Чем государство поможет IT-отрасли: освобождение от налоговых проверок, льготы, кредиты и не только

В России стимулированию развития ИТ-отрасли уделяется особое внимание, компаниям предоставляются беспрецедентные льготы. Например, с 2021 года для разработчиков отечественного ПО снижены налог на прибыль с 20% до 3%, страховые взносы - с 14% до 7,6%. Кроме того, налогом на добавленную стоимость не облагается реализация на территории России исключительных прав на ПО и базы данных, включенные в соответствующий Единый реестр. И если на вступление в силу этих преференций потребовалось около полугода, то сегодня законотворческие процессы значительно ускорились, и такие новшества как обнуление налога на прибыль, льготные кредиты и освобождение от налоговых проверок - это уже реальность.

В последние недели о мерах поддержки IT-отрасли было сказано немало, но особое звучание и четкие контуры они приобрели на встрече правительства и представителей отрасли 26 марта 2022 года.

В своем выступлении заместитель председателя правительства России Дмитрия Чернышенко обнадежил: «Государство делает все возможное, чтобы можно было наращивать бизнес и создавать новые рабочие места».

Среди озвученных направлений поддержки особенно важны, пожалуй, те, что наиболее близки и понятны людям, чьими силами отрасль растёт и развивается – айтишникам. Ведь фраза о том, что «кадры решают всё», сегодня, как никогда, актуальна.

И эти предложения, как нам удалось выяснить, нашли отклик у целевой аудитории.

В частности, государство готово помочь в решении жилищного вопроса и выдавать айтишникам льготную ипотеку под 5%. При этом глава Минцифры Максут Шадаев выразил надежду, что Москва, Санкт-Петербург и Нижний Новгород смогут погасить из собственного бюджета еще 3% кредита, чтобы итоговая ставка не превышала 2%. В свете недавнего повышения ставки по льготной ипотеке с 7 до 12% годовых, такое предложение особенно кстати.

Предполагается, что заёмщик должен быть сотрудником аккредитованной IT-компании, иметь профильное образование и получать доход от 200 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и от 150 тыс. рублей — в регионах.

По прогнозам министра, в ближайшие три года льготную ипотеку смогут получить около 50 тыс. человек.

«Об ипотеке задумывался уже давно, но нормальные ставки были только на новостройки, а снимать квартиру и выплачивать кредит ещё за одну, в которую смогу заселиться только через два – три года, было нереально. Теперь вижу для себя все шансы справить новоселье в ближайшее время», – говорит, например, Иван Аронов, веб-разработчик.

Ещё одна хорошая новость – пересмотр критериев для государственной аккредитации IT-компании и отмена ограничения на минимальное количество сотрудников (ранее их должно было быть не менее семи).

«В нашей команде нас пятеро, и на текущий момент больше не требуется. Но, чтобы получить льготы, меня даже посещали мысли формально трудоустроить знакомых. Хорошо, что на малый бизнес теперь смотрят серьезно, ведь нам есть что предложить рынку», – отмечает Анна Ефимова, владелец студии веб-дизайна.

Не менее актуальна и анонсированная ранее отсрочка от призыва на военную службу.

Ее можно будет получить в лучших традициях отрасли – дистанционно, без личного визита в военкомат.

Важно, что перечень компаний, которые подпадают под действие льгот, предлагается расширить: в него будут добавлены продавцы российского софта, даже если они не являются его собственниками, интернет-компании, которые зарабатывают за счёт продажи рекламы или подписки на контент, а также производители отечественных программно-аппаратных комплексов, в том числе в сфере кибербезопасности.

В рамках мероприятия от Натальи Касперской, президента группы компаний «InfoWatch», прозвучало предложение о создании национальных стандартов информационной безопасности. Это связано с тем, что в мае Минцифры планирует запустить первую версию маркетплейса российского программного обеспечения, в безопасности и надёжности которого пользователи должны быть однозначно уверены.

Данный проект будет особенно востребован, если в нём будет реализована функция поиска софта в сравнении его с зарубежными аналогами, добавлены отзывы реальных пользователей, перечислены основные плюсы и минусы продуктов.

Для развития отечественного ПО потребуются немалые средства, и государство предлагает решение в виде грантов, которые будут выделяться по линии Минцифры. Их объём предполагается увеличить, а порядок получения - упростить.

«Давно думал подать заявку на грант, но опыта в этом не было, а сбор документов немного пугал, ведь можно было получить отказ при неправильном оформлении. Теперь такая проблема должна решиться – главное грамотно презентовать свой продукт!», – отмечает Сергей Вивьер, разработчик ПО.

Пока в части грантов планируется выделить порядка 20 млрд рублей для замещения корпоративных решений.

По словам Максута Шадаева, стартапы смогут рассчитывать на гранты размером до 500 млн рублей, а в крупные разработки есть возможность инвестировать до 6 млрд рублей.

Отдельным плюсом станет схема кредитного софинансирования со стороны государства и бизнеса, которая вернется к пропорции 80% на 20%, как было во время пандемии, вместо текущих 50% на 50%. Кроме того, отечественным компаниям планируется компенсировать до 80% расходов на онлайн-рекламу, что значительно расширит горизонты планирования.

«Решение задачи системного финансирования спроса на уже готовые продукты способно компенсировать недостаток венчурных инвестиций в отрасль и повысит в моменте мотивацию команд на достижение результата», – отмечает предприниматель Анна Мещерякова.

Предполагается, что заявленные преференции позволят загрузить работой специалистов, чья деятельность была так или иначе связана с зарубежными компаниями.

Особенно радует, что вопросом подготовки таких специалистов занимаются не только на федеральном, но и на региональном уровне, как, например, в Нижегородской области, где созданы Центр импортозамещения, Центр управления трудовыми ресурсами и Региональный центр продвижения отечественного ПО. Да и нижегородская платформа HiBrain для подготовки и трудоустройства IT-специалистов выглядит весьма перспективно.

Немногие регионы могут похвастаться собственной экосистемой, объединяющей как профессионалов, так и начинающих специалистов, а также ведущие IT-компании, учебные площадки и представителей власти.

На наш взгляд, начало весьма достойное.

Минцифры пообещало в ближайшее время запустить сайт, где в доступном формате в режиме реального времени будут агрегированы все идеи и предложения по мерам господдержки IT-отрасли с возможностью отслеживания статуса их выполнения.

Уверены, что такая поддержка будет оценена по достоинству и её результаты мы увидим у себя на десктопах и смартфонах очень скоро.

Автор — директор АНО «Центр глобальной ИТ-кооперации».