«Сеть живет по своим законам»: как сделать цифровую среду более дружелюбной

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев рассказывает о роли диалоговых площадок в создании позитивного и безопасного интернета и предстоящем 25 ноября форуме по защите прав детей и молодежи в цифровой среде.

Мы можем считать, что понимаем интернет как никто и полностью его контролируем, но это не совсем так. Зачастую Сеть живет по своим законам, не до конца понятным широкой аудитории. Компаниям, обществу и государству необходимо объединить усилия, чтобы сделать цифровую среду более дружелюбной, особенно для детей, подростков и молодежи, которые представляют самую активную и одновременно самую незащищенную группу пользователей.

Добровольное принятие ответственности, совместная выработка правил и норм поведения и следование им – и есть саморегулирование.

Примеров саморегулирования в российской ИТ-сфере уже немало. 1 сентября 2021 г. девять крупных российских IT-компаний и медиахолдингов создали Альянс по защите детей в цифровой среде.

Основатели Альянса взяли на себя повышенные добровольные обязательства по совершенствованию технических мер защиты несовершеннолетних в сети, ведению просветительской работы, удалению противоправного контента и созданию этических норм по защите детства в онлайн-среде.

Еще через месяц был подписан меморандум о борьбе с распространением фейков в интернете. К нему присоединились представители как IT-гигантов (например, VK, «Яндекс»), так и крупных СМИ (например, ТАСС, «Ведомости», «Интерфакс», «Известия», «Газета.Ru»).

26 октября двадцать ведущих российских компаний, вузов и фондов подписали «Кодекс этики в сфере искусственного интеллекта», устанавливающий этические принципы создания, внедрения и использования систем ИИ и механизмы практического воплощения этих принципов.

Такие инициативы – серьезный шаг в сторону повышения безопасности и этичности онлайн-среды.

Важнейшую роль в выработке таких идей, инициатив и соглашений играют диалоговые площадки и форумы: они позволяют обмениваться опытом, привлекать к обсуждению широкий круг экспертов и активных граждан, разрабатывать практические шаги и новые, неординарные решения. Например, в ходе Первого молодежного форума ООН по управлению интернетом (Youth RIGF) был создан уникальный для мировой практики институт Молодежного цифрового омбудсмена.

Новой площадкой для обсуждения проблем, обмена «лучшими практиками» по противодействию угрозам в сети и демонстрации возможностей для самореализации молодых людей на цифровых площадках станет форум «Интернет для молодежи: возможности и риски». Мероприятие состоится 25 ноября в МГИМО и объединит ведущих российских и зарубежных экспертов, представителей государственных и общественных институтов, бизнеса и международного сообщества – уполномоченных по правам человека различных стран мира, представителей ООН, организации 5RightsFoundation и других.

Что будет на мероприятии

Форум откроет панельная дискуссия высокого уровня по теме «Обновляем цифровое пространство вместе». Слушатели смогут узнать больше о защите прав детей в интернете и новых подходах по обеспечению открытой и безопасной цифровой среды. В обсуждении примут участие ректор МГИМО Анатолий Торкунов, начальник Управления Президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и ряд других экспертов.

Модератором выступит российский журналист и общественный деятель Сергей Брилёв. К дискуссии присоединится и команда Молодежного цифрового омбудсмена как одного из перспективных институтов в сфере обеспечения прав молодежи в интернете.

На форуме также планируется обсудить вопросы безопасности интернет-пространства, новые вызовы и возможный баланс между правами и свободами в сети.

К участию в этой секции приглашены Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова, Председатель Московской городской межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Анастасия Ракова, а также специалисты в области цифровой экономики и международной информационной безопасности.

Отдельное внимание гости мероприятия уделят вопросу развития института Уполномоченного по правам ребенка, Молодежного цифрового омбудсмена, а также механизмам саморегулирования цифровой среды в России и мире.

Кроме того, на форуме будет представлен уникальный набор международных практик по защите прав и свобод детей и молодежи в интернете: этому будет посвящена дискуссия «Young, Digital, Interdependent». Эксперты из Великобритании, Австралии, Греции, Кореи и других стран мира поделятся опытом своей работы и обсудят пути создания эффективной коммуникации между контролирующими институтами, НКО и частным сектором.

Мы планируем учесть лучшие практики в работе команды и получить новые идеи для решения проблем молодежи совместно с государством, НКО и бизнесом. Это реальный механизм, который позволит перейти от теории к практике.

По окончании панельных дискуссий участники смогут посетить тематические лектории: «Tech», «Social» и «Legal». Технологическое направление будет посвящено Big Data и искусственному интеллекту, «social»-повестка предполагает обсуждения культуры в цифровой среде и нового типа личности, который появился благодаря интернету. Наконец, будущим юристам будет любопытно узнать о правовом регулировании сферы – об этом расскажут в рамках блока Legal.

Параллельно с лекторием будет проходить презентация молодежных IT-проектов. Напомню, что поддержка и продвижение социально значимых цифровых решений и инициатив – одно из направлений деятельности Молодежного цифрового омбудсмена. Некоторые молодежные стартапы, студенческие и просветительские проекты уже были представлены на форуме Youth RIGF в апреле 2021 года.

В течение года команда омбудсмена также получала заявки от студентов российских университетов и представителей молодежных организаций. У участников форума будет возможность увидеть презентации ряда проектов и пообщаться с авторами.

Надеюсь, что открытое обсуждение в рамках форума и совместная работа по преодолению вызовов помогут нам интересно и безопасно взаимодействовать с глобальной сетью, осознавая свои права и ответственность. Проявление интереса к этой сфере и стремление внести свой посильный вклад в созидательное использование и укрепление безопасности цифровой среды – первый шаг к ее скорым изменениям в лучшую сторону.

Автор – Молодежный цифровой омбудсмен