«IT-специалисты нужны России как никогда»

По известным причинам, начиная с конца февраля, во всех отраслях российской экономики происходят значительные изменения и перестройки. Особенно остро это касается IT-отрасли: производители зарубежного программного обеспечения уходят с рынка, российские серверы и сайты российских компаний подвергаются негативному внешнему воздействию.

На этом фоне, а также из-за курса рубля и введённых санкционных ограничений многие технические специалисты стали задумываться над переездом за рубеж. Для одних это возможность чувствовать себя в большей безопасности, для других – попытка найти себя в иностранной компании и получать зарплату в валюте.

Тем не менее, быстро меняющаяся политическая повестка — не повод делать поспешные выводы.

Мы решили посмотреть на ситуацию под другим углом и рассказать, почему для IT-специалиста остаться в России – это лучшее решение, и что ждёт IT-отрасль в России в ближайшем будущем.

IT-специалисты в России – на вес золота

Не секрет, что по всему миру за последние 10-15 лет сильно вырос спрос на айтишников. Между государствами идёт соперничество за технологии, за цифровое господство. Та страна, которая наиболее эффективно развивает свой технологический потенциал, имеет огромное преимущество. Поэтому IT-специалисты уже давно стали некоей «элитой общества»: их переманивают компании и страны, «хантят» и идут навстречу по любым пожеланиям.

В конце 2016 года компания HackerRank опубликовала исследование о том, в каких странах проживают лучшие разработчики: Россия заняла в этом рейтинге второе место, лишь немного уступив Китаю. При этом в исследовании отмечено, что русские разработчики являются самыми сильными в мире по части работы с алгоритмами – наиболее популярной и конкурентной нишей в программировании.

Сейчас в России просто не хватает разработчиков.

К такому выводу пришли в IT-холдинге TalentTech, проведя опрос «HR-вызовы — 2021», в котором приняли участие более 500 российских компаний. 33 % из опрошенных организаций имели сложности при поиске IT-специалистов. Дефицит высококвалифицированных кадров составил в 2021 году 150 000 человек, а к 2024 году это число достигнет 300 000. Это говорит о том, что без работы в России IT-специалисты точно не останутся.

Про релокацию

Безусловно, некий отток «мозгов» из России всё равно будет происходить. Этот процесс является естественным и существовал он всегда и во всех странах, но если ранее самыми популярными странами для переезда были США, Германия, Нидерланды, Великобритания и еще ряд стран Евросоюза, то сейчас к этому списку прибавились ОАЭ, Израиль, Бали, Таиланд, Армения, Грузия, Турция, Кипр.

Не будем приводить аргументы, почему та или иная страна хуже для жизни, ведь всё познаётся только на собственном опыте. Тем не менее переезд только из-за более высокого уровня заработной платы – не всегда хорошая идея, так как стоимость жизни, например, в тех же европейских странах зачастую выше, чем в России, и прямо пропорциональна зарплате.

«Вообще, много где в Европе зарплата будет ниже, чем в России. Уезжать только из-за размера зарплаты практически не имеет смысла. В России соотношение зарплаты к стоимости жизни лучше, свободных денег на руках остаётся больше», — комментирует пользователь на Habr.com.

Под «свободными деньгами» понимаются средства, которые остаются после уплаты всех налогов, сборов, платежей за ЖКХ, медицинских страховок, а также оплаты жизненно необходимых продуктов и товаров.

Также среди разработчиков всё больше мнений появляется о том, что Москва — самый комфортный и технологичный город Европы для жизни.

«Круглосуточно работающие магазины, супермаркеты и аптеки, доступные сервисы такси и каршеринга, мобильный банк, безналичные платежи, доступный интернет, огромное количество бесплатных точек Wi-Fi, онлайн-доставки продуктов и товаров, взаимодействие с государственными органами через интернет — не существует мегаполиса в Европе, где всё это реализовано в том же объёме и качестве, как в Москве», — считает другой пользователь на Habr.com.

На законодательном уровне обсуждается расширение программы по репатриации специалистов-соотечественников, что может иметь существенную востребованность в текущих условиях, связанных с отношением к россиянам за рубежом.

Что предлагает государство

IT-отрасль в нашей стране позиционируется как самая перспективная. Большинство мер господдержки направлены именно на IT-компании и IT-специалистов.

Какие это меры (указ Президента РФ):

1. Для IT-специалистов:

- отсрочка от призыва в армию до достижения 27 лет;

- льготная ипотека под 5 % годовых.

2. Для IT-компаний:

- снижение ставок по страховым взносам;

- снижение до 0 % ставки по налогу на прибыль на 3 года;

- запрет на выездные налоговые проверки до 2025 года;

- льготные кредиты до 3 % годовых на продолжение работы и новые проекты.

В текущих условиях, когда Россию пытаются изолировать от многих стран, остро встаёт вопрос в создании собственной сильной и независимой информационной инфраструктуры.

Не стоит сомневаться, что работа будет, и её будет много.

Об импортозамещении или зачем России столько айтишников

В России процесс импортозамещения в IT-сфере начался 6-8 лет назад. Ещё в 2019 году доля российского ПО в закупках государственных органов достигла 65 %. Отечественные решения стали выбирать и крупные коммерческие компании.

«На российском рынке есть конкурентоспособные отечественные IT-решения. В ряде отраслей, к примеру, в финтехе мы занимаем лидирующие позиции, и наш опыт перенимают в Европе и США», — считает управляющий партнер ГК IT Expert Михаил Грибов.

Но есть и «отстающие» отрасли, на развитие которых потребуются силы квалифицированных IT-кадров.

Итак, на какие проекты и направления обратить внимание IT-специалисту?

1. Разработка комплектующих для железа (серверов, процессоров, модемов, коммутаторов, маршрутизаторов). Большинство из них Россия импортирует из других стран. Часть из них можно заменить, другую часть придётся разрабатывать с нуля.

2. Кибербезопасность. В марте произошел ряд DDoS-атак на сайты и серверы российских компаний, в том числе на сайты государственных органов. Поэтому специалисты по защите от кибератак будут особенно востребованы.

3. Разработка нового ПО. С российского рынка уходят четыре крупнейших поставщика ПО: EPAM, Oracle, Microsoft и SAP. Их услугами пользовались не только крупнейшие коммерческие российские компании, но и госсектор. Поэтому всё больше государство смотрит в сторону создания собственных независимых аналогов.

4. Разработки для госсектора. Количество вакансий IT-специалистов в госсекторе значительно выросло. С 24 февраля по 15 марта 2022 года на сайте hh.ru было опубликовано 2 700 предложений по IT-специальностям в госсекторе: это на 108 % больше, чем за аналогичный промежуток времени в 2021 году.

5. Банковская сфера. Российские банки, попавшие под санкции, также как никогда нуждаются в компетентных IT-специалистах. Предстоит не только решать проблемы, связанные с международными ограничениями. Много работы предстоит в части реализации банковских продуктов для граждан, в первую очередь – краткосрочных вкладов.

6. Российские социальные сети. В связи с блокировкой социальных сетей компании Meta (признана экстремистской организацией) (Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией), Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)) на государственном уровне задумались о создании их отечественных аналогов. Немало работы предстоит и с теми соцсетями, в которые переходят пользователи: ВКонтакте, Одноклассники, RuTube. Объективно требуется повышать их юзабилити, разрабатывать новые функции, обновлять интерфейсы.

«IT-специалисты нужны нашей стране как никогда, — считает разработчик Виталий Красельников. — Да, в России есть качественное и удобное ПО, у нас одни из самых удобных интернет-банков, но в каких-то сферах нам нужны серьезные доработки. Нет полноценных аналогов той же продукции Intel и AMD. Нам предстоит разрабатывать процессоры, писать операционные системы и программы».

Всё это говорит о том, что у IT-специалистов есть огромный карьерный потенциал. Российское государство планируют существенно увеличить количество грантов и объём выдаваемых кредитов на новые разработки.

В связи с этим IT-отрасль ждёт значительное увеличение числа рабочих мест, на которые требуются квалифицированные кадры.

Для них, в свою очередь, будут создаваться максимально комфортные условия труда. Причём речь идёт не только о зарплате, но и о других методах материальной и нематериальной мотивации. Это и оплата различных курсов и тренингов, и гибкие графики работы с возможностью полной или частичной «удалёнки», и благоприятные условия труда (зоны отдыха в офисе, оплата питания и проезда, корпоративные мероприятия и хакатоны).

Помимо отсрочки от армии и пониженной ставки на ипотеку, вероятно, будут и другие преференции для IT-специалистов. Это могут быть льготные кредиты на покупку участков земли или автомобилей, льготы, касающиеся количества дней отпуска и другие меры.

Спрос на айтишников будет расти в геометрической прогрессии.

Так что данный период стоит рассматривать как время возможностей, а не упущений. Сейчас отличное время, чтобы сделать старт в карьере или добиться еще большего успеха, если вы уже состоявшийся специалист. Используя те возможности, которые сейчас предоставляет государство, можно не только существенно увеличить уровень доходов, но и положить в портфолио ряд крупных проектов, которые только повысят вашу стоимость как IT-специалиста на рынке в дальнейшем.