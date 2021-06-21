Критерии нуждаемости: что скрывается за цифрами

Уровень бедности среди семей с детьми в 1,6 раза выше уровня бедности среди всех семей в целом. Причем наибольшие риски бедности – у семей с детьми до 3 лет, семей с двумя и более детьми и неполных семей.

Стоит отметить, что за последнее время на федеральном уровне был принят целый ряд мер поддержки, в том числе, ежемесячные выплаты на детей из малообеспеченных семей в возрасте до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей из малоимущих семей в возрасте от 3 до 7 лет.

Так, в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года президент объявил о вводе новых мер: ежемесячных выплат для нуждающихся неполных семей с детьми от 8 до 16 лет, ежемесячных выплат нуждающимся беременным женщинам, а также единовременных выплат к учебному году семьям со школьниками.

Все эти меры призваны улучшить материальное положение семей с детьми.

Однако более трети бедных семей с детьми, по их словам, социальных выплат не получают. Это может свидетельствовать о недостаточной информированности семей и слишком сложной процедуре их оформления.

Выявление действительно нуждающихся семей и предоставление им помощи требуют адресного подхода и объективных критериев нуждаемости.

К примеру, текущие правила определения имущественной обеспеченности при назначении выплат на детей от 3 до 7 лет учитывают только факт наличия имущества и не учитывают его рыночную стоимость.

Однако, если у семьи с доходом ниже прожиточного минимума есть, например, в собственности большой земельный участок (более 1 га), но он находится в отдаленном труднодоступном районе, и нет возможности достаточно быстро продать его или сдать в аренду, семья все равно лишится возможности получить социальные выплаты.

Поэтому при оценке имущественной обеспеченности было бы более корректно учитывать рыночную стоимость и ликвидность имущества.

Не менее важно, чтобы размер предоставляемой помощи позволял семье преодолеть бедность.

Размер социальных выплат, предоставляемых из средств региональных бюджетов семьям с детьми, как правило, существенно ниже уровня федеральных выплат.

Так, по данным Росстата, в 2020 году размер регулярных выплат, предоставляемых семьям с детьми из средств региональных бюджетов, составлял в среднем по России лишь 1286 руб. на семью, а в 19 регионах средний размер таких выплат был ниже 600 руб. на одну семью.

Регулярные выплаты беременным женщинам и кормящим матерям из средств региональных бюджетов выплачивались в 2020 году лишь в 22 регионах, причем средний размер таких выплат был меньше 750 руб.

Для того, чтобы малоимущая семья с детьми могла выбраться из бедности, ей дополнительно требуется помощь в размере около 3400 руб. на одного члена семьи.

При этом у некоторых групп семей, например, у семей с детьми до 3 лет, а также многодетных и неполных семей, среднедушевой дефицит доходов был существенно больше и превышал 3600 руб. на одного члена семьи.

Поэтому, например, одного пособия в размере 100% прожиточного минимума малоимущей семье с двумя родителями и двумя детьми, один из которых в возрасте от 3 до 7 лет, а другой - старше 8 лет, может быть недостаточно чтобы ликвидировать дефицит доходов этой семьи и помочь ей выбраться из бедности.

Важно подчеркнуть, что для того, чтобы устанавливаемые критерии нуждаемости для получения поддержки были объективными и результативными, необходимо их предварительно тестировать на данных соответствующих обследований населения на уровне каждого региона или в рамках пилотных проектов в ряде регионов.

Это позволит определить в какой степени такие критерии позволяют исключать из числа получателей помощи обеспеченные семьи и в какой степени эти критерии позволяют не исключать из числа получателей тех, кто действительно нуждается.

Автор — ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.