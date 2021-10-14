Новости Спорт Политика Бизнес Общество Армия Мнения
Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
Певцов высказался против предоставления российского гражданства Бритни... 16:46
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку... 16:44
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то... 16:43
В Екатеринбурге сняли «ремейк» сериала «Игра... 16:36
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием 16:35
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР... 16:26
В «Спартаке» одним словом отреагировали... 16:21
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла 16:20
В Польше пообещали радикально нарастить военную мощь страны 16:19
Врач Тимаков назвал людей с самым сильным иммунитетом... 16:07

Деструктивный контент: как не допустить его в жизнь подростка

Как защитить себя в сети от деструктивного контента

close
100%
Depositphotos
Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев, основываясь на опыте проведения практикумов для школьников, студентов и их родителей, делится советами о том, как защитить себя в сети от деструктивного контента.

Помните, чему нас учили родители в детстве? «Не общаться с незнакомцами, не играть возле дороги и не «водиться» с хулиганами». В этих простых «детских» правилах – мудрость целых поколений, основа безопасного времяпрепровождения детей и подростков на улице, в кругу друзей, в обществе.

Сейчас мы всё больше времени проводим в интернете, скачиваем игры и приложения, смотрим мемы, беспрерывно сёрфим в сети. Среди такого многообразия может оказаться не только полезная информация (например, учебная, научная и художественная литература), но и деструктивная - информация, размещенная в цифровой среде, которая негативно влияет на психологическое и(или) физическое здоровье человека, нарушает его права и свободы.

Интернет – среда зачастую более опасная, чем даже тот самый уличный двор со всеми хулиганами вместе взятыми.

В условиях иллюзии анонимности и вседозволенности социальные сети, форумы и иные цифровые платформы становятся «отчиной средой» для совершения правонарушений и воздействия на мировоззрение в первую очередь молодых людей.

Как утверждают исследователи, около 70% молодых людей (15-25 лет) сталкивались с пропагандой экстремистско-террористической идеологии в интернет-среде; около 60% молодежи (14–24 лет) получают информацию о способах самоубийства в сети интернет; более 50% подростков (12-17 лет) сталкиваются с изображением жестокости в интернете и порнографией, описанием способов чрезмерного похудения; около 20% – с контентом о способах употребления наркотиков и причинения себе вреда.

Пагубное воздействие может привести к серьезным потрясениям, разрушению базовых человеческих ценностей: гуманности, патриотизма, уважения прав и свобод, причем (что вызывает еще больше опасений) часто такое «отравление разума» может быть незаметным, постепенным и «бесповоротным».

Наша картина мира обусловливает наше отношение ко всей совокупности окружающих явлений и процессов.

Если оказать «должное» влияние на картину мира человека, можно добиться от него определенного желаемого (в т.ч. противоправного) поведения. Отсюда вытекает и неприязнь к родителям, которые «чрезмерно заботятся и опекают», учителям, которые только и делают, что «не учат, а поучают», появляется склонность к жестокости и насилию, совершению правонарушений. Поэтому так важно осознавать опасности, связанные с влиянием деструктивного контента, существующие сегодня в цифровой среде.

Почему же мы можем стать адресатами деструктивного контента?

В некоторых случаях речь, действительно, может идти о случайности. Однако зачастую речь может идти о намеренном поиске пользователем такого контента или поиске злоумышленником пользователя, которому такой контент может оказаться «интересен». С развитием цифровых технологий люди получили обширный инструментарий для работы с информацией, который позволяет не только получить необходимую информацию о другом человеке, но и создать вокруг него желаемый информационный фон (эхо-камеру).

При этом более всего подвержены деструктивному воздействию именно молодые люди. Психика и ум детей и подростков находятся на очень «хрупком» этапе формирования, их система ценностей еще окончательно не сложилась. Поэтому молодые люди более зависимы от мнения окружающих (особенно тех, кому они подражают, с кем хотят ассоциироваться), они сложнее переживают негативное отношение к себе, зачастую менее склонны сочувствовать чужой позиции, представлять себя на месте другого, более жестоки и беспощадны.

Злоумышленники могут этим активно пользоваться. Например, пропаганда экстремистских идей часто базируется на каких-либо различиях, позволяющих отделить «своих» от «чужих». Таким образом, формируется образ врага как источника различных угроз для представителей «своих».

Это зачастую используется для оправдания и обоснования необходимости радикальных, в т.ч. насильственных действий по отношению к «чужим». Именно молодые люди чаще всего срамятся найти «своего врага».

Например, представители экстремистско-террористической идеологии, опираясь на недостаточную образованность людей, используют специальные приемы воздействия: искажают первоисточники духовных учений и исторические факты; подменяют личностные смыслы обещанием с помощью борьбы восстановить социальную справедливость; обещают особое положение для присягнувших, а погибшим — особый почет в потустороннем мире.

Злоумышленники также могут «играть» на возрастных потребностях принадлежности к влиятельной организации, обостренном чувстве справедливости и незанятости подростков; внедрять убеждения, что криминальная субкультура — это истинно справедливый способ отношений, в котором действует особый кодекс, взаимопомощь; очернять гражданское общество как несправедливое, альтернативу которому составляют отношения «по понятиям».

Как же этому противостоять?

Знание и осознание опасности – первый шаг к ее предотвращению. Однако не стоит в панике полностью ограничивать доступ к интернету.

Всемирная паутина – это все-таки величайшее достижение человечества, которое при грамотном использовании принесет множество благ и откроет большое количество возможностей!

Важным шагом может стать соблюдение простых правил цифровой гигиены и отсутствие пренебрежения к уже разработанными цифровыми решениями, помогающими «отфильтровать» деструктивный контент.

Можно установить комплексные антивирусные программы, блокирующие нежелательную информацию, настроить функцию «безопасного поиска». У большинства известных интернет-браузеров также имеются дополнительные настройки для блокировки всплывающих окон и сайтов.

По аналогии с правилом «не общаться с незнакомцами» стоит остерегаться всего неизвестного и в интернете: не переходить по незнакомым ссылкам, которые распространяются в свободном доступе, не принимать личные сообщения от незнакомых аккаунтов.

Стоит позаботиться и о своей защите от спам-рассылок. Можно настроить антиспам-фильтрацию в почтовых аккаунтах, добавить нежелательные адреса в черный список.

Для дополнительной защиты детей родителям можно посоветовать установить на устройства специальные системы родительского контроля, а также предложить объяснять ребенку в доступной форме, чем может быть опасно его неосторожное любопытство и посещение нежелательных ресурсов.

Важнейшим способом противодействия влиянию деструктивного контента является диалог. Зачастую человека просто нужно спросить, все ли у него в порядке, чтобы он понимал, что, действительно, кому-то нужен.

Важна и мысль, что информация, распространяемая онлайн, не всегда является достоверной, в ней надо сомневаться, не доверять сразу, не принимать «близко к сердцу».

Кстати, на прошедшем недавно в Общественной палате РФ обсуждении обновленной Концепции информационной безопасности детей была озвучена инициатива по созданию мультимедийного персонажа, который при заходе ребенка на сервис с сомнительным содержанием, предупредит его в доступной форме о возможной опасности.

По поводу предложенной инициативы моя команда в социальных сетях проводит опрос, по результатам которого будет определено, какой персонаж является оптимальным, расширенный опрос позднее будет опубликован на официальном сайте https://youthombudsman.ru/.

Интернет, бесспорно, «вещь» опасная.

Однако опасен, например, и автомобиль. Но если вы умеете хорошо водить машину, знаете ПДД и соблюдаете их, автомобиль превращается в удобное и полезное средство передвижения. Так же и в нашем случае – умение пользоваться интернетом и знание простых правил делают времяпрепровождение в сети безопасным и продуктивным.

Автор – Молодежный цифровой омбудсмен.

Скопировать ссылку
Картина дня
Вакцинированных россиян поставили на счетчик
В России запустили счетчик вакцинации от коронавируса
«Энергетический кризис в Европе может повториться»
Вице-премьер РФ Новак назвал иждивенческим подход Украины к газовому вопросу
«Американцы не уйдут с Востока»
Леонид Слуцкий – о военных планах США в Ираке, Сирии и Персидском заливе после бегства из Афганистана
В Подмосковье 20 детей попали в больницу с признаками отравления
В Нижнем Новгороде при столкновении автобуса и грузовика пострадали 15 человек
Голикова заявила о высоких показателях смертности от коронавируса в России
«Сапсан» сбил коляску с младенцем под Петербургом
Новости
Экс-глава РУСАДА считает, что WADA справедливо оправдало фигуристку из США
Свищев о допинге: все, что запрещено в России, почему-то разрешено в Америке
В Екатеринбурге сняли ремейк сериала «Игра в кальмара»
Червиченко о Дзюбе: он занят самолюбованием
В ОБСЕ отреагировали на задержание офицера СЦКК ЛНР украинскими военными
В «Спартаке» одним словом отреагировали на новость о покупке игрока «Шахтера»
Жителям Москвы пообещали последний осенний всплеск тепла
Все новости
«Повышенная общественная опасность». Зачинщиков конфликта в метро Москвы задержали
Виновники конфликта на станции метро «Текстильщики» в Москве задержаны
Космическая палеонтология: зачем Lucy летит к Троянским астероидам
Американский зонд Lucy отправился к астероидам Юпитера
Машины в базовых комплектациях чаще попадают в ДТП
Качественный свет автомобиля на треть снижает аварийность
«Чтобы стать гражданином, я должен отречься от России»
«Это, конечно, дурдом»: как жители Латвии мирятся со статусом неграждан
Нерезиновые: как правильно готовить кальмаров
Почему кальмары не были популярны в СССР и как их готовят сегодня
«Серия убийств на почве межнациональной розни»
СК заканчивает расследование убийств, о которых перед смертью рассказал Тесак
Умер актер из фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский
«Санкции против олигархов и компаний энергетического сектора»
В Польше предложили ЕС разработать план из-за враждебной деятельности России
Убийства без мотива: как россияне попадают в ряды оккультистов
Адвокат рассказал, чем осложняется борьба с ритуальными убийствами в России
«Ограничить скорость до 25 километров в час»
МВД и Минтранс предложили изменения в ПДД для самокатов
«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ
Президент Сербии Вучич недоволен предложенной «Газпромом» ценой на газ
За что вас забанит Facebook в России. Подробный список
Раскрыты высказывания, за которые Facebook блокирует публикации россиян
Бунт в колонии: несколько сотен человек устроили погром
Во Владикавказе силовики подавили волнения среди заключенных

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+