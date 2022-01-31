Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости
Стала известна причина отказа «Аталанты» продавать... 23:43
Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита... 23:42
Пресняков: «Спартак» в своем репертуаре — покупает... 23:35
Врачи рассказали о неожиданном способе определить повышенный... 23:33
Пентагон не получал приказа о переброске войск в Европу 23:30
В США назвали ключевой момент в диалоге с Россией 23:22
Ученые выяснили, что на Земле более 9 тысяч неизвестных... 23:12
Секретарь СНБО считает выполнение минских соглашений опасным... 23:04
В США перечислили последствия жестких антироссийских санкций 23:01
«До старта бы дойти»: Соловьев высказался... 22:58

«Назрела необходимость реформы рынка электроэнергии»

Эксперт ТПП объяснил, почему существующая структура формирования цен на электроэнергию не является справедливой

Слушать
Остановить
close
100%
Depositphotos
Участники рынка электроэнергии России, как промышленные потребители, так и генерирующие компании, считают несправедливой существующую структуру формирования цен, которую создало и всеми силами отстаивает Минэнерго, считает эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин. Сложно считать экономически обоснованными установленные правила, когда производители сдают электроэнергию на оптовый рынок по низким ценам, а потребителям она достается по высоким.

«Участники рынка, не только кстати потребители такие как «Роснефть», но и производители, в том числе те, которые сейчас уже пилотные объекты запускают по возобновляемой энергии, ветряной генерации, не согласны со сложившейся структурой формирования цен на рынке электроэнергии, потому что производители сдают ресурсы на этот оптовый рынок по низким ценам, а потребителям они достаются по высоким», — считает Полохин.

Минэнерго не поддержало большинство предложений «Роснефти» по снижению цен на электроэнергию для промышленности, следует из письма главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку. Документ опубликовала газета «Коммерсантъ». По мнению министра, стоимость электроэнергии в России не может быть препятствием для развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, поскольку она в разы ниже, чем в странах — импортерах российских нефтепродуктов.

Позиция Шульгинова вызвала критику отраслевых экспертов. В частности, аналитики были удивлены статистикой, которую министр привел в подтверждение своей позиции.
Минэнерго настолько не хочет менять сложившуюся систему и не допустить ее корректировки, что в дискуссии с другими участниками рынка допускает использование не совсем объективной статистики, отмечает Полохин.

«Приводятся примеры ценовой статистики, не совсем корректные, — продолжает Полохин. — Берутся со стороны чиновников Минэнерго репрезентационные периоды, удобные и комфортные для них. Когда уже цена стабилизировалась по электроэнергии и при этом демонстрируется большая динамика роста на нефтяном рынке. Хотя это не справедливо брать цены, которые были на пике падения пандемийного периода, когда они опускались до отрицательных значений и потом демонстрировать рост в эпоху спроса на топливо до текущих значений. Думаю, в данном случае нужно было брать более длительные отрезки. И плюс самое главное: Минэнерго говорит о том, что цены не выше инфляции, но это не совсем так. У нас в России инфляция не носит, так сказать, монетарный характер. И базовый тариф на электроэнергию, в том числе ее и раскручивает. Для многих производств это является весьма существенным, куда более существенным чем показано в цифрах Минэнерго фактором».

Статистика, которой располагает президентская комиссия по ТЭК также опровергает доводы министра. По словам участника комиссии, факты свидетельствуют ровно об обратном. Так, для «РН-Юганскнефтегаза» цены с 2015 года по август 2021 года увеличились на 55%, превышение накопленного индекса инфляции составило 23%.

Президентская комиссия по ТЭК указывает на перекос в существующей системе формирования цен на электроэнергию для промышленности.

За последние десять лет выручка АЭС с оптового рынка увеличилась в 2,5 раза, в то время как их выработка за этот период выросла лишь на четверть рассказал источник, знакомый с позицией президентской комиссии по ТЭК.

Он отметил, что рост стоимости электроэнергии усиливает давление на компании промышленного сектора России. На фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, в том числе растущих санкционных рисков, дополнительный рост издержек приводит к снижению конкурентных преимуществ российских компаний на экспортных рынках.

По мнению Полохина, назрела необходимость разработать новые подходы к реформированию сложившейся в начале 2000-х модели регулирования и формирования цен. «Это - предмет для дискуссии, серьезных обсуждений. Я надеюсь, что такая дискуссия не закончена», - резюмирует эксперт ТПП.

Его позицию разделяет заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов: «Нужно перераспределить финансовые потоки между участниками рынка, но при этом учесть интересы государства по развитию требуемых секторов экономики, по сохранению социальной составляющей и в целом по нормализации отношений между участниками рынка».

Фролов указывает на тот факт, что все участники рынка электроэнергии осознают необходимость донастройки действующих механизмов.

Скопировать ссылку
Картина дня
Постпред РФ при ООН раскритиковал инициативу США провести заседание по Украине
Десять членов Совбеза ООН выступили «за» публичное обсуждение «угрожающего поведения» Москвы
«Если продолжать нагнетать, Украина скоро обанкротится»
Какие убытки терпит экономика Украины из-за ожидания «вторжения России»
Выигрывают только страховщики: приложение «ДТП. Европротокол» оказалось бесполезным
Автовладельцы пожаловались на невозможность при ДТП оформить документы в мобильных приложениях
В США назвали ключевой момент в диалоге с Россией
Путин и Макрон обсудили гарантии безопасности и Украину
Президент Эстонии призвал усилить восточное крыло НАТО
Дания заявила о риске эскалации в Арктике из-за России и Китая
Новости
Стала известна причина отказа «Аталанты» продавать Миранчука
Глава МИД Британии заразилась коронавирусом накануне визита на Украину
Пресняков: «Спартак» в своем репертуаре — покупает непонятно кого и отдает хороших игроков
Врачи рассказали о неожиданном способе определить повышенный холестерин
Пентагон не получал приказа о переброске войск в Европу
Ученые выяснили, что на Земле более 9 тысяч неизвестных видов деревьев
Секретарь СНБО считает выполнение минских соглашений опасным для Украины
Все новости
День энергонезависимости: смогут ли Киев и Кишинев обойтись без России
Молдавия и Украина стремятся стать энергонезависимыми
«Инициатива откровенно вредна»: политики высказались о снижении нештрафуемого порога скорости
Володин: Госдума считает, что снижение порога превышения скорости приведет к коррупции
Путин одобрил идею принудительного труда вместо лишения свободы
Почти 100 тысяч заключенных в России могут быть отправлены на принудительные работы
«Мы живем в перегибах, они усложняют жизнь»: Георгий Дронов — о новой этике и «Ворониных»
Звезда «Ворониных» Дронов рассказал, будет ли у сериала продолжение
Почему весь мир сходит с ума по «русскому маникюру»
Что такое «русский маникюр» и почему он так популярен за границей
Следователь МВД задавил одного человека, покалечил второго и пожаловался Путину
Полицейский на себе проверил, как расследуются дела о ДТП
Ушел из жизни Виктор Мережко
«Необъяснимо и неоправданно»: генсек НАТО обвинил Россию в наращивании сил у границ Украины
Столтенберг: Москва заранее знала, что не получит позитивного ответа на свой «ультиматум»
FT: США подготовили персональные санкции против российских элит
Британские СМИ сообщили о новом санкционном списке против самых влиятельных и богатых россиян
«Можно хлестать и издеваться»: почему от Германии требуют поставок оружия Киеву, а она не хочет
Политологи объяснили, почему Германия отказывает Украине в военной поддержке
«Москва очень внимательно относится к имиджу зеленого города»: почему столица стала образцом зеленого мегаполиса
Эколог рассказал, почему Москва и ее отношение к природным зонам может стать примером для многих городов мира
Война закончилась? Почему консольные игры потеряли свою эксклюзивность
Эксперт Гурьев рассказал о причинах окончания «консольных войн»
Тест-драйв Lexus NX: сам решает за водителя, когда открывать дверь
Lexus представил новый компактный кроссовер для России

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+