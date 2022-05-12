Комментарии, лайки, репосты и закон: какова связь

Развивающиеся цифровые технологии открывают перед человеком большие возможности для общения, обмена опытом и знаниями с другими людьми разного возраста, в том числе с представителями других стран и культур. Как и в любом другом явлении, у цифровых технологий, помимо явных положительных черт, существует ряд рисков и угроз, которым необходимо противостоять для создания защищенной и благоприятной цифровой среды. К таким угрозам относятся: распространение фейков, кибербуллинг, оскорбления, клевета и другие деяния, которые все чаще совершаются в интернет-пространстве. В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: где та самая грань между столь необходимым сегодня для молодых людей способом самореализации в новых реалиях - в цифровом пространстве, и нарушением законодательства? Это и постараемся разобрать в сегодняшней колонке.

О первой молодежно-экспертной диалоговой площадке команды МЦО

Прежде чем переходить к экспертной части статьи, я хочу сказать несколько слов о нашем недавнем мероприятии, итоги проведения которого и послужили идеей освещения данной темы. 14 апреля 2022 года в рамках IX Московского юридического форума в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) состоялась молодежно-экспертная диалоговая площадка нашей команды по теме: «Общение в Сети: где грань между способом самореализации и нарушением законодательства?».

В ходе мероприятия экспертным сообществом и молодежью обсуждались наиболее острые на сегодняшний день вопросы, посвященные современной цифровой коммуникации, ее положительным чертам, а также новым (или всего лишь обновленным?) рискам и угрозам.

Ключевым итогом работы площадки стало предложение экспертного сообщества Молодежному цифровому омбудсмену инициировать процедуру создания в России нового акта саморегулирования цифровой среды как дополняющего элемента его регулирования, - Кодекса этики (поведения) детей и молодежи в цифровом пространстве. Эта идея была положительно воспринята нашей командой, и мы уже начали ее проработку.

Возвращаясь к самой площадке, нельзя не отметить очень теплое приветственное письмо участникам площадки от Москальковой Татьяны Николаевны - Уполномоченного по правам человека в РФ, в котором она подчеркивает роль института Молодежного цифрового омбудсмена в создании диалоговых площадок между экспертами и молодежью.

В мероприятии помимо представителей Молодежного совета при Уполномоченного по правам человека в РФ приняли участие представитель аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО - Югре, представители аппарата Ассоциации юристов России, ФГУП «Главный радиочастотный центр», университеты: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГППУ, МПГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, Финансового университета при Правительстве РФ, а также представители Союза юристов-блогеров. Огромную благодарность хочется выразить, конечно, организатору всего форума - университету имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Итак, рассказав о мероприятии, которым без преувеличения наша команда может гордиться, поговорим подробнее о некоторых дискуссионных вопросах, которые были на нем подняты.





Лайки, репосты, стикеры, emoji и т.д. – новый механизм невербальной коммуникации?

Невербальная коммуникация – это средства общения, система не имеющих словесного выражения символов, знаков и действий, которые используются для передачи информации. Такая коммуникация расширяет возможности человеческого взаимодействия, не «загоняет» его в рамки речевых инструментов, дает выразить свои взгляды, эмоции и чувства.

Лайки, репосты, эмоджи, стикеры – это, безусловно, способ коммуникации, причем вовсе не обязательно именно невербальной, но назвать его новым вряд ли можно, это в своей совокупности обновленная «система символов», не новый язык, что очень важно понимать.

Он преследует те же цели, что и коммуникация в ее обычном понимании (а именно общение, выражение мнения, чувств и эмоций и т.д.), при этом полон культурных кодов современности и уникальных контекстов.

Такой способ восполняет недостающие функции общения в сети: мы не видим эмоции человека, не знаем, с какой интонацией он пишет и т.д. С помощью эмоджи и стикеров частично решается данный вопрос – с помощью картинки мы можем понять настроение человека.

Лайк — это не только способ привлечения внимания: лайкая кого-то, мы привлекаем внимание и к себе; но это еще и популярнейшая предпосылка для возникновения коммуникации как таковой. Знакомство пользователи социальной сети, как правило, начинают с «лайка» и только потом пишут сообщение или добавляются в друзья. Репосты, в свою очередь, делают пользователей более мобильными – например, проще сделать репост фотографии, видео или поста, чтобы поделиться ими с друзьями, а не отправлять каждому в личные сообщения.

При всех преимуществах вышеупомянутых функций у них есть несколько существенных недостатков: неоднозначная интерпретация – например, эмодзи или стикер один из собеседников может понять не в том смысле, какой в него вкладывал другой человек; утрата языковых навыков – например, замена целых предложений смайликами и стикерами сокращает использование письменной речи в интернет-общении, что может негативно отразиться на речевой функции; может привести к цифровой зависимости.





Зависимость от лайков и репостов - элемент цифровой зависимости?

Лайки и репосты в соцсетях – это эквивалент комплиментам, похвале и одобрению, которые важны и приятны большинству людей. Они также позволяют чувствовать себя видимым и востребованным – если мой пост или фотографию лайкнули, значит, меня заметили, я имею значение, занимаю свою нишу в обществе.

Российские психологи, изучающие феномен влияния лайков на человека последние несколько лет (например, Д.А. Смыслов), говорят, что такого рода виртуальное поощрение действует на уязвимый мозг примерно так же, как триггеры у людей с какой-либо зависимостью. То есть налицо - самая настоящая, «натуральная» зависимость. Для подростков с их формирующейся идентичностью очень важна любая обратная связь от мира, и лайки и репосты от знакомых и незнакомых людей имеют большое значение.

Удивительно, но появление очередного сердечка под постом может привести организм его автора к выплеску многих гормонов одновременно.

Дофамин даст чувство удовлетворения, эндорфины - радость оттого, что тебя любят и выделяют среди других, серотонин наделит чувством социальной значимости. Обратная схема тоже работает: автор неудачного поста, не дождавшись заветного одобрения от аудитории, «отхватывает» дозу кортизола - гормона стресса, ответственного за бессонницу и депрессии.

Нередко лайки и репосты провоцируют цифровую зависимость. Как узнать, одобрило ли тебя интернет-сообщество? Зайти в свой аккаунт и посмотреть, сколько лайков и репостов собрала новая публикация. И так каждые пять минут. Вдруг что-то изменилось?

Распознать в себе надвигающуюся «лайкозависимость» очень просто - достаточно проанализировать собственное интернет-поведение. Если при появлении в руках мобильника начинается навязчиво-тупиковое прокручивание неких алгоритмов - проверка, сколько человек ответили на сообщение в чате, сколько новых комментариев появилось за последние 10 минут под постом, все ли поставили смайлики под отправленной картинкой и так далее, значит, человек уже в зоне риска.





Лайки и репосты как способы поддержки и(или) распространения недостоверной информации в сети

Распространение фейковых новостей в СМИ и соцсетях набирает обороты. Это связано с возрастающим распространением соцсетей и доступных людям средств для публикаций фейков. Помимо этого, фейковая новость интересней, ее «приятнее» распространять и обсуждать. При репосте критерий достоверности информации остается на откуп пользователя, нажимающего на соответствующую кнопку, и соблюдается далеко не всегда.

Отсюда следует главная проблема современных механизмов сети – то, что создано на пользу, может причинять и вред. Чем больше людей сделали репост какого-то поста, тем меньше сомнений у других пользователей вызывает факт достоверности его содержания. Помимо распространения какой-либо информации, ее можно просто «поддержать» лайком. Алгоритмы интернет-ресурсов это учтут и будут предлагать такую информацию другим пользователям более активно. Кроме того, проводя аналогию с репостом, можно сказать, что большое количество лайков у поста, фотографии или видео повышает уровень доверия пользователей к содержащейся в них информации.





Когда «за лайк или репост» может наступить юридическая ответственность?

В России нет уголовной ответственности ни за репосты, ни за лайки как таковые. Необходимо рассматривать субъективную сторону правонарушителя и его действительное намерение совершить деяние, запрещенное законодательством. Также стоит отметить, что судебная практика существует именно по распространению информации посредством репостов.

Российский законодатель не так давно запретил распространение заведомо ложной информации под видом достоверной. В силу ст. 13.15 КоАП РФ, ст. 207.1 и 207.2 УК РФ ответственность последует, если:

• высказывание представляет собой утверждение факта, а не выражение мнения;

• его целью является введение в заблуждение;

• оно связано с угрозой наступления вредных последствий, например угрозой причинения вреда жизни и здоровью граждан или имуществу, массового нарушения общественного порядка или безопасности, создания помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.

В уголовный кодекс РФ также введена статья 207.3, направленная на противостояние публичному распространению заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ или исполнении государственными органами РФ своих полномочий. Подобная норма была введена и в КоАП РФ статья 20.3.3.





Комментарий как способ реализации права на выражение своего мнения в цифровом пространстве

Комментарий - вербальное выражение мнения пользователя на тот или иной контент. В комментариях люди могут выразить свое мнение или эмоции, поделиться советом, задать вопрос автору или пользователям. Комментарий – это один из способов реализации своего права на свободу мысли и слова.

Конституция РФ в статье 29 гарантирует каждому свободу мысли и слова, запрещает принуждение к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них, предоставляет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Но это право не носит абсолютного характера. Не допускается, например, пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Нарушение данного запрета влечет привлечение к административной и уголовной ответственности.





Комментарии & кибербуллинг: какова связь?

Не всегда комментарии бывают полезными и конструктивными. Хейтеры, завистники или же просто разъяренные люди в сети могут изливать свои негативные эмоции в комментариях. В таких случаях комментарии — способ «выпустить пар». Кибербуллинг — это вербальное издевательство в сети. Одним из проявлений кибербуллинга является травля с помощью комментариев к фото, видео или постам. Возможность оставить комментарий и выразить в нем свое мнение – это не только про конституционные права и свободы, но и про юридическую ответственность за соответствующие правонарушения.





Безобидный комментарий VS клевета или оскорбление

Клевета — это распространение заведомо ложных сведений, порочащих чью-то честь, достоинство или репутацию. За клевету предусмотрена уголовная ответственность (ст. 128.1 УК РФ).

Информацию, публикуемую в комментариях к фото, видео или посту, можно признать клеветой только при совпадении таких четырех условий:

• Установлен факт распространения. А так как комментарий в интернете, содержащий недостоверную информацию, адресован группе лиц/неограниченному кругу лиц, то его публикация может повлечь уголовную ответственность.

• Сведения заведомо ложные. То есть они не соответствуют действительности и утверждают факты, которых точно не было. А тот, кто распространяет эти сведения, точно знает, что это неправда.

• Сведения порочащие - то есть они умаляют честь и достоинство человека, подрывают репутацию. Назвать человека идиотом — это оскорбление. А обвинение в нечестных поступках и нарушения закона — это уже порочащие сведения.

• Есть прямой умысел. Это значит, что человек заранее понимал, что распространяет неправду и что она кого-то опорочит, но все равно публиковал или оглашал информацию.

Оскорбление, в свою очередь, это унижение чести и достоинства в первую очередь в неприличной форме. КоАП (ст. 5.61) разделяет оскорбления частные и публичные. Как пояснил президиум Верховного суда России в своем обзоре судебной практики N 2 (2021 год), оскорбления, совершенные путем направления СМС-сообщений либо личных сообщений, в том числе голосовых, в мессенджерах или социальных сетях, подлежат квалификации по первому пункту, то есть как частные. Кроме того, Верховный суд России прояснил: наказание за оскорбление на открытой страничке в соцсети должно быть строже, чем за ругань в частной переписке. Так, за частные оскорбления – наказание для граждан от 3 до 5 тысяч рублей. За публичные – от 5 до 10 тысяч рублей.

Подведем итог.

Основная опасность развития цифровых технологий заключается в том, что теперь у людей появляются новые способы совершения правонарушений. На примере лайков, комментариев и репостов мы смогли увидеть, как безобидный и в первую очередь созданный с благими целями функционал социальных сетей, может стать «оружием» для совершения противоправных деяний в условиях иллюзии анонимности и вседозволенности. При этом важно отметить, что виновниками распространения такого «оружия» могут стать обычные пользователи, которые даже не могли подозревать о противоправности своих действий. Используйте новые «цифровые инструменты» во благо.



Автор — Молодежный цифровой омбудсмен.