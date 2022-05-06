Меры поддержки IT: что было, что есть, и чего еще ждать индустрии

В начале марта президент Владимир Путин издал указ №83, тем самым поручил правительству усилить и принять меры поддержки отечественных IT-компаний, в частности в сфере налогообложения и налогового контроля. Сегодня все меры поддержки IT-отрасли можно разделить на три главные категории — это меры налогового и неналогового характера, а также меры, направленные на повышение мотивации специалистов в этой сфере.

К первой группе я бы отнесла меры, направленные на:

- освобождение до 31 декабря 2024 года IT-компаний от налога на прибыль — ранее налог составлял 3%;

- установление налоговых льгот для компаний, работающих в сфере распространения рекламы, а также компаний, деятельность которых связана с реализацией, установкой, тестированием и сопровождением отечественного ПО. До сегодняшнего дня данные категории компаний были сознательно исключены из так называемого «налогового маневра» и не подпадали под льготы);

- освобождение аккредитованных организаций от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного надзора и муниципального контроля на срок до трех лет.



К мерам неналогового характера сегодня относится:

- обеспечение грантовой поддержки перспективных разработок в сфере IT;

- предоставление льготных кредитов не более чем под 3% — на обеспечение текущей деятельности IT-компаний и реализацию ими новых проектов;

- упрощение порядка проведения госзакупок критически важных отечественных разработок в сфере IT.



А к третьей группе — мерам, направленным на стимулирование мотивации IT-специалистов необходимо отнести:

- предоставление льготных условий по ипотеке для работников IT-компаний и обеспечение повышения уровня их заработной платы. Так, на данное направление планируется выделить бюджетные средства в качестве компенсаций IT-компаниям;

- упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы в аккредитованных организациях, и получение ими вида на жительство;

- предоставление отсрочки от призыва на военную службу для сотрудников IT-специалистов до достижения ими возраста 27 лет (на период работы в этих организациях).



Стоит отметить, что для реализации каждой из указанных групп мер поддержки IT-отрасли должен быть принят соответствующий нормативный правовой акт.

По некоторым мерам акты были уже приняты. Например, по налоговым мерам, отсрочке от армии, льготной ипотеке и грантам, а по другим — трудоустройство иностранных граждан, упрощение процедуры госзакупок — еще находятся в стадии разработки и принятия.



На мой взгляд, сегодня меры налогового характера являются наиболее подробно проработанными с точки зрения регулирования сферы, поэтому целесообразно более детально рассмотреть их, разобрать, кто и как имеет право получить налоговые льготы и преференции в рамках новых положений.



В рамках освобождения IT-компаний от налоговых и иных видов проверок следует отметить следующее:

1. По закону № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года аккредитованные IT-компании до 31 декабря 2024 года действительно освобождены от плановых проверок, однако – только в рамках государственного и муниципального контроля. Стоит отметить, что сегодня этот вид контроля не включает в себя ни налоговый, ни валютный контроль.

2. В рамках освобождения от налоговых проверок издано письмо Минфина РФ № 03-02-06/21331, в соответствии с которым до 03 марта 2025 года приостановлено проведение любых выездных налоговых проверок для IT-компаний, кроме проверок, назначенных с согласия руководителей (их заместителей) вышестоящих налоговых органов и ФНС России.



В качестве критерия авторизации IT-компаний для получения доступа к мерам этого вида поддержки названа аккредитация организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий (аккредитованные организации).

Правила аккредитации сегодня установлены постановлением Правительства РФ от июля 2021 № 929 «О государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».



В рамках этого постановления аккредитацию вправе получить российская IT-компания независимо от организационно-правовой формы при условии, что она:

1) разрабатывает и реализует разработанные ею программы для электронных вычислительных машин, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа по каналам связи независимо от вида договора

и (или)

2) оказывает услуги (выполняет работы) по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), устанавливает, тестирует и сопровождает программы для электронных вычислительных машин, базы данных.



Сама процедура аккредитации, как правило, не вызывает у компаний сложностей и носит заявительный характер, заявление подается через портал Госуслуг.

Деятельность компаний, как правило, подтверждается по ОКВЭД (релевантные виды деятельности по ОКВЭД в данном случае: 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.04, 62.09, 63.11.1). Однако – в соответствии с принятым в развитие Указа №83 ФЗ от 26.03.2022 № 67-ФЗ — аккредитация — далеко не единственное условие применения налоговых льгот.

В частности, применение нулевого налога на прибыль возможно только если IT-компания удовлетворяет следующим критериям:

1) Среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период составляет не менее семи человек.

2) Не менее 90% всех доходов IT-компаний должны быть от:

- продажи ПО собственной разработки (привлекать подрядчиков можно); или

- оказания услуг по разработке, адаптации и модификации ПО; или установки, тестирования и сопровождения ПО, если оно было разработано, продано или модифицировано организацией.



Таким образом, сегодня не все IT-компании подпадают под требования об освобождении от налога на прибыль.

Например, разработчики прикладного программного обеспечения, использующие уже созданные российскими компаниями элементы информационных систем, в частности: базы данных, ядра систем управления программно-аппаратными комплексами и интернет-сайтами, программы шифрования, созданные и обученные модели искусственного интеллекта.



На мой взгляд, каждый из этих элементов требует огромных затрат и расходов на их создание, сертификацию, обладает уникальными качествами, поэтому при разработке комплексного ПО невозможно (ни финансово, ни в части трудозатрат) каждый элемент программы написать «с нуля».

Так, например, для создания «голосового помощника», нецелесообразно одновременно изобретать новый вид базы данных, системы управления базой данных, которые будут использоваться им, и т.д. – существует большое количество российских разработок.



Невозможность самостоятельного создания всего контура ПО будет усугубляться с популяризацией использования элементов искусственного интеллекта, которые требуют точности программирования и данных для обучения алгоритмов.

В результате существующие препятствия для использования разработчиками уже созданных и апробированных моделей ИИ может приводить к снижению качества критического программного обеспечения. Например, комплексных систем управления на транспорте, которые могут включать в себя помимо систем собственной разработки большой объём сторонних баз данных.



Вместе с тем текст мартовского указа президента РФ очень четко говорит о предоставлении налоговых преференций именно для аккредитованных организаций, без предъявления дополнительных требований НК РФ в части среднесписочной численности работников и распределение доли выручки от IT-деятельности.

При этом, интересно, что право на освобождение от плановых проверок в рамках государственного и муниципального контроля, установленное законом № 46-ФЗ от 08 марта 2022 года, получили все аккредитованные IT-компании без предъявления дополнительных требований.



Таким образом, сегодня важно разрешить учитывать в выручке для получения льготы доходы от реализации не только программного обеспечения собственного производства, но и ПО, находящегося в использовании на законном основании, если оно включено в российский реестр.

Реализация такого предложения позволит не только предоставить меры поддержки в соответствии с условиями мартовского указа Владимира Путина, но и позволит ускорить импортозамещение как в государственном, так и в частном секторе.



Кроме того, важно разрешить учитывать в составе льготной выручки и техническую поддержку в отношении ПО, которое не было разработано или модифицировано лицом, предоставляющим такую техподдержку.

Сегодня осуществлять техническую поддержку с использованием льгот могут только те компании, которые были поставщиками ПО и баз данных или осуществляли их внедрение, в ином случае существует риск того, что весь бизнес лишиться права на предусмотренные законодательством льготы, так как критерий по составу 90% выручки не будет выполнен.

Это предложение представляется важным внедрить, поскольку большинство иностранных поставщиков ПО ушли с российского рынка, лишив льгот российские компании, которые не могут учесть техподдержку в составе выручки для применения льгот по налогу на прибыль и социальным взносам.

Автор — член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России, директор по правовым инициативам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ).