Как лечить зелёное безумие

Относительно недавно бизнес-сообщество было потрясено решением нидерландского суда, который признал природоохранный план корпорации Royal Dutch/Shell недостаточно амбициозным и обязал компанию сократить выбросы углерода на 45% к 2030 году. Игроки рынка вздрогнули: а что, так можно было? Вот просто так засудить конкурента за то, что он недостаточно активно бьется за «зеленые идеалы»? А простые граждане теперь думают: можно ли подать иск против вредного соседа за то, что он до сих пор не заменил свой обычный автомобиль на электрокар…

Еще один акт «зеленого безумия» – развернувшаяся в США травля нефтегазового гиганта ExxonMobil. В чем же он провинился? В том, что некий лоббист компании (то есть даже не топ-менеджер, а просто нанятый сторонний представитель интересов) посмел «свое суждение иметь». Этот лоббист якобы пытался объяснить конгрессменам, что ископаемое топливо не так страшно, как его малюют пресловутые «экологисты». Но эта робкая попытка вызвала такую истерику, что впору вспомнить времена маккартизма с его охотой на ведьм.

К счастью, в России либерально-зеленое лобби пока еще не так сильно, чтобы без всяких аргументов затыкать рот любым оппонентам, поэтому попытаемся спокойно разобраться в проблеме. Действительно ли нефть – это «страшнейшее из зол», а переходу на чистые зеленые источники мешают лишь злые лоббисты нефтегазовых компаний?

Во-первых, тезис о чистой зеленой энергетике будущего – это пока лишь красивая сказка. Допустим, сказку можно сделать былью, нам не привыкать. Но какой ценой? По оценкам МЭА, в 2050 году примерно половина разрабатываемых ныне «зеленых» технологий по-прежнему будут находиться на стадии прототипов и пилотных проектов. И даже к 2070 году 30% технологий не будет «доведено до ума».

Во-вторых, «сбыча зеленых мечт» обойдется очень дорого: на создание соответствующих технологий в период до 2040 года придется тратить около $4 трлн в год, что эквивалентно 4% мирового ВВП.

В-третьих, развитие зеленой энергетики связано с высокими политическими рисками. Для создания объектов ВИЭ нужны редкие металлы. По оценкам, к 2040 году спрос на литий вырастет более чем в 40 раз, а на никель и кобальт – примерно в 20 раз. Причем около 80% запасов этих металлов либо фактически монополизированы каким-то одним государством, либо находятся в нестабильных странах и регионах. Так, 70% добычи кобальта сосредоточено в Демократической Республике Конго. Не хотите зависеть от российских нефти и газа? Что ж – Конго достойная альтернатива…

Это «зеленое безумие» не так безобидно, как кажется. Ведь экологисты не просто треплют нервы нефтегазовым компаниям и заодно себя накручивают (глядишь, скоро из окон попрыгают). Страшнее то, что подобные действия убивают мировой энергетический комплекс, который сегодня базируется на традиционном углеводородном сырье и еще долгие десятилетия будет на него опираться. По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи углеводородов до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка $17 трлн. В противном случае добыча начнет падать еще задолго до того, как созреют зеленые технологии и мир столкнется с вполне реальным энергетическим голодом. Но политика адептов «зеленого будущего» сегодня направлена на то, чтобы перекрыть кислород нефтегазовым компаниям, отрезать им доступ к инвестициям и задушить их финансово. Западные банки и инвестфонды один за другим провозглашают отказ от инвестиций в углеводородные проекты. Поступок модный и… безумный. Недостаток инвестиций аукнется уже в ближайшие годы, приведя сначала к росту нефтяных цен (что мы, собственно, уже и наблюдаем), затем к дефициту топлива и очередям на бензоколонках, а потом и к глобальному коллапсу.

Поэтому неудивительно, что через этот «зеленый шум» уже прорываются голоса разума, требующие остановить охоту на ведьм, то есть на нефтяников. Так, губернатор Техаса Грэг Эббот 14 июня подписал указ, запрещающий пенсионным фондам штата инвестировать в компании, которые бойкотируют нефтегазовую отрасль, ограничивают с ней свое взаимодействие, стремятся нанести ей ущерб и «наказать» за инвестиции в нее. Иными словами, «экологисты» получили заслуженный ответный удар от главного нефтяного штата США. Приведет ли он их в чувство? Что-то слабо верится.

Впрочем, от зеленого безумия может излечить самый главный доктор – время. И именно оно покажет, кто был прав, а кто виноват. Хорошим отрезвляющим средством станет и угроза энергетического голода, с которым может столкнуться западный мир в обозримой перспективе. Техас уже испытал его прошлой зимой, когда хваленные объекты ВИЭ просто замерзли, и мы видим, что это явно помогло.

Пока коллективный Запад активно борется с собственным нефтегазовым комплексом, в ряде других регионов реализуются новые проекты по добыче нефти и газа, которые по уровню своей экологической безопасности ничуть не уступают (а может быть и превосходят) зеленую энергетику. В качестве примера можно привести Россию и проект «Восток Ойл», реализуемый компанией «Роснефть». В рамках этого проекта применяются передовые технологии охраны окружающей среды, предусматривается полная утилизация попутного нефтяного газа. «Углеродный след» «Восток Ойл» будет на 75% ниже, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. То есть компания будет производить «зеленые баррели», не наносящие вреда окружающей среде. Впрочем, убедят ли эти бесспорные факты экологистов, которые живут в собственном выдуманном мире.

Автор — доцент Финансового университета при правительстве РФ