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Web 3.0 — спасение венчурной ИТ-отрасли в России

Уход иностранных компаний с российского рынка открыл новые возможности для отечественных

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Сегодня сообщество ИТ-специалистов в выборе будущей среды развития разделилось на два типа. Кто-то остается в России и ищет возможности для реализации своих планов, а кто-то перебирается в другие страны. Подавляющее число ИТ-специалистов отказываются от идеи покидать страну по разным причинам: семейные обстоятельства, патриотизм, отсутствие условий или/и возможностей за пределами Родины. Некоторые покидают страну, поддавшись панике, опасаясь, что ИТ-сфера пропадет и из представителей технологической отрасли в России останутся лишь крупные компании, такие как «Яндекс», «Озон» и другие. Однако из-за ухода иностранных компаний с российского рынка открываются возможности для развития аналогичных отечественных решений в сформированных рынках.

«Сегодня поддержка технологических инициатив в стране стала еще сильнее. Со стороны Правительства РФ принимаются меры для создания еще более благоприятной среды развития ИТ-отрасли. К тому же каждый специалист может внести свои предложения, которые качественно повысят эффект принимаемых в правительстве решений. На главной странице сайта госуслуг есть раздел, в котором собирают информацию о срочных мерах поддержки для ИТ-компаний», — говорит Валерий Маюшкин, генеральный директор ООО «ЮР-ЛИ».
 
В России меры поддержки компаний и ИТ-специалистов запущены и уже дают положительные результаты, однако один важный сегмент ИТ-сообщества остался без внимания, а именно представители венчурного бизнеса — стартапы.
 
«Венчурные ИТ-стартапы не сравнятся ни с одним экономическим явлением в скорости развития, внедрения инноваций, карьерного роста и оказываемого положительного эффекта на экономику. При всех приоритетах сегодня представители венчурного сегмента попали в большой коллапс. Из-за текущей ситуации и западных санкций для стартапов с российскими корнями появилось большое количество условий для участия в международном венчурном рынке, в ведении операционной деятельности, в привлечении инвестиций, в регистрации компаний, в открытии расчетного счета и т. д. Даже в обмен на доступ к венчурному рынку за рубежом стартаперы не хотят вовлекаться в геополитические игры, обычный стартапер просто хочет строить свою компанию на глобальном рынке, создавать новые технологические продукты и делать мир лучше, помогая своей родине, семье и всем, кто им дорог» — считает Игорь Кожелин, директор по работе с партнерами и инвесторами частной российской космической компании Success Rockets.
 
Главной особенностью развития венчурных стартапов является доступ к глобальным рынкам, капиталам, честной конкуренции, свободному перемещению, а также отсутствие каких-либо притеснений по национальному или иному признаку.
 
Может сложиться ошибочное впечатление, что сейчас для того, чтобы работать на глобальных рынках гражданам Российской Федерации необходимо покинуть родину и принять все вытекающие решения. Однако существует способ помочь венчурным стартаперам внутри страны.

В России сложилась уникальная ситуация, где появилась возможность кратно увеличить скорость и количество глобальных стартапов, создающих децентрализованные технологии WEB 3.0 (также известная как Web3) — это интернет-технология нового поколения, которая опирается на машинное обучение, искусственный интеллект (ИИ) и технологию блокчейн.
 
«В нашей стране есть возможность сформировать самые благоприятные условия развития отрасли на глобальном уровне. В 2021 году произошел невероятный взлет интереса к криптопроектам. По оценкам CBInsights, за первые 3 квартала 2021 года инвестиции в данное направление выросли на 384% по сравнению со всем 2020 годом — с $3,1 млрд до $15 млрд. Сложившаяся геополитическая ситуация и тренды в мире дают российским стартапами возможность развивать более интенсивно сегмент специалистов венчурного рынка. В РФ необходимо усилить общую компетенцию специалистов в технологиях WEB 3.0. ИТ-специалистам в нашей стране выпадет возможность стать лидерами отрасли, а всем участникам рынка — получить положительный экономический эффект.

В таком случае стране удастся не только сохранить венчурный рынок, но и, как следствие, стать лучшей платформой развития децентрализованных автономных компаний. Популярность использования технологий WEB 3.0 позволит создать новую цифровую экономику», — отмечает Кирилл Морозов, руководитель обособленного подразделения «Usetech» в Иннополисе.
 
Развитие в венчурном мире технологии Web3 специалистами из России во многом зависит от созданных благоприятных и законных условий, а также от вклада участников отрасли: основателей стартапов и инвестиционного венчурного сообщества.
 
«Для создания в стране венчурной среды за счет развития интернет-технологий Web3 необходимо определить юридические и экономические возможности конвертации токенов в рублевую валюту, определить требования и описать общепринятую механику реализации технологических Web3-проектов в венчурном формате для российского и глобального рынка, не ограничивать возможности перемещения по миру, создать единую офлайн-площадку для обсуждения актуальных вопросов в ИТ-отрасли, реализовать централизованную платформу для публикации разъяснительных и обучающих материалов для представителей ИТ-отрасли в России, объединить онлайн-представителей всех интернет-отраслей в стране. Главным фокусом в развитии ИТ-отрасли в России должны оставаться специалисты, в частности представители венчурного мира, которые являются двигателями инноваций и новых технологий. Положение страны дает возможность нам создать новую цифровую экономику. Речь сейчас идет даже не о исключительном сохранении сегмента венчурных предпринимателей, а о возможности стать страной-лидером по числу и качеству специалистов, которые живут в России, ориентированы на глобальные рынки и являются топами по уровню создания технологий Web3», — считает Иван Шумилов, генеральный директор Abivee.

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