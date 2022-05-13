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Оплот свободы или цифровая «помойка»? Что ждет Twitter после покупки Маском

В ОП высказались о будущем Twitter при Илоне Маске

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Dado Ruvic/Reuters
Сотни тысяч американских пользователей Twitter удалили свои учетные записи в течение нескольких дней после того, как Илон Маск собрался покупать соцсеть. Начались сильные «перекосы» и в распределении аудитории внутри платформы: у демократов наблюдается отток, в то время как республиканцы, наоборот, активно набирают фолловеров.

На самом деле, с одной стороны, подобный крен аудитории свидетельствует о том, что с приходом Маска на платформе повеяло новшествами, не сильно устраивающими демократов.

Twitter уже долгое время не является просто местом для дискуссий: это политизированная и ангажированная платформа.

Модераторы уже не придерживаются собственных правил, а меняют их на ходу по внутренним решениям руководства или по указке действующего истеблишмента. Забанить бывшего президента? Пожалуйста. Во всеуслышание объявить о «выпиливании» российских государственных СМИ? Получите.

Пользователей-сторонников действующей власти США, видимо, происходящее вполне устраивало.  Теперь же пришел Илон Маск, выступающий за абсолютную свободу слова и не скрывающий своих намерений в отношении Twitter. Миллиардер открыто сообщал, что собирается серьезно снизить модерацию на платформе, превратив её в то, чем она когда-то должна была стать, - «цифровую городскую площадь», где каждый имеет право голоса.

В качестве подтверждения серьезности своих слов господин Маск даже пообещал восстановить беспощадно удаленный больше года назад аккаунт бывшего президента Дональда Трампа.

Если новому руководству Маска удастся избавиться от пристрастности и ангажированности платформы, то, кажется, Twitter сможет стать настоящим примером для других ИТ-гигантов, которые сейчас активно доказывают, что политический заказ для них выше собственных принципов.

Руководству Meta (признана экстремистской организацией) или товарищам из YouTube, устроившим беспощадную цензуру всего российского на своих платформах, явно не помешало бы вспомнить о том, что такое свобода слова.

С другой стороны, ослабление модерации во имя всеобщего равного самовыражения может привести к тому, что Twitter превратится в достаточно грязную «цифровую площадь».

В США и ЕС серьезно опасаются, что компания начнет уделять гораздо меньше внимания борьбе с ненавистническим и оскорбительным контентом на платформе.

В частности, у Twitter уже давно есть большая проблема с масштабами хейтспича и жестокости, особенно в отношении женщин и представителей расовых меньшинств.

Мы, в России, тоже неоднократно сталкивались с тем, что на платформе процветает деструктивный контент: социальная сеть неоднократно игнорировала требования Роскомнадзора удалить материалы с детской порнографией, призывами к самоубийству и рекламой употребления наркотиков.

Расшевелить модераторов соцсети смогло только замедление трафика и угроза блокировки на территории РФ.

Но и этого хватило ненадолго: стоило РКН оценить попытку сервиса выйти на диалог и частично снять замедление, как Twitter снова «залег на дно». По данным регулятора, неудаленными до сих пор остаются более 800 материалов, по которым ведомство направило в компанию около 1,7 тысячи уведомлений.

Дальнейшая судьба Twitter беспокоит не только политиков, но и коллег по Силиконовой долине, в частности, Билла Гейтса.

Основателя Microsoft волнует отношение миллиардера к огромному количеству дезинформации, которая распространяется на площадках ИТ-гигантов, в том числе и Twitter.

 Гейтс сомневается в возможностях и желании Илона Маска улучшить платформу и справиться с процветающей на ней инфодемией.

На самом деле, опасения относительно того, во что может превратиться Twitter в отсутствие модерации, небезосновательны.

Мы видели, что происходило, когда ИТ-гиганты «закрывали глаза» на происходящее на их платформах. Геноцид рохинджа в Мьянме, кризис в Эфиопии, беспорядки в Капитолии. Чего только стоит снятие модерации с призывов к насилию в отношении россиян на своих платформах.

К сожалению, мы неоднократно убеждались, что полное отсутствие модерации приводит к жестокости и анархии не только виртуальным, но и реальным.

Получается, что намерения Илона Маска выглядят перспективно, но только на первый взгляд. Если миллиардер, выступающий за абсолютную свободу слова, будет придерживаться такого же абсолютизма в избавлении от модерации, то, боюсь, платформа окончательно погрязнет в фейках, деструктиве и запрещенке.

Если же Маск сможет сохранить баланс между обеспечением пользовательской безопасности и избавлением от предвзятости и политических манипуляций, то Twitter, действительно, может стать «ИТ-гигантом мечты».

Автор — член Общественной палаты Российской Федерации, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (ИСИП) РУДН.

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