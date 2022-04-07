Фильтрация контента: будут ли новые правила YouTube влиять на мировосприятие молодежи

Начиная с 11 марта 2022 года видеохостинг YouTube начал блокировать каналы российских государственных СМИ. В компании заявили, что правила платформы запрещают контент, который «отрицает или минимизирует» события, связанные с насилием. Распространение недостоверной информации на внешнеполитической арене порождает негативное отношение к России как со стороны иностранных граждан, так и внутри самой страны.

Сегодня в мире практически не осталось людей, которые не знают, что такое YouTube. Его русскоязычная версия появилась еще в 2007 году и с этого момента началась активная популяризация портала. На 2021 год количество пользователей платформы превысило 2 млрд человек. YouTube сейчас – своего рода интернет-аналог телевидения. Молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет используют эту платформу для просмотра видеоконтента на 22,4% чаще, чем обычное кабельное телевидение.

Согласно пользовательскому соглашению YouTube сервисом могут пользоваться лица старше 13 лет, однако такие возрастные ограничения могут быть сняты родителями или опекунами. Более 56% российских пользователей данного видеохостинга – молодежь. Но в целом платформа является одной из самых востребованных площадок практически для всех возрастных групп.



Популярность сервиса говорит о том, что пользователи доверяют платформе, ведь, исходя из правил видеохостинга, предполагается, что контент, который допускается к публикации, неоднократно проверяется. А это означает, что в большинстве случаев информация является достоверной и непротиворечащей законодательству. Конечно, пользователи в это однозначно верят. Но так ли это?





YouTube как платформа «информационного противостояния»

Распространение «вирусных материалов» и закон

С конца февраля 2022 года в адрес Общественной палаты РФ и Роскомнадзора приходят сотни обращений от граждан с просьбами принять меры в отношении видеохостинга. (TДело в том, что после просмотра видео всплывают рекламные ролики, которые описывают ситуацию военно-политической мировой напряженности. Причем шокирующие и опасные для детской психики видео прокручиваются даже перед просмотром или после просмотра роликов, рассчитанных на дошкольную аудиторию.Юридическая ответственность за публикацию таких материалов может быть разной. Например, распространение информации, содержащей насилие и (или) призывы к насилию противоречат основным принципам Конституции РФ, а также Закону РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», который в статье 4 устанавливает «…недопустимость использования СМИ для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих … культ насилия и жестокости… Ответственность может быть разной: начиная с дисциплинарной, и заканчивая уголовной.В большинстве случаев за злоупотребление свободой СМИ следует ответственность по ст. 13.15 КоАП РФ. Что касается публичного распространения заведомо ложной информации (фейковой), сегодня мы можем говорить как об административной, так и об уголовной ответственности.

Под распространением заведомо ложной информации понимается информация, не соответствующая действительности, о чем достоверно было известно тому, кто ее распространил под видом достоверной.



Не так давно в Уголовный кодекс РФ была введена статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий», под которую может подпадать большинство таких «вирусных» роликов, имеющих место на YouTube.



В действующим Уголовном кодексе РФ также содержатся: ст. 207.1. «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан», ст. 280.3 УК РФ – «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях».





Почему растет количество фейков?

Чем чреваты блокировки российских каналов?

Одна из причин - YouTube подвергает блокировке каналы зарегистрированных в соответствии с законом российских СМИ. Количество заблокированных каналов уже достигло 60, среди них: «РБК», «Пятый канал», «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24» и т.д.. А это основные информационные каналы, которые востребованы на территории нашей страны. По каждому из случаев блокировки Роскомнадзор направлял обращения в адрес видеохостинга с требованием обеспечить сводный доступ к информации для всех пользователей платформы, однако исполнены они не были.Фактическая цензура, которой сегодня подвергаются официальные российские СМИ, означает, что пользователи видеохостинга теперь не смогут иметь «полноценный» доступ к разносторонней информации, представленной различными источниками, который может позволить увидеть ситуацию с разных сторон. Согласно новым правилам YouTube блокировке теперь подлежат видео, где говорится об ответственности НАТО за происходящее, геноциде на Донбассе, биологическом оружии Украины, а также где фигурирует ставшая символом российской спецоперации буква Z, пишет газета «Известия» Односторонний взгляд, который создается ввиду новой «политики» платформы и транслируется ее пользователям, «укореняет» распространение в обществе «неполной информации» о происходящих событиях. Длительная трансляция одной позиции создает некий «информационный вакуум» у человека, загоняет его в своего рода «информационный тоннель», что впоследствии может повлечь видоизменение системы ценностей, сформировать неверные взгляды и представления.Особенно это явление опасно для молодежной аудитории, которая в большинстве случаев еще не успела сформировать критическое мышление и свою собственную позицию, но при этом доверяет платформе, которой длительное время пользуется.Говоря о российском законодательстве, согласно вышеупомянутому Закону РФ «О СМИ» «граждане имеют право на оперативное получение через СМИ достоверных сведений о деятельности государственных органов и организаций, общественных объединений, их должностных лиц…».

Но могут ли они полноценно реализовывать это право в условиях блокировки каналов официальных источников?



Все это можно рассматривать как некоторую угрозу безопасности пользователей медиапространства, причем не только российских. Безопасность подразумевает право на получение объективной, качественной и достоверной личностно и общественно значимой информации.



Ее недонесение или донесение в искаженном виде создает множество рисков и угрожает безопасности не только конкретного пользователя, но и всего общества.





Что в итоге?

Вряд ли сегодня можно говорить об однозначном доверии со стороны пользователей видеохостингу YouTube ввиду его намерения транслировать «однобокие взгляды» на самые разные события.

Чтобы разобраться в ситуации, пользователю нужно «покопаться» в множестве источников.



Блокировка каналов СМИ на YouTube, конечно, затрудняет поиск информации, но не ограничивает его полностью. Практически у каждого издания есть свой официальный Telegram-канал, веб-сайт, сообщество в социальной сети «ВКонтакте», некоторые имеют свои TV-каналы.

Так или иначе, будем надеяться, что в скором времени эта напряженная ситуация разрешится и доверие к данной платформе, столь популярной среди молодежной аудитории, вновь сможет повыситься. Но этому сможет способствовать только нейтральная позиция видеохостинга, отказ от цензуры и курс на донесение разносторонней интересующей пользователей информации.



Будем следить за происходящим и заботиться о своей медиабезопасности.

Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.

