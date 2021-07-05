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Карин Кнайсль Карин Кнайсль

Нефть рано списывать со счетов, а энергопереход связан с рисками, считает Карин Кнайсль

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Новый член совета директоров «Роснефти» написала колонку для Business New Europe

Быстрый переход на новые источники энергии связан со значительным риском, пишет член совета директоров «Роснефти», бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, списывая нефть со счетов как изначально вредную и грязную, мир рискует слишком упрощенно оценивать энергоресурсы и действовать импульсивно.

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«Международное энергетическое агентство недавно выступило с сенсационным предупреждением, заявив, что если мир хочет достичь нулевых выбросов к середине века, инвесторы должны прекратить финансирование новых проектов, ориентированных на поставки нефти, газа и угля, — напомнила Кнайсль. — Однако призывы к полному пересмотру энергоснабжения не учитывают законы спроса и предложения».

Экс-глава МИД Австрии убеждена, что поспешная трансформация энергетики может поставить под угрозу энергетическую безопасность - со многими вытекающими отсюда социально-экономическими последствиями.

«В прошлом месяце Энергетическая панель ПМЭФ объединила экспертов и топ-менеджеров, которые выступают за комплексный подход к ситуации, — отметила Кнайсль. — Среди них нынешний глава BP Бернард Луни; бывший главный исполнительный директор BP, а ныне председатель OGCI Боб Дадли; председатель китайской CNPC Дай Хоулян; ведущие мировые трейдеры – главы Glencore, Trafigura и Vitol – Айван Глазенберг, Джереми Вейер, Рассел Харди; а также высокопоставленные представители ExxonMobil и Chevron».

Так, во вступительной речи глава «Роснефти» Игорь Сечин предупредил о риске недоинвестирования в нефть, подчеркнув, что это может угрожать долгосрочной стабильности поставок. «Он отметил, что под давлением инвесторов компании «реализуют только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов». В результате прирост запасов нефти и газа находится на «исторических минимумах», — отметила Кнайсль.

Игорь Сечин прав, беспокоясь об истощении ресурсной базы, считает экс-министр иностранных дел Австрии.

«На фоне ценовых циклов и резких колебаний в 2008, 2014 и, конечно, 2020 годов объемы инвестиций существенно сокращались. Это приводило к глобальному сокращению предложения и, неизбежно, к новым ценовым пикам, подобным тем, которые мы наблюдаем сейчас, — рассуждает новый член совета директоров «Роснефти». — Другой проблемой является время, необходимое для создания коммерчески жизнеспособных технологий для возобновляемых источников энергии, и ненадежность альтернативных источников энергии. Мы оказываемся зажатыми между благородными амбициями зеленых сделок и вполне реальным риском отключения электроэнергии. Например, сеть, переполненная электромобилями, уязвима ввиду своей сложности. Взрывной рост спроса на такие материалы, как кобальт и литий, необходимые для электротранспорта, представляет собой еще одну проблему. Сможем ли мы обеспечить достаточное производство этих материалов, если основные запасы сырья сосредоточены в менее доступных и более рискованных для работы странах, таких как Конго?».

«Как отметил Айван Глазенберг, говорить об энергетическом переходе гораздо легче, чем оценить, во что он нам обойдется и можем ли мы позволить себе достижение этих сверхамбициозных целей. Это потребует значительного развития наших базовых технических возможностей, ежегодных инвестиций в размере около 4 триллионов долларов до 2030 года, а также решения последующих социальных проблем в виде массовой безработицы, ограниченной мобильности и ограниченного доступа к энергоресурсам», — отметила Кнайсль.

По мнению Боба Дадли, ответом на глобальные вызовы, стоящие перед отраслью, является сотрудничество.

«Изменения неизбежны, — соглашается она. — Но нефтегазовая отрасль может сыграть решающую роль в этом процессе: у нее есть технологии, люди и множество идей, которые помогут в решении глобальных климатических задач».

Более чистая нефть, добываемая на проектах с низким углеродным следом, таких как проект «Восток Ойл» компании «Роснефть», является одним из таких решений, считает Кнайсль.

«Ожидается, что «зеленые» баррели нефти будут пользоваться большим спросом, учитывая низкие производственные затраты и связанные с этим логистические преимущества, и ведущие мировые трейдеры Trafigura и Vitol уже участвуют в этом проекте», — напоминает экс-министр иностранных дел Австрии.

«Внесение ископаемого топлива в черный список и стремление к полной углеродной нейтральности вместо рациональной стратегии сокращения выбросов углерода приведет к стремительному росту цен на энергию, что скажется как на стабильности энергетического сектора, так и на мировой экономике», — резюмировала Кнайсль.