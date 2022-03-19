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11 лет «миротворчеству» НАТО в Ливии: десятки тысяч жертв, разрушенная страна, утраченная государственность

Операция НАТО в Ливии привела к десяткам тысяч погибших, точное число жертв не удается подсчитать даже сейчас

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Yves Herman/Reuters
Одиннадцать лет назад началась интервенция стран НАТО в Ливию. Вмешательство Альянса в гражданскую войну в Ливии посредством нанесения ракетно-бомбовых ударов по военным целям без ведения сухопутных действий, привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Даже спустя столько лет, точная оценка числа погибших, отсутствует. Речь идет о десятках тысяч жертв.

19 марта 2011 года стартовала военная операция НАТО в Ливии, которая была «легализована» принятой за два дня до этого резолюцией Совбеза ООН 1973, одобрявшей введение бесполетной зоны над Ливией и «все необходимые меры» для защиты ее мирных граждан.

Сперва координацию действий коалиции осуществляли США.

Уже 31 марта Альянс принял на себя командование морской и воздушной операциями в Ливии, соединив их в единую операцию «Объединенный защитник». Она официально завершилась 31 октября уже после убийства Муаммара Каддафи в Сирте, и объявления восставшими о формировании временного правительства.

Всего же за семь месяцев самолеты НАТО совершили в Ливии свыше 26 тыс. вылетов, из них 9,6 тыс. - ударных, поражено около 5 тыс. целей. Одновременно продолжались поставки Великобританией и Францией оружия ливийским повстанцам

По данным, которые приводил ТАСС, в результате внутреннего вооруженного конфликта были убиты от 20 до 50 тыс. человек, более 740 тыс. человек из шестимиллионного населения покинули страну.

«Выжившие обитатели разбомбленных авиацией НАТО домов свидетельствовали, что, помимо постоянных жильцов, на тот момент там находились беженцы из других районов Ливии, – приводила один из примеров «ошибок» Альянса, комментируя доклад правозащитников, востоковед Елена Супонина в интервью РИА «Новости». – Они приехали к родственникам в деревню, считавшуюся безопасной, поскольку там не было войск Каддафи, никакой боевой техники. Но в стране, охваченной войной, безопасных мест не бывает».

«Правозащитники задавались вопросом, почему летчики НАТО, наверняка с помощью систем, улавливающих инфракрасное излучение, знавшие о скоплении людей на объекте, нанесли еще и повторный удар?», – отмечала Супонина.

Военное вторжение стран НАТО было совершенно неоправданным шагом, убежден профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов.

«Ситуацию можно было разрешить путём переговоров с Каддафи, который предупреждал, что кризис может перейти в необратимую фазу в случае внешнего вторжения, – говорил он в интервью RT. – Так и вышло — последствия затронули не только Ливию, но и страны Европы, которые столкнулись с потоком мигрантов из Ливии и других стран Африки».

Характерно, что в 2016 году Барак Обама назвал военное вмешательство США в ливийский конфликт своей самой крупной внешнеполитической ошибкой. Он фактически признал, что после свержения Каддафи американцы и НАТО так и не смогли обеспечить восстановление стабильности в Ливии и помочь ей в формировании нового правительства.

Впрочем, вероятно, НАТО и не ставило перед собой задачу наладить нормальную жизнь в Ливии после войны, предполагает эксперт Российского совета по международным делам Григорий Лукьянов.

«Вся поддержка переходного периода осуществлялась после завершения операции через миссию ООН. А этого было явно недостаточно для нормализации положения в регионе. Оказалось, что ливийская проблематика гораздо сложней, чем это предполагалось вначале, – пояснил он. – Даже спустя десять лет страны ЕС и международные организации не способны стать гарантами политических договорённостей в Ливии».

Как итог вся история с действиями НАТО в Ливии стала восприниматься в мировом сообществе, по сути, как фиаско.

Два года назад генсек Альянса Йенс Столтенберг даже попытался переложить ответственность за случившееся на Евросоюз.

«В первую очередь это была инициатива ЕС. Лишь спустя некоторое время европейские союзники попросили о помощи, и НАТО оказала поддержку союзникам в операциях в Ливии», - сказал он.

Однако, как итог Ливия по сути утратила государственность, заявлял год назад министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Последствия этой авантюры — преступной, противозаконной авантюры — мы пожинаем до сих пор. Прежде всего, конечно же, ливийский народ», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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