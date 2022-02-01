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Кому можно доверять в сети

С начала 2021 года в рунете выявили порядка 90 тыс. материалов с ложной информацией

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Что смотреть, кого читать и кому верить? В нашу эпоху захламленности и заспамленности интернета эти вопросы как нельзя актуальны. Миллионы каналов, блогов, лидеров общественного мнения, – огромный выбор, за который мы так любим всемирную сеть. Но, с другой стороны, в этом информационном потоке можно совершенно сбиться с толку. В определенный момент становится абсолютно не понятно к чьему мнению прислушиваться, что правда, что утка, в стиле новостей «Панорамы», а что - опасный фейк, который может навредить здоровью и жизни людей? Особенно эта проблема обострилась и приобрела нешуточный размах на фоне пандемии. Кто виноват и, самое главное, кому все же можно доверять в сети?

Фейки в интернете, как саранча на полях, – появляются быстрее, чем успеваешь от них избавляться. Громкое сравнение, подумаете вы, и все же официальная статистика наталкивает именно на такие метафоры. Так, по данным Общественной палаты РФ на декабрь прошлого года, с начала 2021 года было выявлено порядка 90 тыс. материалов с ложной информацией.

Для сравнения, цифра почти в три раза превышает показатель 2020 года, когда было зафиксировано около 35 тыс. фейков.

Прошел всего месяц 2022-го, а Роскомнадзор уже заблокировал 1,6 тысяч фейков. Конечно, они на пустом месте не рождаются: популярностью среди дезинформаторов пользуются только актуальные и провокационные темы.

В прошлом году много внимания «фейкоделов» привлекли осенние выборы в Госдуму. Этот начался с громких событий в Казахстане – только за первые десять дней января в российском сегменте соцсетей было найдено почти 2,9 тысяч фейков на эту тему, на втором месте по популярности ложные сообщения о минировании гособъектов. И что-то мне подсказывает, что вскоре в этот список могут войти фейки, связанные с обострением ситуации на Украине.

Однако бесспорным лидером в кругу сетевых нагнетателей и врунишек, безусловно, остается тема вакцинации и борьбы с COVID-19.

Создается ощущение, что интернет наводнили сотни, а то и тысячи людей, которые «знают страшную правду о вреде вакцин». Однако из Соединенного Королевства приходят любопытные новости о том, что в тоннах лжи о пандемии виноваты всего-навсего 12 человек.

Согласно докладу британского Центра по противодействию цифровой ненависти (Centre for Countering Digital Hate, CCDH), именно эта «фейкова дюжина» распространяет в Facebook порядка 70% информации о вреде вакцинации. При этом имена этих пользователей хорошо известны широкой публике – они являются лидерами общественного мнения, владельцами крупных организаций и обладателями аудитории, насчитывающей 62 млн подписчиков.

К слову, сама «индустрия антипрививочников» не бедствует, её годовой доход оценивается минимум в 35 млн долларов. Возникает очевидный вопрос: куда смотрят соцсети?

Ситуация складывается крайне интересная. Официально все крупные ИТ-корпорации борются с распространением дезинформации о пандемии на своих платформах.

К примеру, в октябре 2020 об удалении видеороликов, содержащих недостоверные данные по вакцинации, заявил YouTube, а с декабря 2020 официально в борьбу с дезинформацией о вакцинах против коронавируса COVID-19 вступили Facebook, Instagram и Twitter. Но на деле техногиганты оказываются не способны отследить колоссальный поток фейков, поступающих от одних и тех же пользователей, всего-то 12 человек. Или же они не хотят это делать в силу своих внутренних причин?

На мой взгляд, ситуацию можно описать красноречивым выражением: «что дозволено Юпитеру, не дозволено быку».

Иными словами, если вы селебрити или блогер-миллионник, то, видимо, можете рассчитывать на некоторые привилегии со стороны бигтеха. А то вдруг после блокировки просмотры упадут, или рекламные коллаборации отменятся. Это может показаться конспирологией, но то, что VIP-лист пользователей существует в некоторых соцсетях, например в Facebook, — уже доказанный факт.

В сентябре прошлого года стало известно, что компания составила «белый список», куда попали некоторые особо важные персоны. Из преференций: защита от блокировок на платформе и возможность публиковать материалы, нарушающие правила Facebook. Даже если их отмодерируют, временной лаг будет куда больше, чем у обычного пользователя, и контент за это время успеет набрать тысячи просмотров.

Напомню, что посты «простых смертных» платформа проверяет на наличие буллинга, сексуального контента, экстремистского контента, риторики ненависти и подстрекательств к насилию, фейков.

Получается кто-то, имеющий больше влияния, априори непогрешим, благочестив и никогда не врет? Или же просто, как и у всех корпораций, заточенных на получение прибыли, у Facebook отлажен процесс работы с VIP-клиентурой? А все остальные – подождут.

Здесь возникает и другой вопрос, вызывающий так много споров в последнее время.

Сегодня блогеры становятся отдельным каналом связи. Их влияние на аудиторию порой больше, чем у традиционных СМИ, а вот обязанностей перед законом намного меньше. В отличие от журналистов, блогеров не учат отдельному кодексу этики, правилам фактчекинга и работы с информацией. Они, как принято считать, «просто выражают себя и свое субъективное мнение».

Только вот к их личному мнению прислушиваются тысячи, а то и миллионы человек, для некоторых инфлюенсеры и вовсе являются единственным источником информации. И это объяснимо: каждый день на нас обрушивается огромный поток контента, различных анонсов, релизов, событий, отфильтровать которые чрезвычайно трудно. А главное, для этого нужно время, а оно есть не у всех.

Поэтому пользователь и выбирает несколько, наиболее импонирующих ему, медийных персон и познает окружающий мир сквозь призму мировоззрения любимого блогера. А ответственность за качество и правду? Ее никто гарантировать не может.

Сегодня угроза попасться в ловушку дезинформации велика, как никогда ранее. Конечно, государство предпринимает значительные усилия для борьбы с ложной информацией, осуществляет непрерывный мониторинг интернет-пространства, проводит уроки цифровой грамотности среди населения, штрафует нарушителей.

Тем не менее число фейков продолжает расти бешеным темпом. И факторов, способствующих этому, как минимум несколько: предвзятое отношение соцсетей к своим пользователям, недостаточная модерация на самих площадках, инфлюенсеры, которые испытывают большой соблазн поступиться правдой ради хайпа.

Что же делать в такой ситуации? Думаю, прежде всего быть бдительными.

Доходить до паранойи, конечно, не нужно, но определенно стоит вдумчиво подходить к выбору каналов информации, не сотворять себе кумиров из инфлюенсеров, перепроверять данные в официальных источниках. А лучше, как советуют в знаменитой рекламе, сделать паузу и скушать шоколадку, прежде чем пересылать «шокирующий» пост всем своим друзьям и знакомым, ведь стать по неосторожности распространителем фейков очень просто. А репост, как воробей, перешлешь одному – по всей сети разлетится.

Автор — генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», руководитель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет».

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