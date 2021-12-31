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«Надеемся, что наша работа приведет к созданию безопасной для молодежи цифровой среды»

Молодежный цифровой омбудсмен о результатах работы в уходящем году и новых начинаниях

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Аппарат Молодежного цифрового омбудсмена
2021 год подходит к концу. Для многих из нас он стал периодом развития новых идей, драйвером кардинальных изменений и стимулом идти дальше. Нашей команде этот год навсегда запомнится благодаря созданию нового для российской и мировой практики общественного института Молодежного цифрового омбудсмена и началу совместной работы по обеспечению безопасности молодых людей в цифровой среде. За сравнительно небольшой период мы уже смогли добиться заметных результатов. В этой колонке я бы хотел поделиться накопленным опытом работы с молодежью и знаниями, которыми мы смогли обогатить друг друга.

С апреля по декабрь 2021 года команда Молодежного цифрового омбудсмена провела 20 интерактивных мастер-классов и других просветительских мероприятий в рамках 10 крупных проектов – например, финалов всероссийского конкурса «Большая перемена» в МДЦ «Артек» и Фестиваля арт-кластера «Таврида».

Всего нашими слушателями стали около 600 студентов, школьников и их родителей.
За это хотелось бы выразить огромную благодарность одному из наших главных партнеров, вовлекающих команду МЦО практически в каждое масштабное мероприятие, – АНО «Большая перемена».

И еще немного статистики. Несмотря на все ковидные ограничения, нам удалось провести мероприятия в 9 субъектах Российской Федерации: в Москве, Краснодарском крае, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Республике Крым, Карачаево-Черкесской Республике, Владимирской области, Санкт-Петербурге – и поучаствовать в мероприятиях, проходивших в Московской области и Приморском крае. Совсем недавно мы начали сотрудничать с еще одним регионом России – Красноярским краем, и планируем провести там профильные мероприятия уже в январе 2022 года.

Готовясь к встречам с нашей главной целевой аудиторией – молодежью, мы разработали для разных возрастных групп 6 сценариев интерактивных мастер-классов, посвященных актуальным угрозам цифровой среды и повышению правовой грамотности. Мы используем инновационные методики, стараемся организовывать встречи в формате равного диалога и создавать уникальные материалы, максимально адаптированные для конкретных слушателей. Однако легкость подачи материала не отменяет его предварительной экспертной проработки. И именно за профессиональную и экспертную поддержку команды МЦО хотелось бы поблагодарить еще двух наших ключевых партнеров – Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) и Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации.

Помимо работы непосредственно с молодежью мы стараемся продвигать наши идеи и инициативы и на высоких экспертных площадках.

За этот год мы выступили на 25 масштабных мероприятиях. Среди них – Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), Восточный экономический форум (ВЭФ), Форум ООН по управлению Интернетом, Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Российский Интернет-форум (РИФ) и многие другие.

Кроме того, на уровне экспертных групп нам удается продвигать предложения по разработке конкретных мер защиты прав детей и молодежи. Молодежный цифровой омбудсмен вошел в состав Консультативной группы Альянса по защите детей в цифровой среде и экспертной группы по разработке проекта Концепции безопасности детей в цифровой среде, созданной после слушаний в Общественной палате РФ на базе АНО «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды».

Мы гордимся сотрудничеством с ключевыми стейкхолдерами ИТ-сферы, представителями государства и бизнеса на федеральном и региональном уровнях.

Положено начало совместной работе с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, Росмолодежью, Альянсом по защите детей в цифровой среде. Начат диалог с Аппаратом Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Кроме того, за 9 месяцев работы команда успела наладить партнерские связи с крупнейшими российскими университетами – Дипломатической академией МИД России, МГИМО МИД России, Югорским государственным университетом, Владимирским филиалом РАНХиГС. Надеемся на скорое установление сотрудничества с Сибирским федеральным университетом, школами и учреждениями среднего специального образования регионов России. Благодаря этому мы сможем вести диалог со студентами и школьниками на постоянной основе.
Не забывая о том, что цифровая среда – наше основное направление работы, мы уделяем внимание присутствию МЦО в Сети.

Запущен официальный сайт с формой для приема предложений и ИТ-инициатив молодежи, активно развиваются социальные сети МЦО. Ожидает запуска платформа «Цифропомощь», которая позволит молодым людям, столкнувшимся со сложной ситуацией в Сети, анонимно получить помощь юристов и психологов.

Памятуя о том, что всё задуманное становится возможным в первую очередь благодаря надежной и вовлеченной команде, мы постоянно привлекаем новых участников и планируем расширяться! В 2022 году планируется начать работу по распространению института молодежного цифрового омбудсмена на субъекты РФ, чтобы создать в стране целую «сеть» МЦО, оказывающих помощь и содействие молодым людям. Кроме того, в декабре мы выступили на площадке Форума ООН по управлению Интернетом с инициативой по созданию аналогичных общественных институтов по защите прав молодежи в цифровой среде в государствах-членах ООН и проведению глобального форума Молодежных цифровых омбудсменов к 2025 году.

Надеемся, что наша работа приведет к главному –  созданию устойчивой и безопасной для молодежи цифровой среды.

В 2021 году мы старались работать для молодых людей и вместе с ними, рады были получить позитивные отклики как в устной форме, так и в виде творческих работ по итогам наших мастер-классов.

В Новом году желаем вам успешных проектов, новых возможностей для самореализации (как в виртуальной, так и в реальной среде), поддержки близких и единомышленников, и, разумеется, здоровья.

С наступающим новым 2022 годом! И – до встречи!

Автор – Молодежный цифровой омбудсмен.

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