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Как вести с молодежью диалог о безопасности в Сети

Почему в разговоре с новым поколением об интернете важен диалог, а не монотонная лекция

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При решении проблем, которые возникают у детей, подростков и молодежи в цифровой среде, важно не только обнаруживать болевые точки и говорить о них, но и учиться с ними справляться. Команда Молодежного цифрового омбудсмена опробовала множество форматов взаимодействия с аудиторией, и сегодня я хотел бы поделиться тем, как строится наш диалог со школьниками и студентами.

Подчеркну сразу: в этой колонке приведены выводы, основанные только на наших наблюдениях и опыте обсуждения с молодыми людьми различных угроз и рисков цифрового пространства. Они ни в коем случае не «возводятся в абсолют» и не служат кому-либо упреком или наставлением.

Наша практика подтверждает: молодежной аудитории интересны в первую очередь интерактивные форматы общения.

Во главе угла мы ставим не просто рассказ о том, что такое, например, кибербуллинг или треш-контент, как их избежать и как с ними бороться.

Главное для нас – вовлечь молодых людей в дискуссию, дать им почувствовать себя полноправными участниками разговора, ведь все мы сегодня так или иначе самореализуемся в цифровой среде и можем чему-то научить друг друга.

Поэтому важен именно диалог, а не монотонная лекция, читаемая, так сказать, «в одни ворота».

Так, по нашим наблюдениям, формат «диалога на равных» преимущественно интересен студенческой аудитории. Его мы особенно активно начали практиковать в регионах (Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Владимирской области), чтобы в более неформальной и непринужденной обстановке рассказать о нашей деятельности, найти единомышленников.

Именно студенты хотят высказывать свою позицию «в прямом эфире», сразу же комментируя ответы спикеров и выражая собственное мнение и отношение. Это особенно ценно тем, что в таком формате от них можно получить эффективную обратную связь – гениальную идею, сгенерированную «на ходу», но при этом отражающую реальные потребности и интересы.

Вместе со слушателями мы фиксируем проблемные моменты и вырабатываем стратегии поведения в той или иной сложной ситуации.

Не так давно, чтобы понять эффективность мастер-классов, мы стали предлагать ребятам в начале занятия и после полуторачасовой работы составлять по обсуждаемой проблеме синквейны – особый вид стихотворения из пяти строк.

Например, артековцам-финалистам всероссийского конкурса «Большая перемена» и студентам Владимирского филиала РАНХиГС мы давали задание составить по два синквейна, посвященных кибербуллингу. Это позволяет нам не только определить изначальный уровень погружения ребят в обсуждаемую проблему, но и оценить, как изменились их позиции к концу занятия. И их позиции действительно меняются.

Это видим мы, и, главное, – это видят они сами!

Часто после мероприятия дети отмечают, что им больше не хочется высмеивать никого в Сети: они осознали, к каким последствиям это приводит. А некоторые даже остаются после занятий и сознаются, что думали совершить аморальный, а иногда и противозаконный поступок в Сети, но теперь делать этого не станут.

Разрешением проблем в цифровой среде лучше заниматься командой.

Вместо того, чтобы давать слушателям готовые «рецепты» того, как защитить себя в той или иной ситуации, мы иногда предлагаем им самостоятельно сделать что-то полезное для других. Например, сделать своими руками памятку, которая пригодилась бы ровесникам, или разработать небольшое законодательное решение, которое, по их мнению, позволило бы больше не сталкиваться с той или иной проблемой. Лучшие работы мы оформляем в электронном виде и выставляем в наших социальных сетях.

Еще одной удачной практикой вовлечения молодых людей в обширную и неоднозначную дискуссию между собой и с экспертами стало проведение интеллектуальных игр. Их мы организовали для краснодарских школьников и московских студентов в рамках мастер-классов, посвященных угрозам информационно-мировоззренческой безопасности молодых людей.

Еще один легкий и наглядный инструмент для иллюстрации случаев из практики и вовлечения ребят в содержательный диалог – современные комиксы.

Они в краткой и, что еще важнее, сюжетной форме язвительно освещают ту или иную проблему. Такой формат мы уже протестировали во время встреч со школьниками разных возрастов и студентами в городе Владимир и в МДЦ «Артек». В ближайшее время команда МЦО проведет встречу со студентами Дипломатической академии МИД России, где они нам тоже пригодятся. Комикс на первый взгляд может показаться чем-то несерьезным, детским и не подходящим для студентов, однако именно так проблема раскрывается лучше и быстрее всего. Правда, для старшей аудитории мы подбираем более сложные темы.

Зачастую, разобрав проблему на простом примере из жизни, ребята с удовольствием готовы переходить на новый уровень сложности.

Здесь мы предлагаем им другие форматы – например, краткие видеоролики (напоминаем: первую часть курса «Кибербуллинг в молодежной среде: как от него защититься? », созданного в партнерстве с Университетом имени О.Е. Кутафина — МГЮА, можно найти в наших социальных сетях).

Для обсуждения масштабных проблем и выработки их решений мы организуем конференции и форумы, участвуем в них в качестве спикеров.

Ближайшее из таких мероприятий – форум «Интернет для молодежи: возможности и риски» – пройдет уже 25 ноября на площадке МГИМО.

Для взаимодействия с молодежью на территории нашей огромной страны и в условиях текущих ограничений на личные встречи мы используем онлайн-форматы общения. К сожалению, возможность оставаться анонимным и безучастным не всегда способствует активному и конструктивному диалогу, но мы все равно продолжаем совершенствовать это направление работы.

Команда регулярно публикует обновления и новости из сферы защиты прав молодежи в Интернете на страницах в соцсети «ВКонтакте», Instagram и Telegram. Там мы проводим опросы, просим участников сообщества делиться мнениями по актуальным темам и, конечно, отмечаем, какие проблемы стоит осветить в следующий раз.

Определенно, на негативной повестке далеко не уедешь: рассказывать только о проблемах, пусть даже с целью их решения, все-таки контрпродуктивно.

Поэтому практически каждый день в наших социальных сетях мы стараемся показать, что все же Интернет – среда возможностей.
В нем есть масса позитивного: полезные инструменты и материалы для учебы и работы, сервисы для полезного времяпрепровождения, платформы для получения современных цифровых профессий и многое другое.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод: к каждому коллективу, к каждому человеку нужен свой подход, свой «ключик», который мы – команда Молодежного цифрового омбудсмена – стараемся очень осторожно подобрать, создавая диалоговые форматы взаимодействия в виртуальном и реальном мире. Мы стремимся к диалогу на равных и продвигаем идею о том, что уделять внимание защите своих прав в интернете нужно с самого детства абсолютно каждому.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.

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