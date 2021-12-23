Кибербуллинг 2021: термины, которые должен знать каждый

Но это не так: хотя в России не существует конкретной статьи в законодательстве под название «кибербуллинг», различные его проявления подпадают под административную и даже уголовную ответственность. При этом пользователю необходимо понимать, с каким именно видом агрессии он столкнулся, чтобы правильно отреагировать, поэтому предлагаю разобраться в основных терминах.



Кибербуллинг можно разделить на 2 основных вида. Первый – это именно онлайн-травля, то есть систематическое унижение, преследование или порча жизни человеку. Для этого типа ключевым становится использование персональных данных жертвы, так как это позволяет персонализировать воздействие на пользователя. Второй – это кибермоббинг, непосредственно оскорбления и хамство в отношении жертвы.





Осторожно, любая ваша информация может быть использована против вас

Персональные данные не обязательно могут выкладываться или подделываться.

Один из основных видов «оружия» кибербуллеров – это личная информация жертвы. Агрессоры могут задействовать её по-разному. Непосредственно разглашение персональных данных называется аутингом. Буллер может опубликовать без вашего согласия или даже ведома сведения о ваших доходах, личную информацию (это может быть как адрес или номер телефона, так и, например, разглашение сексуальной ориентации или сведений о заболевании) или интимные фотографии. Даже если обидчик еще ничего не выложил, но угрожает вам это сделать, — это уже проявление кибербуллинга. От подобного совсем недавно пострадала автор саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг : писательница ранее получала множество угроз жизни, а в ноябре несколько активистов сфотографировались у её дома так, чтобы попал адрес, и слили его в сеть.Агрессор не обязательно будет использовать компромат, шантажируя жертву. Он может распространять и заведомо ложные порочащие сведения – этот тип онлайн-травли называется диссинг, или клевета. Необходимо помнить, что в российском законодательстве за это предусмотрено особое наказание: до миллиона рублей либо же лишение свободы – до 5 лет в самых тяжелых случаях.Другой вид кибербуллинга, основанный на использовании персональных данных, — это фрейпинг. Злоумышленник получает доступ к учетной записи жертвы и начинает размещать от её имени сомнительный контент, мошеннический, оскорбительный или просто неприличный. Притворяясь вами, агрессор может даже вступать в переписки и оскорблять других пользователей. Либо же он может не похищать аккаунт жертвы, а создать идентичный, и распространять подобный контент с неё, - в таком случае это уже настоящая кража цифровой личности, которая называться кэтфишингом.

Порой агрессорам достаточно просто их собрать, чтобы испортить жизнь жертве. Подобным занимаются киберсталкеры, преследующие других людей в интернете. Такой агрессор занимается выслеживанием определенного пользователя, а затем вмешательством в его жизнь – постоянными сообщениями, звонками, знаками внимания и даже домогательствами.

Многих киберсталкеров привлекает «недосягаемость» жертвы в реальной жизни, поэтому часто объектами интернет-преследования (которое нередко перерастает в реальное) становятся знаменитости.

VK даже запустил недавно проект LoveAlerts, который оказывает поддержку блогерам и стримерам, страдающим от преследований.

Как защититься: в этом году вступил в силу специальный закон, который позволяет россиянам требовать удаления своих персональных данных. С его помощью вы можете ограничить распространение личной информации, которая оказалась в сети по вашей или не по вашей воле, и снизить риск стать жертвой кибербуллера.





Вы ему слово – он в ответ двадцать

Основные приемы такой разновидности кибербуллинга – оскорбления и провокации.

Агрессоры не всегда тратят усилия на то, чтобы найти и использовать персональные данные жертвы против неё. Часто они действуют импульсивно, здесь и сейчас, важная цель – это получить реакцию. Согласно исследованию VK, 56% агрессоров, неудовлетворенных результатами своего поведения, недовольны именно потому, что жертва проигнорировала их действия, либо отреагировала не так, как они ожидали.

Агрессоры могут как систематически писать оскорбления, умышленно унижая жертву, так и превращаться в настоящих хейтеров, негативно реагирующих на контент и открыто выражающих ненависть к автору. К этой же категории кибербуллинга относятся те, кто занимаются флеймингом («спором ради спора», еще не травля, но уже вспышка агрессии) или троллингом (публикацией провокаций с целью вызвать конфликты между пользователями). Особая категория – это оскорбления игроков в видеоиграх, или грифинг.



При этом кибербуллинг может рождаться как из чрезмерного «внимания» агрессоров к жертве, так и из абсолютной его противоположности.

Если на человека демонстративно не обращают внимание, — это тоже вид онлайн-травли. Она может принять массовый характер, например, если жертве объявляют бойкот, или социальную изоляцию: человека специально, скоординировано, исключают из онлайн-сообщества, группы или чата, заставляя почувствовать себя отверженным.



Как защититься: если доступ к персональным данным можно ограничить, то защититься от оскорблений заранее проблематично. Поэтому в данном случае главное не дать градусу агрессии повыситься: сразу же зафиксировать неподобающие высказывания в свой адрес, обратиться в службу поддержки соцсети, а если там вы не получаете помощи, то написать заявление в полицию, прикрепив скрин оскорбления. За публичные оскорбления, по российскому законодательству, нарушитель может быть привлечен к административной ответственности.



К сожалению, жертвой агрессии может стать любой пользователь, но каждый из нас может минимизировать для себя урон, который наносит кибербуллинг. Для этого нужно знать, что вы действительно можете привлечь обидчика к ответственности, понимать свои цифровые права и не поддаваться на провокации.

Автор — директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП РФ.