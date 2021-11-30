Контрольная для взрослых, или справедлива ли система образования в России

Сегодня многое делается для повышения качества и доступности образования, создания равных возможностей для всех российских детей. Но достаточно ли этих усилий для качественного результата, желаемого и достижимого каждой семьей? И как часто в системе образования наш фокус с заботы о детях и их развитии переключается на что-то другое?

Одна из главных проблем современной отечественной школы – огромная нагрузка как на детей, так и на учителей. Из-за этого ни у тех, ни у других сегодня практически не остается времени ни на полноценную жизнь вне школы, ни даже на отдых.

Если дети учатся, к примеру, на пятидневке, то количество уроков в день достигает в начальных классах шести, а в средних и старших – семи и более. Утвержденные в прошлом году санитарные правила к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи сохранили возможность проведения до семи уроков в день для старшеклассников. А с учетом выполнения домашних заданий «рабочий» день школьников длится 10–12 часов в начальных классах и 15–16 часов – в старших.

По данным Общероссийского народного фронта, 65% учеников элементарно не хватает времени, чтобы качественно подготовиться к урокам, а 59% не хватает времени на любимое увлечение, хобби.

Часто СанПин в школе формально соблюдается, однако в нем установлены общие требования к организации учебного процесса. А в результате получается, что каждый учитель-предметник задает объемное домашнее задание, сумма которых и составляет колоссальную нагрузку на школьника. Добавим к этому всероссийские проверочные работы, пробные экзамены, региональные конкурсы…

Аналогичная картина и с учителями.

По данным опросов ОНФ, 9 из 10 педагогов в России признают, что страдают от излишней бюрократической нагрузки. Зачастую их просят отчитываться не только за образовательный процесс, но и за оздоровление вне школы, за конкурсы, влияющие на ведомственный рейтинг школ, за проведенные классные часы и многое другое. Причем даже в период самоизоляции учителя должны готовить отчеты, хотя онлайн-уроки фиксируются на цифровых платформах, к которым их руководство имеет доступ.

Проблема обсуждается не первый день, но, к сожалению, становится все более актуальной. Во многом потому, что ее решение требует усилий не только профильных органов власти, но и межведомственной координации. Большой объем отчетности от педагогов часто требуют непрофильные госорганы: паспортные столы, комиссии по делам несовершеннолетних, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, теперь еще и региональные управления Минздрава и другие.

Эту ситуацию необходимо исправлять, и прежде всего на уровне федеральных решений. Конечно, нагрузка зависит от конкретной школы, но определяющими, как правило, являются единые государственные требования. И именно в их рамках нам нужно разумно сократить в том числе контрольные работы и домашние задания.

Используя успешный опыт Правительства, необходимо проработать «бюрократическую гильотину» для снижения нагрузки на школьников и педагогов. Иначе груз накопившихся формальных требований лишит наших детей и их учителей возможности полноценно реализовать себя.

Одновременно стоит внедрять лучшие практики, накопленные в конкретных школах на этот счет.

Так, на федеральной территории «Сириус» проблема чрезмерных нагрузок решается с помощью разработки общеобразовательной программы как комплекса основного и дополнительного образования. Такой подход позволяет учитывать и распределять нагрузку не только с точки зрения соблюдения санитарных норм, но и оптимальной организации учебного процесса. С тем, чтобы у ребенка оставалось время на любимое хобби, на то, что ему интересно. Рекомендуем главам субъектов, которые осознают мощный экономический потенциал своей системы образования, взять такой подход на вооружение.

В Сириусе открыта специальная программа повышения квалификации для руководителей региональных систем образования.

В целом же в школу необходимо вернуть уважение человеческого достоинства!

Прозрачная и справедливая система учительского роста, основанная не на избыточном контроле, а на ответственности за качество образования, позволит последовательно повышать заработную плату и создавать возможности для профессионального развития каждого педагога.

Оценка любой ценой и борьба с мошенничеством

Из проблемы перегрузок вытекает и другая болезнь российской школы – формальный подход к обучению и гонка за оценками и баллами. Домашние задания, контрольные и проверочные работы, экзамены. Кажется, вся наша система образования построена вокруг оценок, которые ребенок должен получить. Конечно, это не так. Но очень многие родители ставят перед своими детьми именно и только эту цель: получать максимальные баллы. И все чаще к этому добавляется «любой ценой».

Отсюда попытки некоторых родителей дать взятку, чтобы их дети «побеждали» в олимпиадах, результаты которых засчитываются при поступлении некоторыми вузами. Другие пытаются купить или продать ответы заданий государственной итоговой аттестации. Наконец, настоящим бичом для школьного образования стала система ресурсов с готовыми домашними заданиями, которые стали сегодня одними из самых популярных в российском сегменте Интернета.

Мошенники, которые продают полученные незаконным путем ответы на задания экзаменов и олимпиад, документы об образовании и квалификации, в том числе поддельные, – это серьезная проблема. Крайне важная для нас всех задача – вести системную работу по уничтожению этого рынка.

Это вопрос справедливости для всех детей – от обмана не выигрывает никто. Ведь те, кто сегодня идут легким путем и покупают ответы на экзамены, завтра не справляются с нагрузкой в вузе и отчисляются с первого курса. Но уже после того, как заняли место, которое должно было достаться более прилежному ученику.

Проблема актуальна и для медицинских документов. Все мы помним печальные последствия незаконного приобретения справок о психическом здоровье и справок для получения лицензии на ношение оружия.

Известны также трагические случаи, когда, покупая медицинские справки, студенты не знали о реальных проблемах со здоровьем и впоследствии умирали на спортивных тренировках.

Обществу нужно бороться с теми, кто занимается мошенничеством в сфере образования и здравоохранения. Если говорить о государственном регулировании, то система блокировки всех подобных ресурсов существует, хотя и предполагает сложный механизм, требующий ходатайства прокуратуры и вынесения судебного решения для последующего его исполнения.

Необходимо уничтожать не только рынок сбыта, но и спрос на такие продукты. Мы должны воспитать нетерпимое отношение каждого из нас – родителей, педагогов, детей – к мошенничеству. В особенности – в сфере образования. Необходимо создать онлайн-сервис, который поможет оперативно выявлять такие ресурсы. У нас уже есть успешный опыт массового участия граждан в сборе информации. В рамках подготовки народной программы ОНФ сформировал «Таблицу элементов развития образования, науки, культуры и спорта», в которую вошли тысячи предложений от граждан.

Для того, чтобы выявлять и развивать таланты детей, нужны благоприятные условия. Во многом их создание зависит от каждого из нас.

Отношение к обману и мошенничеству должно быть непримиримым. Нужны как решения, снижающие зависимость от человеческого фактора оценки успехов и способностей наших детей, так и эффективное противодействие тем, кто вопреки закону зарабатывает на обмане детей и создании у них иллюзорного ощущения того, что успеха можно достичь с помощью обмана. Система образования может быть эффективной и ориентированной на будущее, только если будет честной и справедливой – а это зависит от каждого из нас.

Пробуждение интереса ребенка к учебе и поддержка его усилий

Образовательная среда, нацеленная на развитие талантов детей, исключает возможность обмана. Талантливые дети не должны лишаться шанса на успех, просто потому что кто-то другой сжульничал.

Для некоторых из них даже одна такая несправедливость может изменить всю жизнь.

Ведь мы говорим о детях.

Мы должны совершенствовать государственную политику, внедрять современные технологии, пересматривать подходы к проведению контрольных работ и экзаменов. Создавать условия для того, чтобы детям было интересно учиться, а сама учеба была продуктивной. Речь не только о том, что в каждой школе должен быть хороший ремонт и современное оборудование (что обязательно будет сделано благодаря программе «Единой России» по капитальному ремонту школ). Нужны профессиональные педагоги, умеющие и желающие заинтересовать школьников. Нужны образовательные программы, учитывающие особенности детей.

Необходимо разумно внедрять решения, снижающие зависимость оценочных мероприятий от человеческого фактора, и организовать образовательный процесс так, чтобы на каждом этапе во главе угла была польза для ребенка, а не удобство или привычки администраторов этого процесса.

Посмотрим для примера на Всероссийскую олимпиаду школьников. Еще недавно при проведении ее школьного этапа мы сталкивались с двумя серьезными проблемами.

Первая – недостаточно большой охват обучающихся и школ, в которых олимпиада проводилась. То есть далеко не у всех детей в принципе был шанс проявить себя. И вторая проблема – коррупциогенность, причина которой в том, что итоги олимпиад подводились на локальном уровне. Обе эти проблемы тоже подрывают основы справедливости в системе образования и выявления талантов. И мы обязаны были их решить.

В 2020 году Президент поручил проводить школьный этап Всероссийской олимпиады школьников посредством онлайн-портала образовательного центра «Сириус». Тогда у некоторых возникли вопросы. Казалось бы, решая задания олимпиады дистанционно, ребенок может обмануть, списать ответы или прибегнуть к помощи. Однако благодаря этому решению школьный этап олимпиады приобрел качественно иную роль.

Во-первых, у всех детей в нашей стране теперь равные условия и возможности для участия в олимпиаде, а конкуренция стала честной – централизованное проведение олимпиады на платформе «Сириуса» исключает возможность каких-либо манипуляций с результатами. Вследствие этого, во-вторых, существенно увеличилось количество участников школьного этапа. И в-третьих, цель школьного этапа олимпиады теперь еще и мотивация ребенка.

Благодаря олимпиадным заданиям, которые отличаются от школьных, ребенок может полюбить предмет, которым раньше не интересовался.

Раньше школьный этап олимпиады был, к сожалению, непрозрачным и недоступным для ребенка, полностью зависел от неравнодушия и готовности руководителей школ к дополнительным организационным усилиям.

Теперь отказываться от школьного этапа не имеет никакого смысла, ведь решения проверяются автоматически, не возлагается дополнительная нагрузка на педагога, а задания, разработанные педагогами из «Сириуса», позволяют подготовиться к муниципальному этапу, на котором успехи школы могут быть уже заметны для руководства региона, производственных и научных организаций, которые могут помочь организовать профильное обучение в школе.

Это пример нового подхода, при котором повышение интереса ребенка к учебе, создание условий для его самореализации, осознанного профессионального выбора – первично, а оценки и контроль рисков важны на более высоком соревновательном этапе. И внедрение таких подходов необходимо, чтобы отечественная система образования стала более справедливой.

Автор – руководитель образовательного центра «Сириус», председатель комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по образованию и науке