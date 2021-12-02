Быстро ездить и возить: как новая транспортная стратегия изменит Россию

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства утвердил новую долгосрочную стратегию развития транспортной отрасли. Программа будет реализована до 2030 года, а в прогнозном плане – до 2035 года. Реализация стратегии позволит обеспечить в стране новый уровень транспортных услуг.

«У нас очень большая страна, поэтому важно обеспечить высокую связанность и транспортную доступность всей территории страны», - подчеркнул глава правительства.

Первый раздел транспортной стратегии посвящен текущему состоянию отрасли и анализу реализации предыдущей транспортной стратегии. Авторы новой стратегии весьма доброжелательно и аккуратно подошли к оценке реализации «старой» транспортной стратегии, ограничившись в основном качественными оценками и не вдаваясь в анализ удельных показателей, которые в большинстве случаев производят не лучшее впечатление. Но и здесь можно найти что-то весьма интересное и показательное.

Кажется интересным подраздел главы «Проблемы и ключевые инфраструктурные вызовы транспортного комплекса».

Здесь приведены результаты анализа вызовов транспортного комплекса России, в том числе в сравнении с сопоставимыми экономиками условных референтных групп «развивающихся» и «развитых» стран. Кроме того, даются многочисленные и очень наглядные сравнения удельных характеристик по каждому из видов транспорта. Ну, может быть, за исключением грузового автотраспорта с индикативными международными показателями.

Изучив этот ключевой для всей стратегии подраздел, нетрудно понять, что следует сделать для приведения российской транспортной системы в соответствие с современными общемировыми требованиями. Собственно, этому посвящены последующие разделы программного документа. В них логично и обоснованно описаны пути вывода российской транспортной системы из существующей технологической и организационной отсталости и приведению ее в состояние современной, эффективной и генерирующей существенную долю ВВП отрасль. В части поставленных в стратегии целей можно было бы с чем-то поспорить, но принципиально они достаточно всеобъемлющие и, что самое главное, измеряемые.

На мой взгляд, очень интересны такие направления стратегии, как «Принципы развития опорной сети транспортного комплекса» и «Принципы развития транспортных услуг», в которых очень подробно изложены основополагающие принципы создания современной и сбалансированной транспортной системы.

Нет необходимости говорить, что в новой транспортной стратегии на очень высоком уровне представлены задачи и пути реализации глобальной цифровизации отрасли и обеспечения самых современных экологических стандартов. Министерство транспорта в последний год уделяет этим вопросам повышенное внимание и было бы удивительно, если бы это не нашло должного отражения в новой транспортной стратегии.

Но есть вещи, которые вызывают некоторые вопросы. В частности, значительное внимание – практически в каждом разделе стратегии – уделено внутреннему водному транспорту, который никогда не играл, и, очевидно, никогда не будет играть заметной роли в российской транспортной системе. И вместе с тем в стратегии мало внимания уделяется грузовому автомобильному транспорту, который сегодня обеспечивает около 79 процентов всех грузовых перевозок в стране. Общеизвестно, что этот вид транспорта, наименее организованный, сегодня претерпевает глубочайшие системные изменения в экономике своей деятельности и используемых бизнес-моделях. Многие называют это кризисом, другие - преобразованием. Но в любом случае эти процессы в ближайшем будущем приведут к существенному изменению конфигурации всей системы грузового автотранспорта, что неминуемо окажет очень серьезное влияние и на другие отрасли экономики страны.

В стратегии серьезное внимание уделено персоналу транспортной отрасли.

Тема очень актуальная, учитывая, что в транспортной отрасли, как в мире, так и у нас наблюдается жесточайший и нарастающий дефицит кадров. Средний возраст сотрудников во многих видах транспорта перевалил за 50 лет и продолжает расти, притока молодежи явно недостаточно для поддержания существующей системы, не говоря уже о каком-либо развитии. К сожалению, качество профессионального образования не соответствует современным требованиям, о чем работодатели повсеместно бьют тревогу. Надо признать, что пока государство не до конца справляется с этой проблемой и не создает комфортных условий для эффективной работы частных учебных и образовательных заведений.

Даже при отмеченных мною недостатках новая транспортная стратегия благодаря ее логичности, сбалансированности, долгосрочности видения, имеет реальные шансы стать тем весомым аргументом, который позволит портфельным и институциональным инвесторам, нашим и иностранным вкладываться в российские компании транспортной отрасли и ее инфраструктуру. Сегодня это представляется жизненно необходимым для реального развития транспорта в нашей стране. Впрочем, это произойдет при условии, что Минтранс и другие органы исполнительной власти сумеют продемонстрировать в своей работе последовательные шаги по настойчивому воплощению новой стратегии.

Автор — резидент экспертного клуба ЦСР, директор Infomost Consulting

