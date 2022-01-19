Чужие здесь не ходят

Премьер-министр Михаил Мишустин на прошедшем в Москве IV Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья – успешная Россия» подчеркнул, что «в нашей стране семья – самая главная ценность». Он отметил, что с 1 марта этого года изменятся правила наследования бизнеса. По новому закону, владельцы бизнеса смогут создавать специальные фонды, которые будут заниматься вопросами наследства в соответствии с пожеланиями собственников.

В последние годы правительство уделяет много внимания вопросу развития предпринимательской сферы России. Это объясняется тем, что малое и среднее предпринимательство решает сразу несколько экономико-социальных задач. Малый бизнес сегодня является быстро адаптируемой системой, позволяющей в кратчайшие сроки помочь населению пережить изменения в соотношении спроса и предложения. При этом стоит отметить, что субъекты малого и среднего предпринимательства реализуют свое естественное преимущество – скорость изменения и быстроту принятия решения.

Правительство, оказывая поддержку семейному предпринимательству, способствует не только экономическому процветанию, но и социальному благополучию.

Семейный бизнес является основой экономик многих стран.

Именно такие компании составляют две трети от общей численности предприятий во всем мире, обеспечивают от 70 до 90 процентов годового глобального валового внутреннего продукта и от 50 до 80 процентов занятости населения.

Важным эффектом семейного бизнеса является укрепление межпоколенческих связей. Не секрет, что стремительное развитие интернета увеличило проблему цифрового неравенства, когда возрастные поколения испытывают затруднения в использовании диджитал среды, а молодые не интересуются проблемами старших.

Люди разных возрастов вынуждены жить в непохожих инфосредах и отдаляются друг друга.

А вот совместная деятельность все-таки сближает людей разных поколений. В семейных предприятиях есть возможность использовать как опыт старших поколений, так и энергию молодых для общего блага, что, безусловно, укрепляет фундамент доверия в семейных отношениях. Правительство уже не раз отмечало, что именно семейные предприятия больше других старались в пандемию сохранить рабочие места, уделяли внимание социальной политике.

Несмотря на все плюсы семейного предпринимательства, конечно, иногда они сталкиваются с объективными ограничениями - то не хватает средств к передовым технологиям, то дорожают кредиты. Существуют и приходящие трудности. Сегодня это вынужденные ограничения, накладываемые эпидемией коронавирусной инфекции. Субъекты малого и среднего предпринимательства чаще всего работают напрямую с населением, а потому больше подвержены риску ковидных ограничений. В этой связи действия правительства по поддержке семейных предпринимателей не могут не вызывать уважения.

Премьер Михаил Мишустин на форуме напомнил, что по поручению президента страны была реализована программа «ФОТ 2.0», благодаря которой удалось адресно списать более 430 млрд. рублей компаниям, сохранившим доковидную занятость. Стоит упомянуть о мере поддержки в форме снижения размера страховых взносов с 30 до 15 процентов, что позволило субъектам малого и среднего предпринимательства дополнительно сэкономить около 480 млрд рублей.

Правительство продолжает работу по улучшению адресности, выявлению наиболее эффективных мер поддержки малого сектора экономики.

Благодаря новой Концепции по совершенствованию порядка применения кодов ОКВЭД, предпринимателям будет упрощена процедура ведения бизнеса.

Поэтому можно с определенной уверенностью сказать, что меры поддержки и социальные лифты в современной России запущены вовремя. Использование их семейным предпринимателями поможет справиться не только с текущими проблемами бизнеса, но и создать устойчивое преимущество на будущее. Нашему малому бизнесу предстоит продолжить традиции известных династий предпринимателей, а также лучших семейных практик в других странах мира.

Автор — академический руководитель магистратуры «Менеджмент в ритейле» Высшей школы бизнеса ВШЭ.