С заботой о себе: как быть в курсе событий и не сойти с ума

Получение достоверной информации стало, пожалуй, самой главной потребностью россиян в последние дни. Крайне опасен резкий рост числа фейков не только дестабилизирует социально-экономическую ситуацию в стране, но и повышает уровень тревожности пользователей, а в некоторых случаях и вовсе может привести к панике, агрессии и реальным жертвам. ИТ-гигантам, на чьих платформах в большинстве своем и распространяется дезинформация, видимо, глубоко безразличны состояние и безопасность своих пользователей, ведь подобный контент хорошо оплачивается заказчиками. Рассчитывать на добросовестность модераторов онлайн-платформ сегодня не приходится, поэтому нужно самостоятельно проверять факты и заботиться о своей информационной гигиене.

По состоянию на начало марта 2022 года число фейков в сети о ситуации на Украине превысило 1,5 млн сообщений, и продолжает увеличиваться рекордными темпами.

Подчеркну, что речь идет только о русскоязычном сегменте интернета. О том, что происходит в иноязычном секторе сети даже страшно и подумать. При этом создатели вбросов работают как с уже «готовым материалом», выдавая ужасы прошедших восьми лет конфликта в Донбассе за события последних дней, так и штампуют огромное количество искусственных фейков — постановочных фотографий и видеоматериалов. При этом главной целью и тех, и других является усиление панических настроений в обществе и дезориентация граждан.



Первое и самое главное, чему нужно научиться в нынешней ситуации – проверять любые факты.

Фактчекинг уже давно перестал быть исключительной обязанностью журналистов, хотя мы видим, что сейчас некоторые иностранные СМИ им пренебрегают. Многие же инфлюенсеры с многотысячными и даже многомиллионными аудиториями даже не начинали проверять факты. Поэтому сегодня лучше полагаться на себя самого, позаботившись о том, чтобы получать достоверную и проверенную информацию.



Вот несколько основных принципов, которые могут помочь не попасться на удочку лживого контента.

Прежде всего обратите внимание на источник. Фейки чаще всего основываются на чьих-то словах, заявлениях, но при этом в такой новости вы никогда не найдете реальную ссылку на первоисточник.

Также не пренебрегайте проверкой достоверности информации по нескольким новостным ресурсам, при этом обратите внимание, чтобы они не ссылались друг на друга, как это порой бывает в СМИ.

Если же речь идет о деятельности какой-либо компании, всегда прежде всего обращайтесь к их официальному сайту. Скорее всего, там уже есть подтверждение или опровержение тех или иных заявлений.



Обращайтесь за достоверными фактами на государственные порталы: именно здесь размещается информация, официально верифицируемая и подтвержденная органами власти. Кроме того, в начале марта 2022 года Правительство запустило портал «Объясняем.РФ», его цель – предоставлять россиянам правдивую информацию по всем актуальным вопросам.

Ресурс будет работать по аналогу с порталом «Стопкоронавирус.РФ», который уже успел крайне позитивно зарекомендовать себя в период пандемии. При этом список тем, волнующих граждан, будет собираться из соцсетей по всем регионам и обновляться в режиме реального времени.



Будьте критичны, сейчас в сети распространяется много деструктивного контента, призванного в первую очередь воздействовать на эмоциональное и психологическое состояние пользователей.

Никогда не впадайте в панику и не пересылайте сомнительные сообщения из непроверенных источников. Ведь новость может оказаться фейком, а вы уже не только успели встревожиться сами, но и передали беспокойство другим, подвергнув их благосостояние и здоровье опасности.



Особенно бдительными нужно быть в социальных сетях.

Публиковать посты и выражать свое мнение на онлайн-платформах может каждый. Но не стоит забывать про банальную жажду лайков, толкающую авторов контента как можно скорее поделиться новостью, даже если затем окажется, что это был фейк. Более того не все инфлюенсеры признаются, что поторопились и поделились со своей аудиторией «уткой», поэтому ложь так и продолжает гулять на просторах сети.



Еще один бич информационного противостояния – боты.

Обращайте внимание на то, с какой интонацией пишут люди в комментариях, похожа ли та или иная реплика на реакцию живого человека, присутствует ли аргументация мнения. Кроме того, не позволяйте «агрессору» запугать себя и вызвать ответную негативную реакцию.



Стоит подчеркнуть, что сегодня россияне столкнулись с беспрецедентными по своим масштабам информационными атаками, а количество дезинформации и фейков увеличивается критическими темпами.

В связи с этим Государственная дума РФ приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России, а также за дискредитацию их действий по защите страны и поддержанию мира.

Несмотря на это, наша информационная гигиена и способность отличать правду от фейка все еще очень сильно зависит от нас самих. А предложенные инструкции, хотя и могут кому-то показаться очевидными, тем не менее, способны спасти эмоциональное состояние тысяч россиян, а также остановить тотальную инфодемию.

Автор — член Общественной палаты РФ, директор Лиги безопасного Интернета