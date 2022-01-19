Враг в твоей голове: почему мы так зависимы от соцсетей

Рост уровня депрессии и тревожности по всему миру может быть результатом того, что наш мозг зациклился на определенном нейротрансмиттере, передающем информацию от одного нейрона другому. Этот гормон связан с удовольствием – и интернет подсадил нас на его иглу.

Все больше и больше людей страдают депрессией и тревогой, среди них и в остальном – здоровые молодые люди, живущие в любящих семьях, имеющие престижное образование и не испытывающие финансовых трудностей.

Их проблема не в детских травмах или бедности, а в том, что им перестает хватать дофамина – химического вещества, вырабатываемого в мозгу и связанного с чувством удовольствия и вознаграждения.

Качели удовольствия

Когда мы делаем то, что нам нравится, например, играем или просматриваем лайки к нашим фото в соцсетях, мозг выделяет немного дофамина, и мы чувствуем себя хорошо. Но одно из самых важных открытий в области нейробиологии за последние 75 лет заключается в том, что удовольствие и боль обрабатываются в одних и тех же частях мозга, и что мозг изо всех сил пытается удержать их в равновесии.

Всякий раз, когда баланс смещается в одном направлении, он старается его восстановить, поэтому если мы испытали слишком много радости, то происходит уклон в сторону боли.

Именно поэтому за удовольствием обычно следует чувство «похмелья» или упадок сил. Все усложняется тем, что у нас есть тенденция возвращаться к источнику удовольствия за новой дозой.

Так как получать удовольствие нам нравится, мы рискуем получить настоящую зависимость, потому что пытаемся добывать все больше и больше дофамина. Когда это происходит, мозг меняет установку: теперь нам нужно продолжать играть в игры не для того, чтобы получать удовольствие, а просто для того, чтобы чувствовать себя нормально.

Как только мы останавливаемся, мы испытываем универсальные симптомы отмены любого вещества, вызывающего зависимость: тревогу, раздражительность, бессонницу, тягу.

Наше внимание – это валюта

Наш мозг выстраивал этот баланс миллионы лет, в течение которых удовольствий было мало, а вот опасностей хоть отбавляй. Проблема в том, что мы больше не живем в этом мире. Вместо этого у нас есть все и причем в изобилии.

Появился целый новый класс электронных зависимостей, которых не существовало всего 20 лет назад: текстовые сообщения, твиты, серфинг в интернете, онлайн-шопинг, гейминг.

Эти цифровые продукты спроектированы так, чтобы вызывать привыкание.

Еще в 2018 году несколько бывших сотрудников Apple, Google и Facebook предупредили, что крупные технологические компании намеренно создают приложения, вызывающие привыкание. Логика проста: чем больше времени вы проводите в приложении, тем больше прибыли оно приносит.

Наше внимание – это настоящая валюта.

Уведомления о том, что друзья сделали пост в Facebook, или о том, что у вас несколько непрочитанных сообщений в директе Instagram, предложение поздравить друга с днем рождения или вопрос на заблокированном экране о том, не знаете ли вы случайно какого-то пользователя, – все эти уловки используются для того, чтобы заманить нас на платформу, усилить нашу зависимость от соцсетей и, как следствие, получить от нашей «лояльности» еще больше денег.

Недавнее исследование агентства ResearchMe, сервиса психотерапии Zigmund Online и платформы по работе с блогерами Perfluence подтверждает печальную тенденцию: треть россиян признают свою зависимость от соцсетей, а половина то, что использование этих площадок вызывает у них негативные эмоции: зависть, тревогу, беспокойство от того, как другие отреагируют на их публикации.

Не заходи в смартфон, не совершай ошибку

Неудивительно, что несмотря на расширение доступа к цифровым стимуляторам хорошего самочувствия, мы чувствуем себя еще более несчастными, чем раньше.

Уровень депрессии, беспокойства и даже самоубийств растет во всем мире, особенно в богатых странах.

Согласно World Happiness Report, отчета, ранжирующего 156 стран по тому, насколько счастливыми считают себя их граждане, американцы сообщили о том, что в 2018 году они были менее счастливы, чем в 2008 году.

То же отмечается и в других в основном благополучно развивающихся и богатых странах, например, Бельгии, Канаде, Дании. Россияне, по рейтингу, тоже стали чувствовать себя менее счастливыми.

Конечно, значительную роль в этом сыграла пандемия и связанные с ней ограничения, но другие факторы тоже нельзя сбрасывать со счетов – тем более, что цифра на долгое время заменила нам многие привычные офлайн-активности, в том числе сделала социальное взаимодействие и коммуникацию с близкими еще более опосредованными.

Почти у всех нас есть предпочтительный цифровой «наркотик», который, вероятно, связан с использованием интернета или смартфона.

Конечно, сократить использование телефона довольно трудно, потому что это нарушает мозговой баланс удовольствия и боли, в результате мы чувствуем беспокойство и раздражительность. Но хорошая новость в том, что, если мы сможем пересилить и отказаться от смартфона на некоторое время, здоровый баланс дофамина восстановится, и в долгосрочном эффекте нам станет действительно лучше.

Наш разум будет меньше искать источник зависимости, мы сможем снова присутствовать «в моменте» и получать вознаграждение в виде удовольствия от других вещей, например, живого общения.



Автор — директор Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, член ОП РФ