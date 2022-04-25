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Против конфликта с Россией: о чем говорят соцопросы жителей стран Запада

Опрос: подавляющее большинство граждан зарубежных стран выступают против вовлечения в конфликт с Россией

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Francois Lenoir/Reuters
Подавляющее большинство граждан зарубежных стран выступают против военного участия их стран в конфликте с Россией. Отдельные социологические опросы свидетельствуют и о том, что на Западе растет доля недовольных поставками оружия Украины. При этом даже в американских СМИ все чаще говорят, что Белый дом просто пытается отвлечь внимание сограждан от внутренних проблем Америки, вызванных в том числе антироссийскими санкциями.

Опросы, проведённые международной социологической службой IPSOS в 27 странах мира, продемонстрировали абсолютное несогласие граждан этих стран с возможным участием в конфликте на территории Украины.

Так, 72% – то есть, более двух третей – опрошенных заявили, что их страна должна избегать такого военного участия.

Примечательно, что против военного вовлечения выступает большинство граждан в каждом из 27 стран, где проводился опрос. Наиболее высок этот показатель в Венгрии (90%), Турции (86%), Саудовской Аравии (82%), Израиле и Малайзии (81%).

Например, в Германии согласны с тем, что страна не должна принимать участие в военном конфликте, 76% опрошенных, а в США, Великобритании, Франции – по 65%.

Наименьшее количество пацифистов обнаружилось в Канаде – против военного участия здесь выступают 56%. В Швеции – 58%, в Испании – 59%, в Польше – 61%, пишет ИА REGNUM.

Более того, большинство граждан 27 стран, где проводился опрос, считают, что экономический кризис не позволяет их странам оказывать даже финансовую помощь Украины – с этим утверждением согласились 61% опрошенных.

Другие соцопросы, результаты которых публикуются в последние дни, также отражают тенденцию, которую нашла отражение в исследовании IPSOS.

Например, 50% жителей Германии отказалась поддержать поставки вооружений Украине, а «за» высказались лишь 43%, написала газета «Взгляд» со ссылкой на данные института Insa.

«Среди сторонников СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) экспорт тяжелого вооружения встречается со значительно большим скептицизмом, чем в среднем: среди товарищей 55% против и только 41% за поставку. Среди избирателей союза (Христианско-социального союза) 55% голосуют за тяжелое вооружение (40% против), а сторонники партии «Зеленые» даже 72% (25% против)», — говорится в публикации.

На этом фоне уровень одобрения президента Джо Байдена в США опустился до 33%.

Таковы данные опроса от 13 апреля 2022 годп, проведённого Quinnipiac University. При этом ещё год назад деятельность Байдена одобряли 48% американцев.

Характерно, что 54% опрошенных американцев не одобряют деятельность своего президента.

В целом же большинство американцев воспринимают последние два года как нескончаемую череду кризисов.

Как отметил ведущий Грег Гатфелд, в ходе опроса, проведенного Американской психологической ассоциацией, 87% респондентов заявили, что живут в постоянном кризисе. Фактически каждый прохожий в США может наброситься на другого с кулаками, цитирурт журналиста ФАН.

«87% американцев чувствуют, что последние два года были нескончаемой чередой кризисов. Спасибо, Джо Байден. Или Обама?» – иронизирует телеведущий.

«Экономику США дестабилизирует Белый дом, – говорит другой обозреватель Fox News Такер Карлсон. – К примеру, среди прочего был запрещен импорт российской нефти. В результате цены на нефть немедленно выросли. Вот что происходит, когда вы встряхиваете рынок таким образом. Американцы пострадали сразу же».

По его словам, американцев убеждали в том, что ограничительные меры в отношении Москвы «позволят одержать моральную победу» над российским президентом Владимиром Путиным.

При этом, как говорит Карлсон, «Россия всё равно может продавать свою нефть на глобальных рынках, ведь мир не присоединился к нашему бойкоту, это говорит о том, что в этой игре проигравший вовсе не Владимир Путин, он – победитель».

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