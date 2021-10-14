Деструктивный контент: как не допустить его в жизнь подростка

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев, основываясь на опыте проведения практикумов для школьников, студентов и их родителей, делится советами о том, как защитить себя в сети от деструктивного контента.

Помните, чему нас учили родители в детстве? «Не общаться с незнакомцами, не играть возле дороги и не «водиться» с хулиганами». В этих простых «детских» правилах – мудрость целых поколений, основа безопасного времяпрепровождения детей и подростков на улице, в кругу друзей, в обществе.

Сейчас мы всё больше времени проводим в интернете, скачиваем игры и приложения, смотрим мемы, беспрерывно сёрфим в сети. Среди такого многообразия может оказаться не только полезная информация (например, учебная, научная и художественная литература), но и деструктивная - информация, размещенная в цифровой среде, которая негативно влияет на психологическое и(или) физическое здоровье человека, нарушает его права и свободы.

Интернет – среда зачастую более опасная, чем даже тот самый уличный двор со всеми хулиганами вместе взятыми.

В условиях иллюзии анонимности и вседозволенности социальные сети, форумы и иные цифровые платформы становятся «отчиной средой» для совершения правонарушений и воздействия на мировоззрение в первую очередь молодых людей.

Как утверждают исследователи, около 70% молодых людей (15-25 лет) сталкивались с пропагандой экстремистско-террористической идеологии в интернет-среде; около 60% молодежи (14–24 лет) получают информацию о способах самоубийства в сети интернет; более 50% подростков (12-17 лет) сталкиваются с изображением жестокости в интернете и порнографией, описанием способов чрезмерного похудения; около 20% – с контентом о способах употребления наркотиков и причинения себе вреда.

Пагубное воздействие может привести к серьезным потрясениям, разрушению базовых человеческих ценностей: гуманности, патриотизма, уважения прав и свобод, причем (что вызывает еще больше опасений) часто такое «отравление разума» может быть незаметным, постепенным и «бесповоротным».

Наша картина мира обусловливает наше отношение ко всей совокупности окружающих явлений и процессов.

Если оказать «должное» влияние на картину мира человека, можно добиться от него определенного желаемого (в т.ч. противоправного) поведения. Отсюда вытекает и неприязнь к родителям, которые «чрезмерно заботятся и опекают», учителям, которые только и делают, что «не учат, а поучают», появляется склонность к жестокости и насилию, совершению правонарушений. Поэтому так важно осознавать опасности, связанные с влиянием деструктивного контента, существующие сегодня в цифровой среде.

Почему же мы можем стать адресатами деструктивного контента?

В некоторых случаях речь, действительно, может идти о случайности. Однако зачастую речь может идти о намеренном поиске пользователем такого контента или поиске злоумышленником пользователя, которому такой контент может оказаться «интересен». С развитием цифровых технологий люди получили обширный инструментарий для работы с информацией, который позволяет не только получить необходимую информацию о другом человеке, но и создать вокруг него желаемый информационный фон (эхо-камеру).

При этом более всего подвержены деструктивному воздействию именно молодые люди. Психика и ум детей и подростков находятся на очень «хрупком» этапе формирования, их система ценностей еще окончательно не сложилась. Поэтому молодые люди более зависимы от мнения окружающих (особенно тех, кому они подражают, с кем хотят ассоциироваться), они сложнее переживают негативное отношение к себе, зачастую менее склонны сочувствовать чужой позиции, представлять себя на месте другого, более жестоки и беспощадны.

Злоумышленники могут этим активно пользоваться. Например, пропаганда экстремистских идей часто базируется на каких-либо различиях, позволяющих отделить «своих» от «чужих». Таким образом, формируется образ врага как источника различных угроз для представителей «своих».

Это зачастую используется для оправдания и обоснования необходимости радикальных, в т.ч. насильственных действий по отношению к «чужим». Именно молодые люди чаще всего срамятся найти «своего врага».

Например, представители экстремистско-террористической идеологии, опираясь на недостаточную образованность людей, используют специальные приемы воздействия: искажают первоисточники духовных учений и исторические факты; подменяют личностные смыслы обещанием с помощью борьбы восстановить социальную справедливость; обещают особое положение для присягнувших, а погибшим — особый почет в потустороннем мире.

Злоумышленники также могут «играть» на возрастных потребностях принадлежности к влиятельной организации, обостренном чувстве справедливости и незанятости подростков; внедрять убеждения, что криминальная субкультура — это истинно справедливый способ отношений, в котором действует особый кодекс, взаимопомощь; очернять гражданское общество как несправедливое, альтернативу которому составляют отношения «по понятиям».

Как же этому противостоять?

Знание и осознание опасности – первый шаг к ее предотвращению. Однако не стоит в панике полностью ограничивать доступ к интернету.

Всемирная паутина – это все-таки величайшее достижение человечества, которое при грамотном использовании принесет множество благ и откроет большое количество возможностей!

Важным шагом может стать соблюдение простых правил цифровой гигиены и отсутствие пренебрежения к уже разработанными цифровыми решениями, помогающими «отфильтровать» деструктивный контент.

Можно установить комплексные антивирусные программы, блокирующие нежелательную информацию, настроить функцию «безопасного поиска». У большинства известных интернет-браузеров также имеются дополнительные настройки для блокировки всплывающих окон и сайтов.

По аналогии с правилом «не общаться с незнакомцами» стоит остерегаться всего неизвестного и в интернете: не переходить по незнакомым ссылкам, которые распространяются в свободном доступе, не принимать личные сообщения от незнакомых аккаунтов.

Стоит позаботиться и о своей защите от спам-рассылок. Можно настроить антиспам-фильтрацию в почтовых аккаунтах, добавить нежелательные адреса в черный список.

Для дополнительной защиты детей родителям можно посоветовать установить на устройства специальные системы родительского контроля, а также предложить объяснять ребенку в доступной форме, чем может быть опасно его неосторожное любопытство и посещение нежелательных ресурсов.

Важнейшим способом противодействия влиянию деструктивного контента является диалог. Зачастую человека просто нужно спросить, все ли у него в порядке, чтобы он понимал, что, действительно, кому-то нужен.

Важна и мысль, что информация, распространяемая онлайн, не всегда является достоверной, в ней надо сомневаться, не доверять сразу, не принимать «близко к сердцу».

Кстати, на прошедшем недавно в Общественной палате РФ обсуждении обновленной Концепции информационной безопасности детей была озвучена инициатива по созданию мультимедийного персонажа, который при заходе ребенка на сервис с сомнительным содержанием, предупредит его в доступной форме о возможной опасности.

По поводу предложенной инициативы моя команда в социальных сетях проводит опрос, по результатам которого будет определено, какой персонаж является оптимальным, расширенный опрос позднее будет опубликован на официальном сайте https://youthombudsman.ru/.

Интернет, бесспорно, «вещь» опасная.

Однако опасен, например, и автомобиль. Но если вы умеете хорошо водить машину, знаете ПДД и соблюдаете их, автомобиль превращается в удобное и полезное средство передвижения. Так же и в нашем случае – умение пользоваться интернетом и знание простых правил делают времяпрепровождение в сети безопасным и продуктивным.

Автор – Молодежный цифровой омбудсмен.