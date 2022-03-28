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«Нет рублей – нет газа» и «отмена» русской культуры: что пишут Telegram-каналы

Новые условия продажи газа западным странам и попытки «отменить» российскую культуру стали главными темами Telegram-каналов

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Gleb Garanich/Reuters
Новые условия продажи газа потребителям из недружественных стран и попытки «отменить» русскую культуру на Западе — что интересовало Telegram-каналы на минувшей неделе.

На прошлой неделе много шума наделало заявление Владимира Путина о том, что недружественные страны теперь должны расплачиваться с Россией за газ в рублях.

Реакция европейских «партнеров» не замедлила себя ждать.

Например из Берлина последовала реакция в том смысле, что Германия могла бы расплачиваться за поставки российского газа в рублях, но для этого ей пришлось бы нарушить санкции, введенные против Центробанка России. Об этом заявил глава комитета бундестага по климату и энергетике Клаус Эрнст.

«Да, это могло бы быть, но Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка и тем самым обходить собственные санкции. Обязательство платить в рублях, вероятно, также было бы нарушением договоров о поставках газа», — сказал Эрнст.

«Мы не про то, что если заарканились, то рассчитываете обойтись без русского газа (спойлер – не обойдетесь). Мы про то, что заморозка $342 млрд наших резервов тоже была нарушением всех мыслимых договоренностей», — пишет Никита Кричевский в своей «Антискрепе».

А между тем количество украинских беженцев в странах Евросоюза продолжает быстро расти. В Управлении комиссара ООН по делам беженцев заявили о более чем 3,6 миллионов граждан Украины, покинувших страну с начала спецоперации.

«Однако главное миграционное испытание для Евросоюза еще впереди: не исключено, что ситуация на Украине вызовет перебои с поставками зерна и спровоцирует продовольственный кризис в развивающихся странах Африки и Ближнего Востока, — предполагает ИА «Стекломой». — А это значит, что в скором времени Европе может грозить повторение миграционного кризиса 2015 года с самыми непредсказуемыми последствиями».

На минувшей неделе в Сербии вспоминали, как двадцать три года назад натовцы начали уничтожать Югославию, пишет «Адекват».

«Просто потому, что могли. Просто потому, что самоназначились правильной стороной истории и истово верили, что это навсегда.

Их «навсегда» прямо на глазах навсегда уходит. А наша с сербами память остается. Об их неистребимом лицемерии, густо замешанном на садизме. О каждой из тысяч его жертв. О том, что нет суверенитета без силы. И еще о том, что для наших народов нет ценности выше, чем свобода быть собой, как бы бешено на нее ни покушались извне», — пишет Telegram-канал.

В пятницу, общаясь с представителями культуры, Владимир Путин не мог не коснуться наиболее актуальной темы в этой сфере: «Сегодня пытаются отменить целую 1000-летнюю страну, наш народ. Пресловутая «культура отмены» превратилась в отмену культуры. Из концертных афиш вымарывают Чайковского, Шостаковича, Рахманинова, запрещаются русские писатели, их книги».

«Особенность нашей культуры в том, что, даже находясь в оппозиции официозу и/или вдали от дома, большинство выдающихся российских творцов не теряли чувства патриотизма, духовной связи с Родиной и своим народом. Упомянутый Путиным Рахманинов умер не в родном Новгороде, а, не приняв Советской власти, эмигрировал в Штаты, где и скончался в 1943 году. Однако уже умирая от рака, он давал концерты, вся прибыль с которых шла на помощь Советскому Союзу.

Достоевского Николай I чуть не расстрелял, в последний момент заменив казнь ссылкой, а сложно найти большего литературного патриота. Грибоедов – не только автор известной комедии, но и выдающийся дипломат, для устранения которого британцы инспирировали погром российского консульства в Персии. Толстой не только великий писатель, но и боевой офицер, дравшийся с англичанами и французами за Севастополь. Задолго до начала нынешних событий в фейсбуке давали месячный бан за цитаты из Гоголя, Булгакова, Бродского или Солженицына. Список можно продолжать бесконечно.

С точки зрения современного Запада, вредна вся русская культура от Пушкина с его обращением к «клеветникам России» до Гергиева с концертами в разрушенных Цхинвале и Пальмире. Вся наша культура учит сражаться за Родину не щадя себя. Она продвигает и романтизирует образ единой, справедливой, великой, сильной и независимой России…», — напоминает «Мейстер».

Тем временем в Барселоне из-за протеста украинской диаспоры отменили концерт Эмира Кустурицы и его группы The No Smoking Orchestra.

«Сербский режиссёр не угодил украинцам своей пророссийской позицией, а владельцы площадки даже не стали сопротивляться напору. Концерт должен был состояться во Дворце каталонской музыки в Барселоне 30 марта. Там же 5 марта ожидалось выступление пианиста Дениса Мацуева, но его тоже отменили с формулировкой «из-за текущей ситуации в отношениях между Россией и Украиной».

Русофобия в Европе и США цветёт буйным цветом и теперь уже точно касается не только русских, но и тех, кто с нами солидарен», — констатирует РИАN.

Ну и к новостям спорта.

Россия не позволит требовать от спортсменов осуждения специальной операции на Украине, заявил на минувшей неделе министр спорта Олег Матыцин. По его словам, требования осуждения спецоперации или действий президента России для получения доступа к соревнованиям совершенно неприемлемо

«Наш президент всегда был гарантом успешного развития спорта, тут нужно сохранить патриотическую позицию, но и уважать принципы международного сотрудничества. И защищать права, если есть юридические основания», - заявил министр.

«Здесь можно вспомнить, как Международная федерация шахмат (ФИДЕ) на шесть месяцев дисквалифицировала российского гроссмейстера Сергея Карякина. Именно из-за его высказываний в поддержку спецоперации. История эта имела большой резонанс

А еще можно напомнить про российского гимнаста Ивана Куляка, который на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) вышел на церемонию вручения медалей с буквой Z на груди. Теперь Международная федерация гимнастики собирается его дисквалифицировать на один год

Понятно, что возможности защиты прав российских спортсменов сейчас искусственно ограничены. Но понятно и то, что любые имеющиеся возможности надо использовать. А не махать в рукой, мол, «все равно не получится» - делать так нельзя ни в коем случае», — убежден «Доктор прописал».

На этом все.
До следующей недели.

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