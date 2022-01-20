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Правительство развития

Каковы итоги двух лет работы правительства Мишустина

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Два года работы правительства Михаила Мишустина – повод для того, чтобы проанализировать первые результаты его деятельности. Чрезвычайность ситуации, связанная с пандемией, не мешает в нормальном режиме реализовывать долгосрочные задачи развития страны.

Инвестиции в первом «пандемийном» 2020 году предсказуемо упали вместе с ВВП, но падение было управляемым, в том числе за счет систематических мер по стимулированию экономики. А уже в прошлом году они выросли на 5,6%. Причем основные сферы, где отмечен рост – это не ТЭК, как нередко думают, а обрабатывающие отрасли, строительство и деятельность в области IT и связи. В связи с этим можно вспомнить, что стратегическая ставка на развитие IT была сделана правительством на совещании в Иннополисе в июле 2020 года. Как раз только завершилась первая волна пандемии, а премьер уже обсуждал с ведущими специалистами отрасли, какие конкретные меры нужно принять для ее поддержки. Мишустин тогда говорил, что есть «исторический шанс… для сектора высоких технологий и вообще для всей российской экономики совершить прорыв вперед».

Сейчас мы видим первые результаты.

Этот процесс будет продолжен, в среднесрочной перспективе прогнозируется увеличение доли инвестиций в объекты интеллектуальной собственности (это информационные системы и программное обеспечение, технологии).
Рост инвестиций обусловлен набором активно реализуемых рыночных мер. Улучшается деловой климат, правила игры становятся более прозрачными. Государство как создает условия для работы, так и в ряде случаев само выступает в качестве инвестора через бюджетные инвестиции. Близится к завершению реформирование институтов развития, что должно повысить эффективность их работы.

Инвесторам и региональным властям предлагается «Инфраструктурное меню» - перечень инструментов и возможностей государственной поддержки в отрасли (в том числе инфраструктурные бюджетные кредиты, инфраструктурные облигации и средства ФНБ для коммунальной сферы). Регионы могут с помощью кредитов создавать инфраструктуру по своему выбору – для открытия новых предприятий, развития туризма, модернизации транспортной сферы и др. А пилотными регионами, где реализуются проекты за счет средств от выпуска инфраструктурных облигаций, стали Челябинская, Тюменская и Тульская области – затем эта практика будет распространена и на другие субъекты Федерации.

При этом правительство воздерживается от нерыночных, административных механизмов регулирования.

Предложения об их введении звучали, звучат и будут звучать, причем нередко весьма шумно. Практика же иная. Так, Россия активно сотрудничает с ВТО в вопросе минимизации торговых барьеров. Нередко спрашивают о результатах такого сотрудничества – выгодны ли они российской экономике? Конкретный результат 2020-2021 годов - по линии ВТО предотвращен ущерб для российского экспорта на сумму 6,3 млрд долл. Кроме того, в результате антидемпингового расследования Минторга США подтвердилось, что российская экономика является рыночной - это выгодно для нашего экспорта не только на ближайшее время, но и на длительную перспективу.

Текущая деятельность правительства сопровождается введением долгосрочных правил игры в интересах развития. Хорошо известно, что комфортное развитие экономики невозможно при высоких административных барьерах. Правительство инициировало реформу контрольной и надзорной деятельности, в результате которой число проверок сокращено более чем на 60%. В прошлом году вступил в силу новый закон о государственном контроле, системно снижающий нагрузку на бизнес.

Разные контролеры теперь не проверяют соблюдение одних и тех же требований, все проверки фиксируются онлайн. Принят риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий (чем выше риск причинения ущерба в случае отсутствия контроля, тем чаще и тщательнее будут проверять). Введен прямой запрет оценивать эффективность контролирующего органа по количеству проверок – то есть ликвидирована «палочная» система, приводившая к неоправданному росту вмешательства контролеров в дела бизнеса. Сокращены сроки проведения документарной и выездной проверок – ранее они могли длиться до 20 дней, сейчас – до 10. Выездная проверка теперь должна проводиться только в исключительных случаях.

Четкие и прозрачные правила вводятся и в тарифной политике. Рост регулируемых тарифов естественных монополий в течение последних лет остается в пределах фактической инфляции. Однако правительство исходит из необходимости не только тактических, но и стратегических решений, создающих благоприятные условия для развития. Тарифная политика, как и контрольная, также систематизирована – только на основе не закона, а принятой в прошлом году правительственной концепции внедрения механизмов тарифообразования для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности. Концепция основана на долгосрочном планировании операционной и инвестиционной деятельности регулируемых организаций, защите интересов потребителей и обеспечении надежного функционирования инфраструктурного сектора. Запрещены пересмотр и корректировка тарифов в долгосрочном периоде (за исключением закрытого перечня оснований). Предусмотрено создание Единой тарифной цифровой платформы, которая будет обеспечивать прозрачность и эффективность регулирования и сократит время принятия решений.

Долгосрочная политика, основанная на приоритете развития и стимулировании роста, будет продолжаться и в дальнейшем.

Без поспешных эмоциональных движений, без метаний из стороны в сторону. Первые два года работы кабинета Мишустина демонстрируют, что правительство исходит из необходимости рационального и систематического подхода к управлению экономикой, который уже приводит к конкретным результатам.

Автор — профессор Высшей школы экономики.

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