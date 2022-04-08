«Спасибо! Мы вас ждали…»

Секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин на этой неделе привезли гуманитарную помощь в Запорожскую область. В населенных пунктах на освобожденных территориях побывали и другие российские парламентарии, а также общественные деятели.

В населенной пункте Розовка открыта общественная приемная главы ДНР, чтобы решать вопросы с поставкой продуктов и предметов первой необходимости.

Также волонтеры продолжат поиск пропавших родственников, сообщил секретарь генсовета «Единой России», отвечая на вопросы жителей.

«Сейчас самое главное — это помочь людям с гуманитарной помощью. Это продукты, предметы первой необходимости, необходимо обеспечить лекарствами местную больницу. Люди будут оставлять координаты своих семей здесь, в здании администрации. Наши волонтеры, которые работают сейчас в Мариуполе в гуманитарном центре, будут находить семьи, стыковать, вывозить. Помогать всем, что необходимо», — подчеркнул Андрей Турчак.

Как рассказал Денис Пушилин, также будет открыт центр занятости, чтобы общественные работы были за оплату.

«Что касается восстановления жилья — сейчас идет оценка. Некоторые здания не подлежат восстановлению. В каких-то случаях нужно закрыть тепловой контур. Что касается более серьезного восстановления, планируем строить малоэтажные быстровозводимые микрорайоны», — рассказал он.

В населенных пунктах, где восстановлена работа по соцполитике, идет сбор документов для восстановления пенсий и социальных пособий. Также прорабатывается вопрос установки банкомата, чтобы у жителей была возможность снимать деньги.

В своем Telegram-канале Турчак рассказал об обстановке в Мариуполе, где «Единая Россия» открыла гуманитарный центр.

«Город сильно пострадал в результате боев, сотни домов разрушены или сгорели. «Азов» с гражданскими объектами не церемонился — оборудовал в них огневые точки, а при отходе целенаправленно разрушал, — подчеркнул Турчак. — Россия обязательно все это восстановит. Сейчас важно обеспечить безопасность и восстановить тепловой контур в пострадавших домах. А сразу по окончании спецоперации в Мариуполь зайдут наши строители. Все навалимся. Восстановим и дома, и предприятия, и порт, и школы с садиками».

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» заметил, что «уже сейчас идет работа над тем, чтобы пенсионеры с освобожденных территорий получали наши пенсии. Пока им назначают минималку. Но по мере установления дел, стажа, выплаты вырастут. «Ни у кого не должно быть сомнений — Россия здесь навсегда», — заверил Турчак.

В среду депутат Госдумы Игорь Кастюкевич посетил Детскую областную клиническую больницу в Херсоне, чей главврач солгала временной военной администрации о том, что учреждение не нуждается в лекарствах. Так, руководитель лечебного учреждения отказалась от жизненно важной помощи, а потом и вовсе перестала появляться на рабочем месте.

И. о. главврача Виктор Бурдовицын не стал отказываться от помощи России: «Медицина должна быть вне политики, наша задача — общаться со всеми врачами всего мира, выбирать из этого лучшее и работу делать получше с каждым днем».

Как рассказал RT Кастюкевич, в медучреждение вскоре приедут врачи из ЛНР и ДНР, а также доставят все необходимые препараты.

Он признался, что в последнее время часто слышит от разных людей вопрос, что заставляет каждый раз возвращаться в освобожденные территории, уходя с гуманитарными конвоями дальше по населенным пунктам Херсонской области.

«Ответ очень простой — люди, — разъяснил Кастюкевич. — Обычные мирные люди, которые живут там без элементарных продуктов и лекарств. Мы приезжаем в очередной населенный пункт, раздаем все, что привозим, и выясняем потребности. Одним нужны лекарства от болезней щитовидки, другим — от давления, третьим жаропонижающие для детей. Я уж не говорю о крупах, муке, масле, тушенке. Многие плачут, скрывают лица. Эти женщины и старики запуганы украинской националистической властью, нацбатальонами, ВСУ. Люди просят, чтобы мы вернулись и привезли то, что необходимо для поддержания жизни. И мы возвращаемся. Снова и снова. Держим данное слово и радуемся, когда видим улыбки на их лицах. Кто-то произносит вслух, у кого-то читается во взгляде: «Спасибо! Мы Вас ждали…».

В свою очередь, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова недавно посетила Республиканский травматологический центр в Донецке, где проходят лечение дети, попавшие под обстрелы ВСУ и получившие серьезные ранения. Для пациентов детского травматологического отделения она привезла лекарственные препараты, которые им были необходимы.

«Дети идут на поправку. Одна девочка выписывается как раз завтра с братиком, просила разыскать ее родителей в Мариуполе, отвезти лекарство. Мы постараемся обязательно!» — сказала Анна Кузнецова.

Вместе с советником главы ДНР по правам ребенка Элеонорой Федоренко, директором по развитию Фонда детского доктора Рошаля Максимом Ладзиным Кузнецова пообщалась с врачами, детьми и их родителями, чтобы уточнить, какая еще помощь необходима. Она отметила, что некоторые дети после выписки из больницы нуждаются в длительном восстановлении.

Кузнецова и представители Фонда детского доктора Рошаля договорились, что тем ребятам, кому необходимо, будет предоставлена возможность пройти реабилитацию в Москве, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Депутат Госдумы, известный московский хирург Бадма Башанкаев еще в начале марта рассказал, как медики из России прибыли в ДНР для оказания помощи своим коллегам.

Он отметил, что врачи, приехавшие в Донбасс, взяли отпуска и за свой счет отправились в республику. Также депутат рассказал, что сначала созвонился со своими знакомыми донецкими хирургами и узнал, какая именно помощь нужна, а также в каких специалистах нуждаются в первую очередь. После этого разговора Башанкаев обзвонил российских коллег и предложил им приехать в ДНР.

«Они из разных регионов — Москвы, Подмосковья, Башкирии, Калмыкии, Осетии и других», — отметил он.

Башанкаев подчеркнул, что все откликнувшиеся — добровольцы и работают бесплатно.

А вот депутат Дмитрий Хубезов совершил несколько поездок в Донбасс.

«Первый раз, еще в феврале, пересекать границу было волнительно и непонятно. Сегодня такого нет — рядом со мной мои коллеги, в которых я не сомневаюсь, за моей спиной — моя Страна, каждый житель которой знает, зачем мы все на этой донбасской земле.

Тот размах добровольческого движения, который развернулся среди медиков, еще раз показал, что новый «вызов» нас сплотил, я вижу, как он объединил страну, как все мы готовы грудью встать за Русский мир!

Запад ошибался в начале 2000-х, ошибся в 2014 году и «наступил на те же грабли» сейчас — мы не дрогнем, не встанем на колени и не усомнимся в нашем президенте и его решениях. … Мы — единый народ, мы — народ-победитель! Нас не сломить!»