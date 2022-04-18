«Российские военные действуют очень точно»

Полковник ЛНР Владимир Полуполтинных заявил, что бойцы ВСУ в Мариуполе просто боятся сдаваться в плен, так как их за подобные попытки «убивают свои же». Одновременно Владимир Зеленский не исключил для Мариуполя судьбы Иловайска, где в 2014 году была окружена и уничтожена большая группировка националистов и вооруженных сил Украины. Хотя, логически рассуждая, не так уж и трудно прийти к выводу о том, что для сохранения человеческих жизней Зеленский просто должен отдать приказ сложить оружие.

Уход от ответственности?

Владимир Зеленский в конце прошлой недели сравнил ситуацию в Мариуполе с ситуацией, сложившейся под Иловайском в августе-сентябре 2014 года. Как известно, тогда именно в Иловайске была окружена и уничтожена большая группировка националистов и вооруженных сил Украины.

«Да, возможно, будет Иловайск», – подтвердил Зеленский.

Однако, при этом он заявил, что о том, как действовать дальше, «нужно спросить у наших военных».

Судя по всему, Владимир Зеленский просто боится взять на себя ответственность, хотя, очевидно, понимает, что для сохранения человеческих жизней просто обязан отдать приказ сложить оружие.

«Убивают свои же»

Более того, как заявил в интервью RT полковник ЛНР Владимир Полуполтинных, бойцы ВСУ просто боятся сдаваться в плен, так как их за подобные попытки «убивают свои же».

«Судя по убитым и пленным, практически сейчас 90%, да даже 99% — это резервисты, призванные в начале спецоперации.

Все в основном со Львовской области... уже сажают в окопы пограничников, военную полицию и даже в плен взяли одного ваишника, это военная автоинспекция... посадили в окоп, сказали, что на два дня, и забыли», — сказал он.

По его словам, пленные рассказывают, что, когда ехали в Донбасс, настрой у них «был боевой, хороший».

«Быстро поняли, куда попали»

«На второй день уже все поняли, куда попали. Но убежать... Пять человек у них вроде пытались убежать, но их всех свои грохнули. А к нам сдаваться в плен боятся, потому что свои же опять грохнут. Им в плен сдаваться только всем подразделением надо», — отметил Полуполтинных.

О настроениях среди сдавшихся хорошо свидетельствует интервью Евгения Плавцова, бывшего военнослужащего 17-й танковой бригады ВСУ.

«Я был согласен сдаться. [Дальнейшее сопротивление] было бесполезным. Вода заканчивалась, медикаменты тоже. Дальше сидеть смысла не было», – рассказал он порталу «Украина.ру».

«Командиры отказывались сдаваться»

При этом решение сдаться в нем созрело давно, «ещё где-то две-три недели назад». При этом, Плавцов признал, что командиры долгое время отказывались складывать оружие, а ведь именно они «принимают решение».

В воскресенье в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что окруженной на территории металлургического комбината «Азовсталь» украинской группировке действительно предложили сложить оружие и сдаться.

Однако, по словам Конашенкова, которые приводит газета «Известия», киевский режим запретил вести переговоры о сдаче в плен и приказал на месте расстреливать желающих сложить оружие среди украинских военнослужащих и иностранных наемников.

В целом же происходящее демонстрирует, что выбранная военным руководством тактика ведения спецоперации оказалась во многом верна.

Значение Мариуполя

Так, крупные части ВСУ и националистов оказались скованы под Киевом, Черниговом и другими украинскими городами в глубине территории страны. Они не могли их передислоцировать в Мариуполь, где были скованы и окружены более 8000 человек, большую часть из которых составляют националистические батальоны.

Одновременно российскими военными уничтожалась военная инфраструктура, что тоже мешало снабжению ВСУ оружием и техникой.

Таким образом, Мариуполь, безусловно, остаётся на данный момент важнейшим этапом специальной военной операции.

А ее главной целью остаётся освобождение Донбасса. И в этом смысле, благодаря правильно выбранной тактике, она успешно реализуется.

«Им надо сдаваться, или они будут уничтожены»

В свою очередь, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подтвердил, что российская армия сразу создавала внутренние и внешние кольца вокруг самых значимых украинских городов, чтобы отрезать их от подкрепления.

«Мы сегодня методично проводим весь график своей операции, идет сковывание противника: помощи никакой он не получает и не получит. Следовательно, они находятся в котле — им надо сдаваться, или они будут уничтожены», – цитирует Кошкина телеканал «360».

Тактика котлов, по словам эксперта, в военной науке известна не одно столетие.

В нынешних обстоятельствах российские военные действуют очень точно, убежден он.

«Главное — окружить противника, чтобы он и морально, психологически чувствовал себя неустойчиво, и подкрепления нет, и боеприпасов нет, и горюче-смазочных боеприпасов нет. При этом им постоянно предлагают сдаться — это такой закон», — сказал Кошкин.

«Будем действовать по плану Генштаба

Что же касается самого хода операции, об этом ещё на прошлой неделе высказался президент Владимир Путин на совместной со своим белорусским коллегой пресс-конференции на космодроме Восточный.

«Я часто слышу вопросы, можно ли побыстрее? Можно, это зависит от интенсивности боевых действий, а интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями.

Наша задача ‒ достичь всех намеченных целей, минимизируя эти потери. И мы будем действовать ритмично, спокойно, по плану, который изначально был предложен Генеральным штабом», – заверил президент.

Глава российского государства также заверил, что спецоперация будет продолжаться до её полного завершения и решения тех задач, которые были поставлены с самого начала.