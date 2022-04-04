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Сетевые челленджи и их мистификация: реальны ли угрозы безопасности молодых людей в Сети

Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев высказался о социальной оценке современных челленджей

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Аппарат Молодежного цифрового омбудсмена
Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни, и теперь в Интернете набирает популярность новый вид активности – челленджи. Их социальная оценка достаточно противоречива: на разных платформах можно встретить как одобрение, так и осуждение подобных занятий. Чаще всего огласке придаются негативные и даже трагические последствия выполнения челленджей, что вызывает отрицательное восприятие в обществе такого рода «испытаний». Но что из того, что известно о сетевых челленджах, правда, а что – лишь мистификация? В сегодняшней колонке мы разберем, с какими заданиями сталкиваются подростки в соцсетях, насколько опасными они могут быть и нужно ли их запрещать.

Сегодня соцсети – это не только средство общения и развлечения. Многие люди используют цифровые платформы в том числе с целью заработка или обучения. Для улучшения вовлеченности своих подписчиков инфлюенсеры могут использовать множество типов активностей даже в рамках одного аккаунта. А растущая конкуренция только подталкивает авторов создавать новый, более интересный и необычный контент. В последнее время большую популярность набирают массовые движения – челленджи, флэшмобы и тренды. И если последние два типа активностей обычно не вызывают пристального внимания общественности и правоохранительных органов, нельзя сказать то же самое о челленджах.

Объяснить это можно самой природой данного слова.

Challenge переводится с английского языка как «вызов» (или «бросать вызов»); по сути, это задание «на слабо».

Данное понятие часто путают с флэшмобом. Основное отличие состоит в количестве участников и мотивации самого человека.

Флэшмобы – это массовые акции, в которых группа мобберов (участников флэшмоба) выполняет заранее обговоренные действия по сценарию на публику. Например, онлайн-флэшмоб «Спасибо врачам», в котором пользователи снимали короткое видео, держа табличку с благодарностью, или же массовые танцы под песню группы Little Big «Skibidi». Цель челленджа – испытать себя, поэтому в основном в них участвует один человек, а массовость подобные ролики приобретают путем распространения или «передачи вызова» от автора другому лицу.  

В феврале 2022 года я принял участие в заседании Координационного совета уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, входящих в Уральский федеральный округ, по теме «Безопасность несовершеннолетних в условиях сетевых челленджей». На этом мероприятии с обширным докладом, посвященным инструментам выявления опасных сетевых челленджей, выступил представитель TikTok. Он озвучил достаточно дискуссионные тезисы, дающие пищу для размышлений и, помимо прочего, отнес к разряду угроз информационной безопасности молодых людей мистификацию онлайн-челленджей. 

Хочу поделиться с вами некоторыми данными, прозвучавшими на заседании.

Так, согласно статистике 48% всех существующих на сегодняшний день челленджей являются веселыми и безобидными, 32% имеют определённый риск, 14% оцениваются как «рискованные и опасные», остальные 8% – как «очень опасные».

Приведенные данные подтверждают, что не все челленджи безопасны и безобидны.

Достаточно продолжительное время в «топе» челленджей находились несколько очевидно опасных и рискованных заданий, например, открутить автомобильные колпачки и т.д.
С последним челленджем многие уже успели познакомиться в начале 2021 года, причем целевой аудиторией такого вызова были подростки 10-17 лет.

Смысл этого «вызова» – скрутить как можно больше колпачков с колес автомобилей и не быть пойманным владельцем транспорта или прохожими. Первоначально тренд задумывался как шутка и не имел никакого хулиганского подтекста: один из блогеров решил разыграть своего знакомого и скрутил колпачки с его машины. Но по самому видео было не совсем понятно, что владелец авто – знакомый блогера. В данном случае это стало определяющим критерием, поскольку совершение подобных действий по отношению к незнакомцам имеет вполне конкретные негативные последствия.

С точки зрения закона такие действия, безусловно, наказуемы.

С 16 лет подростков можно привлечь к административной ответственности по статье 7.27. КоАП РФ.

Им грозит штраф, сумма которого не превышает пятикратную стоимость похищенного имущества, но и не может быть ниже одной тысячи рублей.

Также за ненадлежащее воспитание ребенка к ответственности могут привлечь родителей или опекунов по ст. 5.35 КоАП РФ.

С технической точки зрения, отсутствие колпачка никак не изменит функционала автомобиля: в основном они только предотвращают загрязнения. Средняя стоимость обычного колпачка – пять рублей; за брендированные можно получить порядка 1000-2000 рублей. Но основной целью школьников при выполнении «вызова» было не заработать деньги на карманные расходы, а получить адреналин от совершения хулиганских действий.

При этом реакция владельца автомобиля может быть весьма непредсказуема. В Воркуте действия подростка настолько вывели автомобилиста из себя, что одним лишь словесным осуждением он не ограничился и избил нарушителя.

Но, несмотря на вышесказанное, не все челленджи являются опасными. Многие «вызовы» безобидны и даже полезны: например, «проходить в день 10 000 шагов», «не есть шоколад две недели» и т.д. Однако чаще всего огласку получают именно те челленджи, которые повлекли за собой неблагоприятные последствия для пользователей. С одной стороны, такое информирование помогает обезопасить людей, ведь «предупрежден – значит вооружен». С другой стороны, когда часто слышишь о чем-то негативную информацию, общее предоставление об этом явлении закономерно меняется в худшую сторону.

Попробуем разобраться: действительно ли сетевые челленджи представляют реальную опасность, или же она мистифицирована?

«Мистификация» – намеренное введение аудитории в заблуждение. Она прослеживается во всех сферах творчества – в музыке, литературе, живописи. В сфере медиа и, в частности, челленджей зачастую происходит то же самое. Основная проблема мистификации – в самих челленджах: желание побить чей-то рекорд, заполучить внимание общества или же просто проверить реакцию своего организма на какое-нибудь действие мешает здравой оценке человеком рисков и последствий их совершения. Это относится как к людям, которые запускают «вызов», используя при этом монтаж, так и к пользователям, которые повторяют эти тренды, причиняя вред себе и окружающим.

Так рождается следующая проблема – негативное отношение к определенному челленджу вызывает отрицательное отношение ко всему явлению и, как следствие, –мистифицирование данного жанра видеороликов.

Вернемся к статистике, которую мы приводили ранее: 8% челленджей действительно могут причинить реальный ущерб пользователю и окружающим.

Однако стоит отметить, что сейчас принимаются всевозможные меры по снижению данной статистики. Одна из таких мер – блокировка или удаление видео с опасными действиями.

Платформы, на которых выпускаются ролики, проверяют контент, определяют потенциальные риски с помощью различных инструментов и могут самостоятельно заблокировать видео в первые минуты его публикации, руководствуясь тэгами, музыкой и общим содержанием. В случае, если челлендж прошел первичный «фильтр», существует возможность вторичного отбора: «пожаловаться» на ролик и помочь предотвратить негативные последствия могут сами пользователи.

Кроме того, вопрос о блокировке определенных видов подобного контента не раз поднимался в Государственной Думе РФ.

В частности, речь идет о видео, которые провоцируют подростков на участие в челлендже с употреблением больших доз лекарств от аллергии, о которых упоминалось выше.

Проверки челленджей также постоянно инициирует Роскомнадзор. На практике известны случаи, когда видеоролики были удалены или ограничены в доступе. Такие действия также могут помочь снять завесу негатива вокруг челленджей и «очистить» Интернет от потенциально опасного контента.

Подведем итог.

В мире растущих возможностей удивить пользователей Интернета бывает сложно, из-за чего производители контента пытаются «совершить невозможное» и запустить челленджи, дабы заполучить драгоценное внимание подписчиков. Действительно, на сегодняшний день в Сети можно увидеть разные челленджи как позитивного, так и негативного характера.

Команда Молодежного цифрового омбудсмена напоминает: чтобы не причинить вред самому себе и окружающим, пользователям и производителям контента следует оценивать риски и последствия как своих действий, так и распространения таких роликов.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен

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