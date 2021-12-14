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Институт Молодежного цифрового омбудсмена: каковы глобальные перспективы его развития

Дмитрий Гуляев о выступлении на Форуме ООН по управлению интернетом, планах на будущее и международных перспективах

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Институт Молодежного цифрового омбудсмена (МЦО) уникален не только для России, но и для международной практики. Интересно, что при этом само его появление связано с глобальным диалоговым форматом – IGF. Это Форум по управлению интернетом, который ежегодно проводится ООН на международном и национальном уровнях. Именно в рамках российского молодежного формата форума, Youth Russian IGF, был сформирован первый состав команды МЦО, которая расширяется и по сей день.  За полгода работы инициатива стала узнаваемой и хорошо себя зарекомендовала, так что мы приняли решение попробовать себя на международном уровне.

В сегодняшней колонке я расскажу о выступлении на «большом» форуме ООН – IGF и планах международного развития института МЦО.

В декабре команда МЦО впервые выступила на международном уровне на 16-ом Форуме ООН по управлению интернетом в городе Катовице (Польша).

На сессии «All we need is YOUth» («Все, что нам нужно – это молодежь») мы с членом команды МЦО Алексеем Стариковым и с координатором по взаимодействию с офисом МЦО Алимом Хаповым рассказали об основных задачах омбудсмена и наших избранных «лучших практиках». После этого мы предложили государствам-членам ООН начать создание аналогичных институтов. Ключевое преимущество МЦО в том, что он выступает не с менторской позиции, а как равный собеседник, который говорит с молодежью на одном языке, разделяет с ней озабоченности и сталкивается с теми же самыми проблемами в онлайн-пространстве. Это ключевой принцип, которым мы хотели поделиться с теми, кто заинтересован в создании молодежных правозащитных институтов в цифровой среде.

Мы рассказали и о практических результатах нашей полугодовой работы.

Молодежный цифровой омбудсмен уже активно сотрудничает с общественными, государственными и коммерческими институтами, уже вошел в состав трех экспертных советов и выдвинул предложения на 20 экспертных дискуссионных площадках. Опробованы интерактивные форматы просветительских мероприятий с разными возрастными аудиториями, внедряются уникальные продукты МЦО и новаторские техники повышения цифровой грамотности.

На площадке МГИМО при поддержке нашей команды прошел форум по защите прав детей и молодежи в интернете. С апреля по ноябрь 2021 года в наших мероприятиях поучаствовали около 600 школьников, студентов и их родителей. В скором времени на сайте МЦО будет запущена уникальная платформа «ЦифроПомощь» – онлайн-сервис, с помощью которого молодые люди, столкнувшиеся с нарушением прав в цифровой среде, смогут получить помощь и рекомендации от юристов, психологов и других квалифицированных специалистов.

Так что нам есть, что предложить зарубежным коллегам!

Выступление команды МЦО нашло живой отклик у спикеров и аудитории. Глава молодежного форума IGF в Польше Эмилия Залевска поддержала идею о глобализации института Молодежного цифрового омбудсмена и вновь отметила, что для юного поколения важно осознание того, что к их голосу прислушаются, и что они смогут повлиять на мировые процессы в цифровой сфере. Тему развили представители Азербайджана и Уганды, заговорившие о фактическом участии молодежи в процессах принятия решений.

Представитель Уганды отметил, что видел на форуме большое количество вдохновляющих проектов, но был обескуражен тем, что лишь немногие из присутствующих молодых людей смогли ответить, что реально участвуют в общественных процессах и чувствуют причастность к принятию решений в цифровой сфере. Он призвал собравшихся не ограничиваться заявлениями и не останавливаться на достигнутом, а добиваться практической реализации проектов, представленных на IGF.

Залевска, отвечая на вопрос о конкретных действиях по воплощению молодежных проектов, посоветовала авторам активно продвигать свои идеи и по возможности найти «контактное лицо» (например, парламентария или ИТ-компанию), которое могло бы быть заинтересовано в сотрудничестве и совместной реализации задуманного проекта.

Отметим, что МЦО выступает не только защитником прав молодежи в сети, но и «контактным лицом», к которому можно обратиться за информационной поддержкой в реализации молодежных ИТ-проектов. Создание такого института – «мостика» для диалога по цифровой тематике между молодежью, государством, бизнесом, общественными организациями и международным сообществом – будет вполне практическим шагом на пути вовлечения молодых людей в реальную работу над собственными проектами в государствах ООН. Это поможет наладить комфортное взаимодействие всех игроков с новым поколением пользователей сети, оградить их от потенциальных опасностей и сделать цифровую среду максимально полезной и вдохновляющей.  Следующий шаг – переход от всестороннего диалога внутри отдельных стран к диалогу международному.

Мы готовы реальными действиями способствовать построению безопасной и комфортной цифровой среды, делиться опытом и искать совместные решения проблем.

Например, проводить вебинары, совместные конференции, обмениваться с зарубежными коллегами материалами, методиками и реальными кейсами работы с молодыми людьми, организовывать международные дискуссионные площадки с молодежными цифровыми омбудсменами из других государств, поддерживать молодежные импакт-проекты в ИТ-сфере.

В 2025 году Форум ООН по управлению интернетом пройдет в России, и ожидается, что одним из главных треков мероприятия станет укрепление роли молодежи в реализации цифровой повестки. При слаженной работе к этому времени молодежные цифровые омбудсмены институциализируются уже во многих странах ООН, и это движение станет мировым. В преддверии основного мероприятия было бы целесообразно провести международный форум, на полях которого МЦО-делегаты смогут составить Глобальное молодежное послание лидерам стран ООН, обозначив новые приоритеты, сформулированные на основе опыта, полученного ими в ходе работы с детьми и подростками – наиболее активными пользователями интернета.

Составление по итогам Youth IGF общего документа с основными идеями форума уже стало ценной практикой.

В апреле 2021 года участники первого российского молодежного форума Youth Russian IGF составили «Молодежное послание» с предложениями, касающимися преодоления цифрового разрыва, трансформации рынка труда, безопасности данных, цифровой этики и цифровой гигиены, ценностей «общества знаний», доверия и безопасности в сети, участия молодежи в управлении интернетом.

По итогам молодежного трека IGF в городе Катовице также был принят итоговый документ, в котором нашли отражение идеи, сгруппированные по нескольким направлениям: обеспечение всеобщего доступа в интернет, цифровое образование, инклюзивность экосистемы управления интернетом и цифровой кооперации, экологическая повестка, регулирование новых технологий (в т.ч. законодательное и этическое), кибербезопасность, защита данных, искусственный интеллект.

Легко заметить, что многие темы и позиции этих двух документов перекликаются.

Это, в том числе, говорит об общности проблем, которые одинаково волнуют молодежь как в России, так и за рубежом. Поэтому у российской инициативы создания глобального института МЦО есть большой потенциал как у объединительной позитивной повестки для молодых людей и всех стран ООН.

Надеемся на международную поддержку нашей инициативы, будем рады новому сотрудничеству и прорывным, инновационным идеям.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.

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