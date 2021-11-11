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«Считывание QR-кода на транспорте не станет значимым затруднением для пассажиров»

Директор Института экономики транспорта ВШЭ оценил внедрение QR-кодов на транспорте

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Правительство РФ готовит изменения в законодательные акты, регулирующие доступ пассажиров к услугам воздушного и железнодорожного транспорта в условиях пандемии COVID-19. В принципиальном плане речь идет о том, что допуск к полетам и посадке на поезда дальнего следования будет производиться исключительно по факту наличия медицинского документа о вакцинации, того самого пресловутого QR-кода.

Оценю эту новацию с двух позиций – как руководитель большого коллектива (декана одного из факультетов ВШЭ) и как транспортный эксперт.

С позиций руководителя констатирую: в форсмажорных условиях, когда смертность от ковида на пике, правительство предлагает разумные и весьма аккуратные меры, работающие, во-первых, на сдерживание межрегионального распространения инфекции, во-вторых, и с моей точки зрения это самое главное, на понуждение жителей страны к вакцинации.

В университетской практике мы уже используем куда как более брутальные средства: у себя на факультете я не имею права допустить к занятиям преподавателя, не прошедшего вакцинацию. В результате в нашем большом коллективе вакцинированы все сотрудники, за исключением одного весьма упрямого профессора, который предпочел отойти от дел и провести учебный год на даче и без зарплаты.

Предлагаемая правительством мера гораздо деликатнее: хочешь передвигаться по стране на самолете или поезде – пройди вакцинацию; нет – сиди дома, или на своей даче.

С позиций транспортного эксперта я должен остановиться на ряде вопросов.

Первый из них: насколько предлагаемые меры затруднят (усложнят, замедлят) стандартную процедуру допуска к полетам и железнодорожным поездкам? Для меня ответ очевиден: применение «читалок QR-кода» на стойке регистрации аэропорта или на входе в железнодорожный вагон не станет значимым затруднением для пассажиров.

Второй и третий вопрос связаны с экономикой компаний-перевозчиков. Насколько велики будут выпадающие доходы, связанные со сдачей билетов теми пассажирами, которые не пожелают пройти вакцинацию? Кто компенсирует компаниям эти выпадающие доходы?

По моей оценке величина выпадающих доходов будет вполне скромной.

Я настроен оптимистично и надеюсь на здравый смысл пассажиров: немногие из них, полагаю, будут готовы отменить запланированную загодя поездку из-за принципиального нежелания пройти вакцинацию.

Что же касается вопросов компенсации перевозчикам - ждем решения на этот счет. Но я ставлю на то, что компенсационные меры все-таки будут предусмотрены.

Автор — директор Института экономики транспорта ВШЭ.

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