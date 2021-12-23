Кибербуллинг 2021: термины, которые должен знать каждый

Но это не так: хотя в России не существует конкретной статьи в законодательстве под название «кибербуллинг», различные его проявления подпадают под административную и даже уголовную ответственность. При этом пользователю необходимо понимать, с каким именно видом агрессии он столкнулся, чтобы правильно отреагировать, поэтому предлагаю разобраться в основных терминах.
Кибербуллинг можно разделить на 2 основных вида. Первый – это именно онлайн-травля, то есть систематическое унижение, преследование или порча жизни человеку. Для этого типа ключевым становится использование персональных данных жертвы, так как это позволяет персонализировать воздействие на пользователя. Второй – это кибермоббинг, непосредственно оскорбления и хамство в отношении жертвы.
Осторожно, любая ваша информация может быть использована против вас
Один из основных видов «оружия» кибербуллеров – это личная информация жертвы. Агрессоры могут задействовать её по-разному. Непосредственно разглашение персональных данных называется аутингом. Буллер может опубликовать без вашего согласия или даже ведома сведения о ваших доходах, личную информацию (это может быть как адрес или номер телефона, так и, например, разглашение сексуальной ориентации или сведений о заболевании) или интимные фотографии. Даже если обидчик еще ничего не выложил, но угрожает вам это сделать, — это уже проявление кибербуллинга. От подобного совсем недавно пострадала автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг: писательница ранее получала множество угроз жизни, а в ноябре несколько активистов сфотографировались у её дома так, чтобы попал адрес, и слили его в сеть.
Агрессор не обязательно будет использовать компромат, шантажируя жертву. Он может распространять и заведомо ложные порочащие сведения – этот тип онлайн-травли называется диссинг, или клевета. Необходимо помнить, что в российском законодательстве за это предусмотрено особое наказание: до миллиона рублей либо же лишение свободы – до 5 лет в самых тяжелых случаях.
Другой вид кибербуллинга, основанный на использовании персональных данных, — это фрейпинг. Злоумышленник получает доступ к учетной записи жертвы и начинает размещать от её имени сомнительный контент, мошеннический, оскорбительный или просто неприличный. Притворяясь вами, агрессор может даже вступать в переписки и оскорблять других пользователей. Либо же он может не похищать аккаунт жертвы, а создать идентичный, и распространять подобный контент с неё, - в таком случае это уже настоящая кража цифровой личности, которая называться кэтфишингом.
Персональные данные не обязательно могут выкладываться или подделываться.
Порой агрессорам достаточно просто их собрать, чтобы испортить жизнь жертве. Подобным занимаются киберсталкеры, преследующие других людей в интернете. Такой агрессор занимается выслеживанием определенного пользователя, а затем вмешательством в его жизнь – постоянными сообщениями, звонками, знаками внимания и даже домогательствами.
Многих киберсталкеров привлекает «недосягаемость» жертвы в реальной жизни, поэтому часто объектами интернет-преследования (которое нередко перерастает в реальное) становятся знаменитости.
VK даже запустил недавно проект LoveAlerts, который оказывает поддержку блогерам и стримерам, страдающим от преследований.
Как защититься: в этом году вступил в силу специальный закон, который позволяет россиянам требовать удаления своих персональных данных. С его помощью вы можете ограничить распространение личной информации, которая оказалась в сети по вашей или не по вашей воле, и снизить риск стать жертвой кибербуллера.
Вы ему слово – он в ответ двадцать
Агрессоры не всегда тратят усилия на то, чтобы найти и использовать персональные данные жертвы против неё. Часто они действуют импульсивно, здесь и сейчас, важная цель – это получить реакцию. Согласно исследованию VK, 56% агрессоров, неудовлетворенных результатами своего поведения, недовольны именно потому, что жертва проигнорировала их действия, либо отреагировала не так, как они ожидали.
Основные приемы такой разновидности кибербуллинга – оскорбления и провокации.
Агрессоры могут как систематически писать оскорбления, умышленно унижая жертву, так и превращаться в настоящих хейтеров, негативно реагирующих на контент и открыто выражающих ненависть к автору. К этой же категории кибербуллинга относятся те, кто занимаются флеймингом («спором ради спора», еще не травля, но уже вспышка агрессии) или троллингом (публикацией провокаций с целью вызвать конфликты между пользователями). Особая категория – это оскорбления игроков в видеоиграх, или грифинг.
При этом кибербуллинг может рождаться как из чрезмерного «внимания» агрессоров к жертве, так и из абсолютной его противоположности.
Если на человека демонстративно не обращают внимание, — это тоже вид онлайн-травли. Она может принять массовый характер, например, если жертве объявляют бойкот, или социальную изоляцию: человека специально, скоординировано, исключают из онлайн-сообщества, группы или чата, заставляя почувствовать себя отверженным.
Как защититься: если доступ к персональным данным можно ограничить, то защититься от оскорблений заранее проблематично. Поэтому в данном случае главное не дать градусу агрессии повыситься: сразу же зафиксировать неподобающие высказывания в свой адрес, обратиться в службу поддержки соцсети, а если там вы не получаете помощи, то написать заявление в полицию, прикрепив скрин оскорбления. За публичные оскорбления, по российскому законодательству, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.
К сожалению, жертвой агрессии может стать любой пользователь, но каждый из нас может минимизировать для себя урон, который наносит кибербуллинг. Для этого нужно знать, что вы действительно можете привлечь обидчика к ответственности, понимать свои цифровые права и не поддаваться на провокации.
Автор — директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП РФ.