хотел навязать «украинскую», то есть антироссийскую «повестку» саммиту G7 и Джо Байдену на встрече с Владимиром Путиным, то он явно промахнулся.

Поскольку теперь на любую попытку со стороны американского президента на встрече с президентом российским поднять «крымский вопрос», последует совет: почитайте украинскую конституцию. Особенно статью 24: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

Сказано чётко и ясно: «Не может быть ни привилегий, ни ограничений» - но на самом деле «может». И до тех пор, пока «может», ни с Зеленским, ни с Байденом, ни с кем-либо ещё Россия поднимать и обсуждать «крымский вопрос» не будет.

И вообще – нет никакого «крымского» или «севастопольского» вопроса.

Потому что никто и никогда не сможет отменить суверенную волю крымчан и севастопольцев, выраженную на референдумах 16 марта 2014 года. Они вернулись домой – добровольно, сознательно и навсегда. Все вместе, единой семьёй – включая караимов, крымчаков и крымских татар. Язык которых стал в Крыму третьим государственным. И для которых присвоение Зеленским титула «коренного народа» Украины выглядит как утончённая форма издевательства. Или как циничный блеф в безнадёжной политической игре против России.

Автор — завкафедрой общей политологии ВШЭ, доктор философских наук, член совета по правам человека при президенте РФ