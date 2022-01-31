«Назрела необходимость реформы рынка электроэнергии»

Участники рынка электроэнергии России, как промышленные потребители, так и генерирующие компании, считают несправедливой существующую структуру формирования цен, которую создало и всеми силами отстаивает Минэнерго, считает эксперт Торгово-промышленной палаты Дмитрий Полохин. Сложно считать экономически обоснованными установленные правила, когда производители сдают электроэнергию на оптовый рынок по низким ценам, а потребителям она достается по высоким.

«Участники рынка, не только кстати потребители такие как «Роснефть», но и производители, в том числе те, которые сейчас уже пилотные объекты запускают по возобновляемой энергии, ветряной генерации, не согласны со сложившейся структурой формирования цен на рынке электроэнергии, потому что производители сдают ресурсы на этот оптовый рынок по низким ценам, а потребителям они достаются по высоким», — считает Полохин.

Минэнерго не поддержало большинство предложений «Роснефти» по снижению цен на электроэнергию для промышленности, следует из письма главы министерства Николая Шульгинова вице-премьеру Александру Новаку. Документ опубликовала газета «Коммерсантъ». По мнению министра, стоимость электроэнергии в России не может быть препятствием для развития нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслей, поскольку она в разы ниже, чем в странах — импортерах российских нефтепродуктов.

Позиция Шульгинова вызвала критику отраслевых экспертов. В частности, аналитики были удивлены статистикой, которую министр привел в подтверждение своей позиции.

Минэнерго настолько не хочет менять сложившуюся систему и не допустить ее корректировки, что в дискуссии с другими участниками рынка допускает использование не совсем объективной статистики, отмечает Полохин.

«Приводятся примеры ценовой статистики, не совсем корректные, — продолжает Полохин. — Берутся со стороны чиновников Минэнерго репрезентационные периоды, удобные и комфортные для них. Когда уже цена стабилизировалась по электроэнергии и при этом демонстрируется большая динамика роста на нефтяном рынке. Хотя это не справедливо брать цены, которые были на пике падения пандемийного периода, когда они опускались до отрицательных значений и потом демонстрировать рост в эпоху спроса на топливо до текущих значений. Думаю, в данном случае нужно было брать более длительные отрезки. И плюс самое главное: Минэнерго говорит о том, что цены не выше инфляции, но это не совсем так. У нас в России инфляция не носит, так сказать, монетарный характер. И базовый тариф на электроэнергию, в том числе ее и раскручивает. Для многих производств это является весьма существенным, куда более существенным чем показано в цифрах Минэнерго фактором».

Статистика, которой располагает президентская комиссия по ТЭК также опровергает доводы министра. По словам участника комиссии, факты свидетельствуют ровно об обратном. Так, для «РН-Юганскнефтегаза» цены с 2015 года по август 2021 года увеличились на 55%, превышение накопленного индекса инфляции составило 23%.

Президентская комиссия по ТЭК указывает на перекос в существующей системе формирования цен на электроэнергию для промышленности.

За последние десять лет выручка АЭС с оптового рынка увеличилась в 2,5 раза, в то время как их выработка за этот период выросла лишь на четверть рассказал источник, знакомый с позицией президентской комиссии по ТЭК.

Он отметил, что рост стоимости электроэнергии усиливает давление на компании промышленного сектора России. На фоне неблагоприятной внешней конъюнктуры, в том числе растущих санкционных рисков, дополнительный рост издержек приводит к снижению конкурентных преимуществ российских компаний на экспортных рынках.

По мнению Полохина, назрела необходимость разработать новые подходы к реформированию сложившейся в начале 2000-х модели регулирования и формирования цен. «Это - предмет для дискуссии, серьезных обсуждений. Я надеюсь, что такая дискуссия не закончена», - резюмирует эксперт ТПП.

Его позицию разделяет заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов: «Нужно перераспределить финансовые потоки между участниками рынка, но при этом учесть интересы государства по развитию требуемых секторов экономики, по сохранению социальной составляющей и в целом по нормализации отношений между участниками рынка».

Фролов указывает на тот факт, что все участники рынка электроэнергии осознают необходимость донастройки действующих механизмов.