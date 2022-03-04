«У России, начиная с 2014 года, уже есть опыт противодействия санкциям»

Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности факультета национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов рассказал «Газете.Ru», чем грозят российской космической программе новые западные санкции, и как отразится на отечественной авиаотрасли запрет на поставки ряда товаров.

— Чем грозят российской космической программе санкции против России?

— Когда мы говорим о российской космической программе, нужно понимать, что у России традиционно было глубокое международное сотрудничество с различными странами. Это вопросы вывода грузов на орбиту, это вопросы сотрудничества по Международной космической станции и многие другие. В принципе, данный вопрос можно разбить на два аспекта. Первый — это, собственно, вывод грузов на орбиту благодаря ракетоносителям. Эта сфера традиционно является самой защищенной, и здесь влияние международных санкций будет минимально. Более сложная ситуация, конечно же, в другой сфере. Это вопросы, связанные со спутниковой техникой. Но у России здесь накоплен опыт, начиная с 2014 года, когда вводились не менее жесткие санкции, связанные с импортом различного оборудования, но, как видите, с того времени опыт накопили — спутники летают, группировка работает, и эти сложности были преодолены. Опыт позволит преодолеть и текущую ситуацию.

— Как отразится запрет на поставки товаров для космической и авиаотрасли?

— Этот вопрос скорее нужно рассматривать в первую очередь с точки зрения авиаотрасли. Ведь наверняка эта отрасль более актуальна для наших граждан. Потом что все мы летаем на самолетах, все мы совершаем поездки в отпуск, ездим отдыхать и так далее. Нужно понимать, что действительно ситуация непростая. Мы впервые получили такой комплекс санкций; в последнюю неделю буквально, можно даже сказать, что буквально открылся настоящий чемпионат по введению санкций — кто больше введет, наверное, можно так говорить, но санкции звучат достаточно угрожающе. Однако если посмотреть ситуацию более конкретно и рассмотреть те санкции, которые вводятся, возникает действительно очень много вопросов. Например, санкции, связанные с лизингом самолетов. Утверждается, что будет запрет на их эксплуатацию и даже появится необходимость возврата самолетов. Но давайте вспомним, что два года мир пребывал в пандемии коронавируса, самолеты массово стояли на аэродоромах, авиаперевозки были минимальны. Мировые авиакомпании и так получили значительный экономический урон. На их поддержку потребовались миллиарды долларов от различных стран.

В некоторых странах эта отрасль вообще находилась на грани банкротства. Трудно представить, что в таких условиях для лизинговых компаний сотни российских самолетов полетят обратно, и по ним больше не будет лизинговых платежей, их надо будет банально где-то поставить — ведь нужно будет где-то найти взлетно-посадочные полосы, арендовать места — это все не бесплатно. Соответственно, возникает вопрос — а какой экономический урон понесут другие страны, где расположены лизинговые компании? И куда полетят теоретически наши самолеты? Может быть, ситуацию можно рассмотреть и с другой точки зрения? Например, говорить о выкупе части самолетов благодаря государственной программе, которую можно было бы открыть в такой сфере? Ведь вопрос действительно очень интересный — сколько сейчас миру и России нужно самолетов? В текущих условиях авиаперевозки значительно сократились: пандемия до конца не прошла, экономическая ситуация полностью не восстановилась.

Действительно, все ли самолеты, которые были когда-то закуплены и которые два года стояли на земле, нам сейчас так необходимы? Это действительно вопрос очень сложный, он требует скрупулезного расчета экономистов, но как базовый сценарий его вполне можно принимать. Другой аспект связан с текущим ремонтом. Мы сегодня слышим и из интернета, и по телевизору, что могут ввести запрет на поставку запчастей, на проведение некоторых сервисных кампаний. Но давайте помнить о том, что такие сервисные организации расположены не только в тех странах, где вводились санкции, но и в других частях мира. Поэтому вопроса с закупкой комплектующих, вопросов с проведением сервисного обслуживания – они точно так же могут быть вполне себе решаемы, но это опять-таки требует глубокой проработки на уровне конкретной ситуации, на уровне конкретных ведомств. Это действительно так.

И если мы рассмотрим, наверное, самый сложный, самый тяжелый вариант, связанный с текущей ситуацией, можно вспомнить и о том, что Россия производит и свои самолеты. Да, они производились в не очень большом количестве, потому что утверждалось, что с экономической точки зрения, с коммерческой точки зрения вернее они менее привлекательны, но в условиях таких санкций стоит вопрос уже национальной безопасности, а не вопрос коммерческой эффективности той или иной техники. ТУ-214 — среднемагистральный самолет прекрасно производился на Казанском заводе. Да, в последние годы он производился штучно и по спецзаказу, но линия есть, технология отработана, и вопрос ее масштабирования это дело инвестиций и дело времени. Да, конечно, время потребуется, но при необходимости это производство можно развернуть.

— А «Сухой-суперджет»?

— «Сухой-суперджет» в данной конструкции, к сожалению, рассматривать достаточно сложно. В нем все-таки достаточное количество иностранных комплектующих. Если мы вспомним историю проекта «Сухой-суперджет», он подразумевался как главный экспортный самолет. Он должен был занять нишу региональных самолетов и поставляться за рубеж. Идея изначально была такова. И отсюда возникла необходимость в серьезной кооперации с зарубежными партнерами — и с французскими компаниями, и с американскими компаниями. Именно поэтому в нем применялось столько иностранных комплектующих. Он должен был летать за рубежом в основном. Но, увы, ситуация изменилась после 2014 года, поэтому в условиях санкций вопросы, связанные с «Суперджетом», скорее, надо рассматривать с точки зрения зарубежной авиатехники, чем отечественной.

— А вопрос выкупа самолетов из лизинга рассматривается?

— Такой вопрос может рассматриваться. Учитывая, что огромное количество авиакомпаний по всему миру понесли тяжелейшие потери, много самолетов было возвращено лизингодателям, возникали огромные перебои в поставках комплектующих, в том числе, действительно, вопрос о выкупе части самолетов можно поставить на повестку дня. Потому что для самих лизинговых компаний возврат такого количества техники уже будет очень большой проблемой.

— Какую поддержку космической и авиа-промышленности уже оказывает правительство?

— Такие программы были запущены уже после 2014 года. Они носили как инвестиционный характер, так и характер поддержки отдельных авиакомпаний, особенно в период пандемии коронавируса. Безусловно, они есть. Вопрос в том, что в текущих условиях их придется обновлять. Но как? Нужно понять, каков будет объем санкций, какой масштаб поддержки необходим. Ведь что мы сегодня видим? Мы видим огромное количество проектов, огромное количество запретов, чего России нельзя делать в Европе: давайте закроем небо, давайте перестанем поставлять запчасти — это ситуация, в которой нельзя вести какой-то конструктивный диалог, нужно подождать, когда обе стороны будут готовы сесть за эти экономические переговоры и понять, где будет найден тот баланс интересов, чтобы можно было осуществлять взаимовыгодную экономическую деятельность.

— Вернемся к космосу. Какие изменения будут на МКС и как вообще отразится на развитии нашей космической программы эта ситуация?

— Традиционно МКС и все проекты, связанные с ней, всегда выносились за скобки. Они не рассматривались ни под какими санкциями, потому что МКС всегда была не просто крупным научным проектом, это был некий символ солидарности, международного единства в научной сфере, в сфере гражданских работ. Но сегодня этот проект действительно находится под угрозой. Американские партнеры не так давно заявили, что никакие санкции не могут затронуть вопросы, связанные с МКС. Только Россия занималась тем, что доставляла грузы и космонавтов на МКС. В последний год мы видим проекты SpaceX по доставке грузов и новых комплексов на МКС, и здесь действительно ситуация меняется. Но все-таки Россия сегодня остается одним из главных транспортных узлов по доставке грузов на МКС.

Кроме того, огромное количество научных программ реализуется именно с Россией. Буквально сегодня у нас были сообщения о том, что есть трения по научным проектам с Германией. Речь о совместных проектах, которые есть — Россия теперь будет их реализовывать самостоятельно. Как мы видим, санкции добираются до высоких космических проектов. Но пока давайте все-так говорить, что это не санкции, это просто некие трения, связанные с тем, что есть сложная ситуация. Будем надеяться, что проект МКС останется таким, как он есть сейчас. Другое дело, что уже неоднократно поднимался вопрос о том, что ресурс МКС заканчивается, и уже всем участникам проекта пора переходить к обсуждению того, а что будет дальше с этой станцией конкретно и что будет дальше с этим международным проектом. Я бы хотел отметить, что в условиях нынешней ситуации вести какие-то переговоры, какое-то обсуждение по такой тематике просто непродуктивно. Потому что ответ будет известен заранее.

— С какими странами возможно сотрудничество по вопросам космоса и насколько оно будет выгодно?

— Космическое сотрудничество - это особый вид совместной деятельности. Всегда страны, которые развивали свои космические программы, старались держаться особняком друг от друга. Космическая программа всегда была достаточно изолированной. В свое время, в 2000-е годы, у нас было сотрудничество с Южной Кореей по развитию их космической программы, и результаты там действительно были. Но сегодня мы видим, что есть космическая программа у Индии, есть совершенно потрясающая по своей успешности космическая программа у Китая. И многие другие страны заявляют, что пытаются начать свои собственные космические программы. В основном это связано с тем, что все острее встает вопрос с национальной орбитальной группировкой спутников для обеспечения телекоммуникаций, для обеспечения военных и гражданских нужд.

И здесь в принципе мы видим очень большие перспективы сотрудничества не только с теми странами, которые уже вовлечены в космическую программу — допустим, это наши партнеры Индия, Китай, с которыми у нас развивается сотрудничество и в других областях, но и с теми странами, которые готовы начать свою собственную, пусть и ограниченную, но все-таки космическую программу. И здесь потенциальный объем сотрудничества может быть достаточно велик. Довольно сложно говорить о конкретных странах, потому что только в Азии четыре страны заявляли о том, что собираются развивать собственные космические программы.

Недавно о собственной программе, пусть и сделанной на частные средства, заявляла даже Новая Зеландия. Таких стран будет довольно много, потому что успех SpaceX окрылил огромное количество стран. Ранее считалось, что космос — это что-то недоступное, чего нельзя сделать. Но сейчас мы видим такие проекты и в Южной Америке, мы видим такие проекты прежде всего в Азии, которые говорят о том, что интерес к национальным космическим программам просыпается.